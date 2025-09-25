Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Một giám đốc điều hành cấp cao của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc chia sẻ với báo chí quốc tế rằng Xiaomi có kế hoạch mở phòng trưng bày tại châu Âu khi ra mắt xe điện tại khu vực này vào năm 2027.

Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp hãng công nghệ Trung Quốc mở rộng dấu ấn ra ngoài thị trường nội địa, vốn đã ghi nhận những thành công ban đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Phó Chủ tịch Xu Fei cho biết Xiaomi đã tiến hành nghiên cứu thực địa tại châu Âu từ tháng 6 để chuẩn bị cho mạng lưới bán hàng và đối tác. “Người dùng cần trải nghiệm chiếc xe, không chỉ lái thử mà còn hiểu được toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Xiaomi,” bà nhấn mạnh.

Xiaomi chính thức gia nhập thị trường xe điện vào năm ngoái với mẫu sedanSU7 và SUV YU7, bán ra hơn 300.000 xe chỉ trong vòng một năm. Thành công này đã giúp cổ phiếu công ty tăng 170% trong 12 tháng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược mở rộng quốc tế.

Tuy nhiên, bước chân vào châu Âu không hề dễ dàng. Liên minh châu Âu hiện vẫn duy trì mức thuế cao đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, buộc các hãng như BYD, Xpeng và Guangzhou Automobile Group phải cân nhắc sản xuất tại chỗ. Xiaomi cũng không loại trừ khả năng này trong tương lai.

“Logic rất đơn giản. Nếu muốn trở thành một trong năm nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới trong 15 đến 20 năm nữa, chắc chắn chúng tôi phải có nhà máy tại đây,” Xu nói.

Việc chọn lộ trình thận trọng cũng là cách Xiaomi khác biệt với các đối thủ. Theo bà Xu, công ty cần thêm thời gian để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn cao nhất cho người tiêu dùng châu Âu. “Đây không chỉ là một sản phẩm ngẫu nhiên từ Trung Quốc, mà phải mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng,” bà nhấn mạnh.