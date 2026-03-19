OPPO Find N6 Series chính thức ra mắt đồng thời tại Việt Nam và trên toàn cầu – mở ra chuẩn mực mới cho điện thoại gập với nếp gấp vô hình

Không chỉ đột phá với công nghệ Nếp Gấp Vô Hình, mang đến màn hình gập bên trong phẳng ấn tượng, gần như không cảm nhận thấy nếp gấp khi sử dụng. Find N6 còn gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng hiếm thấy ở phân khúc gập cao cấp, trong khi viên pin có thời lượng bền bỉ giải quyết nỗi lo hao nguồn vốn đeo bám smartphone màn hình lớn.

Hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới tiếp tục được OPPO nâng cấp, củng cố vị thế nhiếp ảnh của dòng Find N trong mắt người dùng khó tính. Find N6 vì vậy không dừng lại ở một thiết bị gập thông thường, mà hướng tới trải nghiệm toàn diện từ hiệu năng, thẩm mỹ cho đến chụp ảnh.

Ông Văn Bá Luýt, OPPO ra mắt Find N6 với màn hình gập phẳng gần như không nếp gấp, tích hợp AI Magic Pen, đa nhiệm mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhẹ và camera Hasselblad nâng cấp.Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam, chia sẻ: “Dù điện thoại gập mang lại lợi thế về không gian hiển thị lớn, nếp gấp trên màn hình vẫn là mối quan tâm của nhiều người dùng. Đây cũng là bài toán mà OPPO theo đuổi từ thế hệ Find N đầu tiên với bản lề giọt nước. Với Find N6, việc tối ưu đồng thời cấu trúc bản lề và vật liệu màn hình đã giúp thiết bị đạt trải nghiệm công nghệ Nếp Gấp Vô Hình, cho phép người dùng tận hưởng màn hình lớn bên trong gần như không bị gián đoạn bởi nếp gấp”.

Bước tiến mang tính đột phá trong đổi mới điện thoại gập

Sự ra mắt của công nghệ Nếp Gấp Vô Hình trên Find N6 mang đến trải nghiệm không gian liền mạch, gần như không nếp gấp như điện thoại dạng thanh. Để đạt được điều này, OPPO đã trang bị cho Find N6 Bản Lề Uốn Cong Hợp Kim Titan Thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong điều kiện lỏng. Cụ thể, quy trình sản xuất sử dụng hệ thống quét laser có độ chính xác cao nhằm phát hiện các sai lệch nhỏ nhất trên bề mặt linh kiện.

Công nghệ in 3D sẽ phủ các giọt polymer nhạy sáng vào những khu vực cần thiết và mỗi lớp sẽ được cố định bằng tia UV. Thông qua quy trình xử lý nhiều bước nhằm tối ưu cấu trúc bản lề, sai lệch độ cao của bản lề được giảm đáng kể chỉ còn 0,05 mm so với mức 0,2 mm phổ biến trong ngành. Điều này giúp màn hình gập đạt độ phẳng tốt hơn, từ đó mang lại trải nghiệm hiển thị ổn định và tự nhiên hơn cho người dùng.

Độ phẳng của màn hình gập được quyết định hoàn toàn vào bề mặt cấu trúc bên trong; để triệt tiêu nếp gấp, nền tảng này phải phẳng tuyệt đối

Nhằm duy trì độ phẳng của màn hình trong quá trình sử dụng, Find N6 còn được trang bị Công Nghệ Phục Hồi Nếp Gấp. Vật liệu này giúp cải thiện khả năng phục hồi hình dạng gần như 100% và chống biến dạng lên đến 338%. Ngoài ra, khi đồng bộ cùng cấu trúc bản lề, lớp kính đóng vai trò như một cơ chế đàn hồi, giúp hạn chế các biến dạng trong quá trình gập mở.

Theo kết quả từ các thử nghiệm nghiêm ngặt của TÜV Rheinland, Find N6 đã xuất sắc thiết lập những chuẩn mực độ bền mới:

Giảm hiện tượng hình thành nếp gấp theo thời gian đến 82% cơ so với thế hệ tiền nhiệm.

Đạt chứng nhận TÜV Rheinland Minimized Crease, duy trì độ phẳng tuyệt đối sau 600.000 lần gập.

Đạt chứng nhận TÜV Rheinland Reliable Folding, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và tin cậy vượt mốc 1.000.000 chu kỳ gập mở.

Smoothing Flex Glass như lò xo, giúp màn hình tự phẳng lại, hạn chế lệch keo và biến dạng

Thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu độ bền

Với thiết kế siêu mỏng, Find N6 nằm trong nhóm flagship gập dạng sách mỏng nhất thị trường. Sự tối ưu về ngoại hình giúp thiết bị đạt được độ cân bằng lý tưởng giữa không gian hiển thị lớn và tính tiện dụng hàng ngày. Sở hữu thân máy gọn nhẹ, Find N6 mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái khi sử dụng liên tục, đảm bảo tính linh hoạt cao, cho phép người dùng thao tác và mang theo dễ dàng như các dòng smartphone dạng thanh truyền thống.

Find N6 sở hữu thiết kế ấn tượng siêu mỏng 8.93mm với viền màn hình chỉ 1,4 mm

Find N6 trang bị hai màn hình cao cấp mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch và mở rộng hơn cho người dùng. Màn hình ngoài 6,62 inch được bao quanh bởi viền đối xứng siêu mỏng 1,4 mm. Khi mở ra, thiết bị cung cấp màn hình trong lên đến 8,12 inch. Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh ngoài trời. Trong điều kiện thiếu sáng, màn hình hỗ trợ độ sáng tối thiểu 1 nit cùng công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao lên tới 2.160 Hz, góp phần giảm hiện tượng nhấp nháy và hỗ trợ bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

OPPO Find N6 được giới thiệu với hai tùy chọn màu sắc gồm Titan với tông màu trầm cổ điển và Cam rực rỡ, nổi bật với các chi tiết vàng thật được tích hợp tinh xảo vào phần vỏ bản lề làm từ hợp kim titan.

OPPO Find N6 mang đến hai tùy chọn màu sắc Titan và Cam, đặc biệt với các chi tiết vàng thật được tích hợp ở phần vỏ bản lề

Ẩn bên dưới thiết kế thanh lịch, Find N6 được trang bị các chứng nhận kháng bụi và kháng nước IP56/IP58/IP59 toàn diện dẫn đầu phân khúc. Thiết bị không chỉ chống chịu tốt trước những tia nước bắn hằng ngày mà còn được thiết kế để chịu được các tia nước áp suất và nhiệt độ cao.

Nâng cao hiệu sức công việc với AI Magic Pen

Bên cạnh những cải tiến về phần cứng màn hình, Find N6 cũng được tối ưu phần mềm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc và sáng tạo của người dùng.Thiết bị trang bị tính năng Thao Tác Đa Tác Vụ, tận dụng không gian hiển thị lớn của màn hình trong để hỗ trợ xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Với tính năng này, người dùng có thể mở và sử dụng đồng thời tối đa bốn ứng dụng trên một màn hình, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kích thước và bố cục cửa sổ theo nhu cầu sử dụng. Thao Tác Đa Tác Vụ cũng được tích hợp với giao diện Màn Hình Vô Cực của Find N6, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các ứng dụng và tác vụ chính, giúp tối ưu hiệu quả làm việc trên thiết bị màn hình gập.

Mở một lần làm được nhiều việc hơn với Thao Tác Đa Tác Vụ

Find N6 vận hành trên nền tảng ColorOS 16, được tối ưu riêng cho thiết kế điện thoại gập. Hệ điều hành này mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, đồng thời tích hợp nhiều tính năng AI trực quan. Nổi bật nhất là sự tích hợp sâu với bút cảm ứng AI Magic Pen, mở ra một tiêu chuẩn mới về hiệu suất làm việc di động. Với 4.096 mức độ cảm ứng lực, AI Magic Pen mang lại trải nghiệm viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Bút còn hỗ trợ nhiều tính năng như Ghi Chú Nhanh, Ghi Chú Toàn Màn Hình và Con Trỏ Laser. Ngoài ra, các công cụ AI như Khoanh Chụp Nhanh, Trình Vẽ Biểu đồ AI và Ảnh AI giúp người dùng nhanh chóng ghi lại nội dung trên màn hình, chuyển các bản phác thảo thành bảng biểu hoàn chỉnh hoặc biến nét vẽ tay thành hình ảnh hoàn thiện giúp mỗi ý tưởng được hiện thực hóa một cách rõ ràng.

Thiết bị cũng hỗ trợ O+ Connect hỗ trợ truyền dữ liệu đa hệ sinh thái một cách liền mạch với máy tính Mac hoặc Windows. Người dùng có thể truyền tệp, trình chiếu màn hình hoặc điều khiển thiết bị từ xa, góp phần mở rộng khả năng làm việc trên nhiều thiết bị.

Hiệu năng mạnh mẽ, nâng tầm trải nghiệm với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp

Là một AI Master Fold, Find N6 được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5, kết hợp với viên pin Silicon-Carbon dung lượng lớn 6.000mAh. Sự kết hợp mạnh mẽ này mang lại tốc độ xử lý vượt trội cho các tác vụ nặng như chơi game hay quản lý đa nhiệm, đồng thời đảm bảo thời lượng pin trọn ngày, ngay cả khi sử dụng màn hình trong với cường độ cao. Thiết bị còn hỗ trợ siêu sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W có dây và sạc siêu nhanh không dây AIRVOOC™ 50W, giúp rút ngắn thời gian sạc và duy trì sử dụng liền mạch trong suốt ngày dài.

Find N6 được trang bị Camera Hasselblad 200MP Siêu Sắc Nét đi kèm Camera Góc Siêu Rộng 50MP với khả năng thu sáng tăng 50% so với thế hệ trước, cùng Camera Tele Tiềm Vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp Tele siêu cận. Find N6 cũng được tích hợp Camera Tái tạo Màu chuyên dụng, từng được giới thiệu trên Find X9 Series. Cảm biến này cho phép cân bằng trắng với độ chính xác cao, giúp mỗi bức ảnh ghi lại chi tiết sắc nét cùng màu sắc tự nhiên trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Trải nghiệm hình ảnh được nâng tầm với hệ thống camera Hasselblad Chuyên Nghiệp

Trải nghiệm nhiếp ảnh được nâng cấp với các tính năng đồng phát triển cùng Hasselblad. Chế Độ Chân Dung Hasselblad mang lại hiệu ứng bokeh tự nhiên, tạo chiều sâu tiệm cận máy ảnh DSLR giúp tạo nên những bức chân dung ấn tượng. Chế độ Chụp Hasselblad Chất Lượng Cao cho phép tùy chỉnh thủ công toàn diện, với màu sắc được hiệu chỉnh tiệm cận Hasselblad X2D. Bên cạnh đó, Find N6 còn hỗ trợ chế độ Hasselblad XPAN cổ điển, cho phép người dùng chụp ảnh góc rộng mang phong cách điện ảnh với tỷ lệ khung hình biểu tượng 65:24.

Find N6 đồng thời mở rộng khả năng quay video ở cấp độ chuyên nghiệp. Cả ba camera sau đều hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision, trong khi cảm biến chính 200 MP có thể Quay Video 4K 120fps Dolby Vision. Thiết bị cũng hỗ trợ quay video định dạng Log, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình hậu kỳ và xử lý màu sắc.

Từ 20:00 ngày 18.03.2026, OPPO Find N6 sẽ chính thức mở đăng ký trước đến hết ngày 26.03.2026, đi kèm bộ quà tặng trị giá 15 triệu đồng. Sản phẩm dự kiến mở bán từ ngày 27.03.2026 và áp dụng chương trình Tháng mở bán đến hết ngày 30.04.2026.

Người dùng có thể tùy chọn các phiên bản màu sắc của Find N6 cùng mức giá bán lẻ như sau:

Model RAM/ROM Màu sắc Giá bán lẻ (VNĐ) Kênh phân phối OPPO Find N6 16GB + 512GB Titan 64,990,000 Tất cả các hệ thống trên toàn quốc Cam

Từ nay đến hết ngày 30.04.2026, khi mua OPPO Find N6 người dùng nhận được các ưu đãi đặc biệt với giá trị lên đến 15.000.000 VNĐ, bao gồm:

Gói Premium Service+: Bảo hành 24 tháng, Bảo hành màn hình 12 tháng, Bảo hành tận nơi trong 90 phút, Bảo hành toàn cầu và Miễn phí nhân công trọn đời.

Thu cũ đổi mới trợ giá đến 4.000.000 đồng (trợ giá 50% theo máy thu cũ)

Tặng bút OPPO AI Magic Pen

Tặng củ sạc nhanh có dây SUPERVOOC™ 80W

0% Trả góp kỳ hạn 14 tháng

Tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm OPPO Find N6 tại đây.

Thông số sản phẩm