Kinh tế số
Thị trường

Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:17 | 20/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thương hiệu kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu bước khởi đầu mới nhằm mang đến thêm trải nghiệm cao cấp cho khách hàng tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Doanh thu Xiaomi toàn cầu đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp vượt mốc 14 tỷ USD Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ 5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc
Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam
Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ nhân dịp khai trương, ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của Xiaomi. Việc khai trương Xiaomi Store tại Việt Nam không chỉ mang đến danh mục sản phẩm công nghệ đa dạng hơn, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng đời sống người dùng. Đây cũng là lời tri ân đặc biệt mà Xiaomi gửi tới khách hàng và cộng đồng yêu công nghệ đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Xiaomi Việt Nam trong suốt thời gian qua.”

Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam
ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam

Tại Xiaomi Store, người dùng không chỉ mua sắm mà còn trực tiếp trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thông minh của Xiaomi. Với hàng trăm sản phẩm chính hãng, trải rộng từ smartphone, đến thiết bị đeo thông minh, gia dụng thông minh và phụ kiện. Tất cả đều nằm trong hệ sinh thái “Human x Car x Home”, tầm nhìn chiến lược của Xiaomi nhằm mang lại trải nghiệm kết nối liền mạch giữa thiết bị cá nhân, không gian sống và phương tiện di chuyển.

Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam
Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Tại đây khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm cao cấp chính hãng mới nhất

Tại đây khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm cao cấp chính hãng mới nhất, như Xiaomi 15 series, Xiaomi Pad 7 Series, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Buds 5 Pro, cùng hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh nổi bật khác.

Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam
Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Cùng hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh khác

Điểm nhấn đáng chú ý nhất cỷa Xiaomi Store là giới thiệu đến người dùng những sản phẩm mới, trong đó có nhiều thiết bị đã nổi tiếng toàn cầu và lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng. Điều đó không chỉ thỏa mãn sở thích sưu tầm và khám phá của cộng đồng Xiaomi Fans, mà còn biến nơi đây thành điểm hẹn công nghệ độc đáo. Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, cửa hàng cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động offline trải nghiệm sản phẩm mới. Đây là cơ hội để cộng đồng yêu công nghệ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau khám phá những xu hướng mới nhất.

Sự kiện khai trương cửa hàng Xiaomi trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam cũng đánh dấu bước khởi đầu mới, mở rộng hệ thống cửa hàng chính thức, nâng cao dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng.

Đáng chú ý, trong hai ngày 20/9 và 21/9/2025, khách hàng đến Xiaomi Store sẽ tận hưởng chương trình ưu đãi lên đến 30%. Khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên sẽ được tặng voucher mua hàng có giá trị từ 100.000 đến 500.000 đồng tùy theo mức hóa đơn.

Đặc biệt, vào các khung giờ vàng, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 3 triệu đồng sẽ có cơ hội nhận gói Deal Shock giảm 30% với số lượng giới hạn, áp dụng combo các sản phẩm như smartphone + thiết bị đeo, TV + sản phẩm AIoT.

Khách hàng khi check-in tại cửa hàng sẽ nhận ngay voucher xem phim CGV trị giá 50.000 đồng. Ngoài ra, với hóa đơn từ 2 triệu đồng, khách hàng sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà công nghệ giá trị.

Xiaomi Xiaomi Store khai trương cửa hàng trưng bày và trải nghiệm sản phẩm

Bài liên quan

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Redmi 15 chính thức ra mắt, giá từ 4,79 triệu đồng

Redmi 15 chính thức ra mắt, giá từ 4,79 triệu đồng

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Kinh tế số
Tại các cửa hàng trọng điểm tại TP.HCM như Di Động Việt 79 Đồng Khởi; 77 Trần Quang Khải; 307 đường 3 Tháng 2… đã thu hút hàng trăm khách hàng cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs đến check-in, nhận máy sớm, tạo bầu không khí náo nhiệt ngay từ những giờ đầu tiên.
Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Thị trường
Đáng chú ý, khách hàng khi mua iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio by FPT đều nhận được ưu đãi lên đến 8.000.000 đồng.
CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

Thị trường
Được biết, trong ngày 19/9, CellphoneS tổ chức đồng thời 10 sự kiện mở bán lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều thành phố trọng điểm khác. Trong sự kiện mở bán, CellphoneS đã giới thiệu những điểm hấp dẫn của iPhone thế hệ mới, các chương trình ưu đãi cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng chờ nhận máy.

'Đồng nhịp thế giới', Minh Tuấn Mobile mở bán iPhone 17 và iPhone Air

Kinh tế số
Với tổng số hơn 18.000 đơn đặt trước và Cam Vũ Trụ là phiên bản màu sắc được khách hàng yêu thích nhất, Minh Tuấn Mobile sẽ trả trước 1.000 máy cho khách trong ngày hôm nay cùng đặc quyền Thu cũ - Đổi mới và trọn bộ ưu đãi lên tới 4 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 19/9/2025: Trong nước tăng, thế giới giảm

Giá bạc hôm nay 19/9/2025: Trong nước tăng, thế giới giảm

Thị trường
Thị trường bạc trong nước ghi nhận diễn biến tăng trong phiên giao dịch sáng 19/9, trong khi giá bạc thế giới nối dài đà sụt giảm sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 42°C
mây thưa
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
34°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
31°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 40°C
mây thưa
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
36°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
27°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16859 17129 17718
CAD 18610 18887 19505
CHF 32503 32887 33545
CNY 0 3470 3830
EUR 30348 30622 31659
GBP 34722 35115 36066
HKD 0 3262 3465
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15142 15728
SGD 19987 20269 20803
THB 743 806 861
USD (1,2) 26115 0 0
USD (5,10,20) 26157 0 0
USD (50,100) 26185 26220 26445
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,202 26,202 26,445
USD(1-2-5) 25,154 - -
USD(10-20) 25,154 - -
EUR 30,680 30,705 31,793
JPY 175.52 175.84 182.41
GBP 35,229 35,324 36,047
AUD 17,172 17,234 17,636
CAD 18,824 18,884 19,339
CHF 32,902 33,004 33,675
SGD 20,210 20,273 20,855
CNY - 3,669 3,751
HKD 3,340 3,350 3,436
KRW 17.51 18.26 19.62
THB 792.1 801.88 854.27
NZD 15,191 15,332 15,702
SEK - 2,772 2,855
DKK - 4,099 4,222
NOK - 2,628 2,706
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,870.3 - 6,593.13
TWD 790.7 - 952.85
SAR - 6,932.41 7,263
KWD - 84,300 89,189
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,220 26,225 26,445
EUR 30,476 30,598 31,685
GBP 35,101 35,242 36,184
HKD 3,326 3,339 3,442
CHF 32,679 32,810 33,700
JPY 174.22 174.92 182.02
AUD 17,094 17,163 17,683
SGD 20,210 20,291 20,810
THB 805 808 843
CAD 18,787 18,862 19,356
NZD 15,264 15,746
KRW 18.16 19.88
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17063 17163 17734
CAD 18747 18847 19398
CHF 32770 32800 33687
CNY 0 3673.5 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30670 30770 31543
GBP 35100 35150 36274
HKD 0 3385 0
JPY 174.78 175.78 182.33
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15293 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20159 20289 21017
THB 0 773 0
TWD 0 860 0
XAU 12800000 12800000 13200000
XBJ 11000000 11000000 13200000
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,445
USD20 26,180 26,230 26,445
USD1 26,180 26,230 26,445
AUD 17,104 17,204 18,345
EUR 30,677 30,677 32,041
CAD 18,675 18,775 20,115
SGD 20,215 20,365 20,866
JPY 175.19 176.69 181.53
GBP 35,180 35,330 36,151
XAU 12,998,000 0 13,202,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 809 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,850 ▲50K 12,050 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 11,800 ▲50K 12,000 ▲50K
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Hà Nội - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Miền Tây - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,320 ▲40K 12,920 ▲40K
Trang sức 99.9 12,310 ▲40K 12,910 ▲40K
NL 99.99 11,790 ▲40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,790 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Cập nhật: 20/09/2025 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131 ▲1K 13,302 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131 ▲1K 13,303 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,268 ▲1142K 1,295 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,268 ▲1142K 1,296 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 124 ▼1108K 127 ▼1135K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,743 ▲108748K 125,743 ▲113248K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,791 ▼78518K 9,541 ▼85268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,019 ▲544K 86,519 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 70,128 ▲63164K 77,628 ▲69914K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,698 ▲466K 74,198 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,614 ▲333K 53,114 ▲333K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Cập nhật: 20/09/2025 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

Cuộc thi

Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Công chứng điện tử thay đổi cách thức giao dịch tại Việt Nam như thế nào?

Công chứng điện tử thay đổi cách thức giao dịch tại Việt Nam như thế nào?

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới

Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

ViewSonic ra mắt dòng máy chiếu laser LSD400 Series độ sáng cao

ViewSonic ra mắt dòng máy chiếu laser LSD400 Series độ sáng cao

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ về chất lượng hình ảnh

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ về chất lượng hình ảnh

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Huấn luyện LLM hiệu quả với ma trận AI tối ưu

Huấn luyện LLM hiệu quả với ma trận AI tối ưu

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

iOS 26 chính thức ra mắt với tính năng AI mới

iOS 26 chính thức ra mắt với tính năng AI mới

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas