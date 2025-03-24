OPPO Find N5 mở đặt trước với gói Đặc Quyền Toàn Diện trị giá 15 triệu đồng

Chương trình đặt trước được OPPO triển khai nhằm giúp người dùng Việt Nam không phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm siêu phẩm OPPO Find N5.

OPPO Find N5, chiếc điện thoại gập mỏng nhất, mạnh mẽ nhất sắp ra mắt

“OPPO luôn đặt người dùng là trọng tâm trong chiến lược phát triển sản phẩm. Do đó, OPPO không chỉ mang những thiết bị đẳng cấp nhất đến với người dùng Việt Nam mà còn không ngừng nỗ lực tạo ra trải nghiệm trọn vẹn, cao cấp, an tâm cho khách hàng, kể từ lúc chọn mua cho đến suốt quá trình sử dụng thông qua những gói đặc quyền đặt trước, dịch vụ bảo hành cao cấp, chăm sóc thiết thực và hỗ trợ toàn diện. Đây là nỗ lực và cam kết đồng hành, sự trân trọng của OPPO nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng khi lựa chọn các sản phẩm của OPPO tại Việt Nam”. Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam cho biết.

OPPO Find N5 mở đặt trước từ hôm nay với gói Đặc Quyền Toàn Diện trị giá 15 triệu đồng

Theo đó, khách hàng đặt trước OPPO Find N5 sẽ nhận được gói Đặc Quyền Toàn Diện trị giá 15.000.000 đồng, bao gồm:

Bảo hành 24 tháng, vượt xa mức 12 tháng tiêu chuẩn, đặc biệt giá trị với điện thoại gập - dòng sản phẩm vốn có chi phí sửa chữa cao

Bảo hiểm rơi vỡ màn hình 24 tháng

Premium Service: bảo hành quốc tế (IWS), dịch vụ làm mới điện thoại, hỗ trợ kỹ thuật 1 kèm 1, miễn phí công sửa chữa trọn đời, giảm 20% phí thay màn hình sau bảo hành, bảo hành tận nơi

Thu cũ đổi mới, trợ giá lên đến 4.000.000 đồng

Trả góp 0% lãi suất

Chương trình đặt trước diễn ra từ ngày 24/3 đến 3/4/2025.

Các đặc quyền này không chỉ giúp người dùng an tâm khi đầu tư vào một thiết bị công nghệ cao cấp mà còn khẳng định cam kết của OPPO trong việc mang lại dịch vụ hậu mãi đẳng cấp, bền vững và khác biệt.

OPPO Find N5 là mẫu smartphone gập mỏng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại

OPPO Find N5 là mẫu smartphone gập mỏng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo đó, OPPO Find N5 có độ mỏng chỉ 4,21mm khi mở và 8,93mm khi gập, nặng chỉ 229g, OPPO Find N5 thậm chí còn nhẹ hơn một chiếc smartphone dạng thanh truyền thống, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn xuất sắc mới cho dòng smartphone gập.

OPPO Find N5 sở hữu màn hình chính 8,12inch, lớn nhất trên điện thoại gập ngang, thậm chí lớn hơn một chiếc máy tính bảng; và màn hình ngoài 6,6inch cho trải nghiệm sử dụng tự nhiên như smartphone dạng thanh thông thường. Đồng thời nếp gấp siêu nhỏ chỉ 0,05mm giúp trải nghiệm thị giác và thao tác của người dùng không gián đoạn.

OPPO Find N5 cũng là thiết bị gập đầu tiên phá vỡ rào cản hệ sinh thái với liên kết liền mạch với MacOS, điều khiển từ xa MacBook, chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, và đồng bộ hóa file liền mạch giữa các thiết bị thuộc hệ sinh thái iOS/ MacOS. Hệ thống AI tích hợp cho phép ghi chú thông minh, dịch thuật văn bản, chỉnh sửa ảnh, gợi ý chia đôi màn hình và nhiều tính năng hỗ trợ hiệu suất vượt trội. Các trang bị này giúp OPPO Find N5 hỗ trợ người dùng tối đa hoá hiệu suất làm việc, mở rộng không gian giải trí và phát huy tối đa lợi thế của smartphone gập mạnh mẽ, bền bỉ.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại

Thế Giới Di Động: https://www.thegioididong.com/dtdd/oppo-find-n5

CellphoneS: https://cellphones.com.vn/dien-thoai-oppo-find-n5.html

FPT Shop: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/oppo-find-n5

Viettel Store: https://viettelstore.vn/dien-thoai/oppo-find-n5-pid347662.html

Điện Máy Xanh: https://www.dienmayxanh.com/dien-thoai/oppo-find-n5

Sự kiện ra mắt OPPO Find N5 sẽ được diễn ra vào ngày 4/4/2025 với hàng loạt sự kiện độc đáo dành riêng cho người dùng Việt Nam. Theo dõi các kênh thông tin chính thức của OPPO để cập nhật và đón chờ đón siêu phẩm.