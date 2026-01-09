Xpeng đặt cược vào AI để vượt qua cạnh tranh khốc liệt

Ảnh: Xpeng via Weibo

He Xiaopeng - người sáng lập kiêm CEO của Xpeng, giải thích lý do chuyển đổi này tại sự kiện ở Quảng Châu. Ông cho biết thị trường xe điện Trung Quốc đang chìm trong cuộc chiến giá khốc liệt khiến nhiều hãng lao đao. Trong bối cảnh ấy, việc chỉ bán phần cứng với giá thấp sẽ không giúp Xpeng tồn tại lâu dài. Công ty cần tìm điểm khác biệt thực sự để vượt qua đối thủ.

Ông nhấn mạnh Xpeng hướng tới trở thành công ty công nghệ toàn cầu với năng lực riêng biệt, không phải một hãng xe thông thường.

Chiến lược mới của Xpeng xoay quanh khái niệm "AI vật lý". Đây là lĩnh vực kết hợp trí tuệ nhân tạo với các thiết bị có khả năng vận động và tương tác với thế giới thực.

Robot và ô tô tự lái chính là hai trụ cột của AI vật lý vì chúng dùng chung nhiều công nghệ cảm biến và phần cứng tương đồng. Các camera, radar, lidar trên xe tự lái hoàn toàn có thể ứng dụng cho robot di chuyển trong nhà máy hoặc kho hàng.

Nhiều hãng xe trên thế giới đã bắt đầu chế tạo robot để tự động hóa công việc lắp ráp và vận chuyển nguyên liệu. Xpeng muốn đi xa hơn bằng cách tạo ra cả hệ sinh thái robot hình người phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Vũ khí cạnh tranh mà Xpeng đặt cược chính là chip "Turing" do công ty tự nghiên cứu phát triển. He Xiaopeng khẳng định chip này sẽ tạo nên lợi thế về khả năng tích hợp AI cho toàn bộ sản phẩm của hãng. Thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài, Xpeng kiểm soát được công nghệ lõi từ phần cứng đến phần mềm. Điều này cho phép tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí sản xuất theo thời gian.

Xpeng đang đầu tư mạnh vào đội ngũ nghiên cứu lái tự động và robot hình người xung quanh năng lực AI nội bộ. He Xiaopeng tiết lộ Xpeng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt robot hình người vào nửa cuối năm 2026 và sớm đưa taxi tự lái ra đường thử nghiệm thực tế.

Cách làm của Xpeng khá giống với chiến lược mà Elon Musk đang thực hiện ở Tesla. Hãng xe Mỹ này đã mở rộng sang sản xuất robot hình người Optimus và phát triển dịch vụ robotaxi như một phần trong kế hoạch lớn hơn.

Tesla đặt cược rằng công nghệ AI và lái tự động sẽ mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với việc chỉ bán xe. Làn sóng ứng dụng AI đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu, tạo cơ hội cho các công ty có năng lực công nghệ vững chắc. Xpeng rõ ràng muốn bắt kịp xu hướng này trước khi quá muộn.

Sự quan tâm đến AI vật lý không chỉ dừng lại ở các hãng xe. Công ty công nghệ chip Arm Holdings chia sẻ với Reuters rằng họ đã tái cơ cấu tổ chức để thành lập bộ phận AI vật lý riêng. Mục tiêu của Arm là mở rộng hiện diện trong thị trường robot đang bùng nổ.

Động thái này cho thấy các ông lớn công nghệ đều nhìn thấy tiềm năng khổng lồ của lĩnh vực mới này. Trong khi đó, một hãng xe Trung Quốc khác là Li Auto đã sớm chuyển hướng sang AI từ năm 2023. Người sáng lập Lý Tưởng tiết lộ công ty chi hơn 6 tỷ nhân dân tệ mỗi năm (tương đương 859 triệu USD) cho các mô hình AI, sức mạnh tính toán và cơ sở hạ tầng công nghệ. Con số này phản ánh mức độ nghiêm túc mà các hãng xe Trung Quốc đang đầu tư vào chuyển đổi số.

Tại sự kiện Quảng Châu, CEO He Xiaopeng giới thiệu bốn mẫu xe được nâng cấp toàn diện. Ông dành nhiều thời gian nhấn mạnh các tính năng phần mềm mới thay vì chỉ nói về thiết kế hay động cơ.

Hệ thống điều hướng 3D giúp người lái hình dung rõ ràng vị trí xe trong không gian phức tạp. Tính năng cảnh báo nguy hiểm nâng cao có thể phát hiện các mối đe dọa vượt ra ngoài tầm nhìn trực tiếp của tài xế nhờ kết nối dữ liệu từ các xe khác và camera giao thông.

Hệ thống lái tự động cũng được cải tiến với khả năng xử lý tình huống phức tạp tốt hơn. Những nâng cấp này cho thấy Xpeng tập trung vào trải nghiệm số hóa thay vì cạnh tranh thuần túy về phần cứng giống như trước đây.

Tuy nhiên, con đường phía trước của Xpeng không hề bằng phẳng. Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 380 triệu nhân dân tệ trong quý III vừa qua. Thị trường xe Trung Quốc đang trải qua cuộc chiến giá kéo dài nhiều năm làm xói mòn lợi nhuận của hầu hết các hãng.

He Xiaopeng trước đó cho biết ông kỳ vọng công ty sẽ hòa vốn vào cuối năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, Xpeng cần bán được nhiều xe hơn trong khi vẫn duy trì mức giá cạnh tranh. Việc chuyển hướng thành công ty AI vật lý có thể mở ra nguồn thu mới từ dịch vụ và công nghệ, giúp giảm phụ thuộc vào doanh số bán xe đơn thuần.