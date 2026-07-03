UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Cửa hàng có diện tích hơn 1.500 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu của UNIQLO nhằm mang đến không gian mua sắm hiện đại, thuận tiện và trải nghiệm đồng bộ cho khách hàng.

Nhân dịp khai trương, UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập áo thun UTme! mang tên "Đà Nẵng Xin Chào" cùng khu trưng bày Bản đồ địa phương, như lời chào gửi tới người dân thành phố và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng.

BST UTme! tái hiện những biểu tượng văn hóa của Đà Nẵng

Bộ sưu tập UTme! "Đà Nẵng Xin Chào" được hợp tác thực hiện cùng họa sĩ Tamypu (Thái Mỹ Phương) - nữ họa sĩ tài năng sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất miền Trung.

Những hình ảnh quen thuộc của Đà Nẵng được tái hiện trên áo UTme! thông qua ngôn ngữ sáng tạo gần gũi, trẻ trung.

Sáu thiết kế trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nhiều hình ảnh quen thuộc của vùng đất Đà Nẵng và miền Trung như phố cổ Hội An, làng chiếu Cẩm Nê, bãi biển Mỹ Khê hay món Mì Quảng. Các hình ảnh được thể hiện bằng phong cách minh họa trẻ trung, gần gũi, hướng tới kết nối giữa bản sắc văn hóa địa phương và tinh thần sáng tạo hiện đại.

Song song với đó, UNIQLO cũng trưng bày Bản đồ địa phương tại cửa hàng. Tấm bản đồ minh họa giới thiệu những địa điểm văn hóa, ẩm thực và nhịp sống đặc trưng quanh khu vực AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê, tiếp nối dự án đã được UNIQLO triển khai tại 32 cửa hàng trên toàn quốc nhằm lưu giữ dấu ấn riêng của từng địa phương.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Đà Nẵng đang bước vào chặng đường phát triển mới, UNIQLO rất vinh dự được hiện diện và đồng hành cùng thành phố trong hành trình này.

Với tinh thần Koten Keiei - mỗi cửa hàng của UNIQLO luôn vận hành dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc cộng đồng địa phương, chúng tôi mong muốn sớm hòa nhịp cùng đời sống của thành phố, đồng thời thể hiện sự trân trọng với những giá trị văn hóa bản địa. Chúng tôi tin rằng sự kết nối chân thành này sẽ giúp LifeWear đến gần hơn với người dân Đà Nẵng, từng bước trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày.”

Doanh thu từ BST UTme! hỗ trợ xây dựng công trình cho học sinh miền Trung

Không chỉ truyền tải nét đẹp văn hóa bản địa vào chất liệu thời trang, bộ sưu tập UTme! “Đà Nẵng Xin Chào” còn là cầu nối để UNIQLO hiện thực hóa và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Theo đó, doanh thu từ bộ sưu tập sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng một khu nhà tắm mới cho 300 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân, xã Trà Vân.

Đây cũng là một trong những ngôi trường UNIQLO từng đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng xây dựng thêm phòng học từ nguồn kinh phí của bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam.

Niềm vui của học sinh và giáo viên khi điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh có thêm phòng học sáng sủa, khang trang.

Trước đó, thương hiệu đã phối hợp với Quỹ Hy Vọng hoàn thành các phòng học và phòng chức năng mới tại điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh khu vực miền Trung.

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng dịp khai trương

Nhân dịp khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng, UNIQLO triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với các dòng sản phẩm như áo khoác Harrington, áo khoác dáng ngắn, áo thun mini nữ, áo thun kẻ sọc AIRism Cotton và các sản phẩm mặc trong AIRism.

Riêng trong 3 ngày đầu khai trương (từ ngày 03/07 đến 05/07), UNIQLO áp dụng chương trình quà tặng và ưu đãi giới hạn dành cho khách hàng tham quan, mua sắm tại cửa hàng mới thay lời tri ân.

UNIQLO dành nhiều quà tặng và ưu đãi cho khách hàng trong dịp khai trương.

Cụ thể, 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan và mua sắm sẽ nhận bộ quà tặng gồm 01 quạt cầm tay tiện lợi và bánh đậu đỏ - món bánh ngọt truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản.

Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 bình giữ nhiệt phiên bản độc quyền giới hạn, được thiết kế riêng để kỷ niệm dịp khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

Ngoài ra, mỗi khách hàng khi tải và đăng ký thành viên mới trên ứng dụng UNIQLO cũng sẽ nhận được 01 chiếc túi Tote đa năng xinh xắn.