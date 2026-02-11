BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 chính thức lên kệ vào 27/2 tới

Các thiết kế mùa này đề cao sự linh hoạt, layering phóng khoáng, với điểm nhấn là các gam màu rực rỡ như cam cháy, xanh lá nổi bật.

Chia sẻ về BST mới nhất kết hợp cùng UNIQLO, nhà thiết kế Jonathan Anderson cho biết: “BST mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của Anh, thể hiện cá tính qua sự nhẹ nhàng của mùa Xuân/Hè, kết hợp cùng bảng màu tươi sáng. Bên cạnh các thiết kế kinh điển như áo sơ mi oxford hay áo khoác dáng ngắn, chúng tôi còn bổ sung các item mang đậm tinh thần mùa mới như áo khoác parka và các kiểu dáng quần short.”

BST JW ANDERSON cho mùa Xuân/Hè 2026 dành cho nữ

Là sự hài hoà giữa cổ điển và hiện đại, mẫu áo sơ mi Oxford kinh điển dành cho nữ lần đầu tiên có phiên bản ngắn tay rất được mong đợi, với tổng cộng 6 màu sắc, trong đó có cả sắc vàng và hồng. Áo có phom dáng boxy ngắn hiện đại và đang được yêu thích. Các mẫu quần short túi hộp được làm từ vải cotton linen twill, mang đến cảm giác tự nhiên, thoải mái khi mặc. Bên cạnh đó, BST còn có áo khoác Blouson kéo khóa lấy cảm hứng từ trang phục workwear cổ điển với phom dáng phi giới tính, phù hợp với cả nam và nữ.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn các mẫu áo khoác cản gió dáng ngắn dành cho nữ có khả năng cản gió và chống thấm nước, với phần gấu áo có dây rút điều chỉnh phom dáng linh hoạt. Các mẫu quần jeans baggy dành cho nữ cũng được bổ sung thêm gam màu tự nhiên, hoàn hảo cho tiết trời Xuân/Hè.

Áo có phom dáng boxy ngắn hiện đại và đang được yêu thích

Ngoài ra, mẫu áo polo vải dry pique dành cho nam với điểm nhấn logo JWA có tới 19 màu đa dạng, cùng với đó là áo thun với 10 màu, mang đến cảm hứng phối đồ sáng tạo cho mùa mới.

Nổi bật trong BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 ngoài quần áo còn có rất nhiều phụ kiện thời trang thú vị.

Nổi bật trong BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 còn có nhiều phụ kiện thời trang

BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 chính thức mở bán từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến. BST gồm 14 thiết kế dành cho Nữ, 10 thiết kế dành cho Nam, và 3 mẫu phụ kiện (gồm mũ lưỡi trai, ba lô, tất).

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 tại ĐÂY.