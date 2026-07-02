Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Ảnh cận cảnh màn hình Android của điện thoại Samsung Galaxy S II với các ứng dụng mạng xã hội Google Plus, Facebook, Play Store và Google Search.

Google thua kiện, Android tiếp tục là tâm điểm vụ chống độc quyền

Google đã chính thức thất bại trong vụ kháng cáo liên quan đến khoản phạt chống độc quyền lớn nhất mà Liên minh châu Âu từng áp đặt đối với hãng công nghệ này. Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của khối, ngày 2/7 đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, qua đó giữ nguyên mức phạt 4,1 tỷ euro vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến hệ điều hành Android.

Phán quyết đánh dấu điểm kết thúc của cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ, đồng thời củng cố quan điểm của EU rằng các nền tảng công nghệ có vị thế thống lĩnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cạnh tranh.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Alphabet giảm khoảng 1% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường Mỹ.

Android bị cho là giúp Google củng cố vị thế thống lĩnh

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2018, khi Ủy ban châu Âu kết luận Google đã lạm dụng vị thế thống trị của hệ điều hành Android để tạo lợi thế cho các dịch vụ của mình.

Theo cơ quan này, Google yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại cài đặt sẵn công cụ tìm kiếm Google Search và trình duyệt Chrome nếu muốn được cấp phép sử dụng kho ứng dụng Google Play. Điều này khiến các đối thủ gặp bất lợi trong việc tiếp cận người dùng Android.

Ban đầu, Google bị phạt 4,34 tỷ euro. Đến năm 2022, Tòa án chung của EU giảm mức phạt xuống còn 4,1 tỷ euro nhưng vẫn giữ nguyên kết luận về hành vi vi phạm. Đơn kháng cáo cuối cùng lên Tòa án Công lý châu Âu cũng không được chấp nhận.

Trong thông cáo, Tòa án Công lý châu Âu khẳng định việc bác đơn kháng cáo đồng nghĩa với việc xác nhận mức phạt đã được xem xét lại đối với Google và Alphabet vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến Android.

EU tiếp tục tăng sức ép với các tập đoàn công nghệ

Sau phán quyết, Google cho biết Android đã tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng và góp phần hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp cũng như nhà phát triển tại châu Âu.

Đại diện công ty cho rằng phán quyết chưa phản ánh đầy đủ những khoản đầu tư nhằm duy trì Android là một nền tảng mở, miễn phí và có khả năng tương thích rộng.

Google cũng nhấn mạnh doanh nghiệp đã điều chỉnh các thỏa thuận thương mại kể từ quyết định ban đầu năm 2018. Người dùng Android hiện có thể lựa chọn công cụ tìm kiếm và trình duyệt mặc định thay vì bị ràng buộc với các ứng dụng của Google như trước đây.

Phán quyết mới là một phần trong chiến lược dài hạn của Liên minh châu Âu nhằm kiểm soát sức mạnh thị trường của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Trong hơn mười năm qua, Google liên tục trở thành đối tượng điều tra của Ủy ban châu Âu với nhiều cáo buộc liên quan đến tìm kiếm trực tuyến, Android và công nghệ quảng cáo. Năm ngoái, doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 2,95 tỷ euro trong một vụ việc khác liên quan đến lĩnh vực quảng cáo số.

Song song với các vụ kiện chống độc quyền truyền thống, EU hiện chuyển trọng tâm sang thực thi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, khuôn khổ pháp lý mới dành cho các nền tảng công nghệ lớn. Ngoài Google, nhiều doanh nghiệp như Apple và Meta cũng đang nằm trong diện giám sát.

Việc châu Âu siết chặt quản lý Big Tech diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt. Điều này cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và EU về chính sách quản lý doanh nghiệp công nghệ.

Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo sẽ áp mức thuế rất cao đối với các quốc gia áp dụng thuế dịch vụ số nhằm vào doanh nghiệp Mỹ. Trong khi đó, nhiều quan chức Mỹ cho rằng châu Âu cần tránh áp đặt các khoản phạt quá lớn nếu muốn duy trì sức cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Từ góc độ thị trường, phán quyết lần này cho thấy các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu sẽ phải thích ứng với môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ tại châu Âu. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là xu hướng trong giai đoạn AI và các nền tảng số trở thành hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu.