Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ nhân dịp khai trương, ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của Xiaomi. Việc khai trương Xiaomi Store tại Việt Nam không chỉ mang đến danh mục sản phẩm công nghệ đa dạng hơn, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng đời sống người dùng. Đây cũng là lời tri ân đặc biệt mà Xiaomi gửi tới khách hàng và cộng đồng yêu công nghệ đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Xiaomi Việt Nam trong suốt thời gian qua.”

ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam

Tại Xiaomi Store, người dùng không chỉ mua sắm mà còn trực tiếp trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thông minh của Xiaomi. Với hàng trăm sản phẩm chính hãng, trải rộng từ smartphone, đến thiết bị đeo thông minh, gia dụng thông minh và phụ kiện. Tất cả đều nằm trong hệ sinh thái “Human x Car x Home”, tầm nhìn chiến lược của Xiaomi nhằm mang lại trải nghiệm kết nối liền mạch giữa thiết bị cá nhân, không gian sống và phương tiện di chuyển.

Tại đây khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm cao cấp chính hãng mới nhất

Tại đây khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm cao cấp chính hãng mới nhất, như Xiaomi 15 series, Xiaomi Pad 7 Series, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Buds 5 Pro, cùng hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh nổi bật khác.

Cùng hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh khác

Điểm nhấn đáng chú ý nhất cỷa Xiaomi Store là giới thiệu đến người dùng những sản phẩm mới, trong đó có nhiều thiết bị đã nổi tiếng toàn cầu và lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, đáp ứng sự mong đợi của người tiêu dùng. Điều đó không chỉ thỏa mãn sở thích sưu tầm và khám phá của cộng đồng Xiaomi Fans, mà còn biến nơi đây thành điểm hẹn công nghệ độc đáo. Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, cửa hàng cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động offline trải nghiệm sản phẩm mới. Đây là cơ hội để cộng đồng yêu công nghệ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau khám phá những xu hướng mới nhất.

Sự kiện khai trương cửa hàng Xiaomi trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam cũng đánh dấu bước khởi đầu mới, mở rộng hệ thống cửa hàng chính thức, nâng cao dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng.