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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Thế Kiên

Thế Kiên

18:26 | 02/07/2026
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Google vừa thất bại trong nỗ lực kháng cáo một trong những vụ chống độc quyền lớn nhất lịch sử khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu giữ nguyên mức phạt 4,1 tỷ euro liên quan đến hệ điều hành Android. Phán quyết khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, đồng thời cho thấy lập trường cứng rắn của EU đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU
Ảnh cận cảnh màn hình Android của điện thoại Samsung Galaxy S II với các ứng dụng mạng xã hội Google Plus, Facebook, Play Store và Google Search.

Google thua kiện, Android tiếp tục là tâm điểm vụ chống độc quyền

Google đã chính thức thất bại trong vụ kháng cáo liên quan đến khoản phạt chống độc quyền lớn nhất mà Liên minh châu Âu từng áp đặt đối với hãng công nghệ này. Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của khối, ngày 2/7 đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, qua đó giữ nguyên mức phạt 4,1 tỷ euro vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến hệ điều hành Android.

Phán quyết đánh dấu điểm kết thúc của cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ, đồng thời củng cố quan điểm của EU rằng các nền tảng công nghệ có vị thế thống lĩnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cạnh tranh.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Alphabet giảm khoảng 1% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường Mỹ.

Android bị cho là giúp Google củng cố vị thế thống lĩnh

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2018, khi Ủy ban châu Âu kết luận Google đã lạm dụng vị thế thống trị của hệ điều hành Android để tạo lợi thế cho các dịch vụ của mình.

Theo cơ quan này, Google yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại cài đặt sẵn công cụ tìm kiếm Google Search và trình duyệt Chrome nếu muốn được cấp phép sử dụng kho ứng dụng Google Play. Điều này khiến các đối thủ gặp bất lợi trong việc tiếp cận người dùng Android.

Ban đầu, Google bị phạt 4,34 tỷ euro. Đến năm 2022, Tòa án chung của EU giảm mức phạt xuống còn 4,1 tỷ euro nhưng vẫn giữ nguyên kết luận về hành vi vi phạm. Đơn kháng cáo cuối cùng lên Tòa án Công lý châu Âu cũng không được chấp nhận.

Trong thông cáo, Tòa án Công lý châu Âu khẳng định việc bác đơn kháng cáo đồng nghĩa với việc xác nhận mức phạt đã được xem xét lại đối với Google và Alphabet vì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến Android.

EU tiếp tục tăng sức ép với các tập đoàn công nghệ

Sau phán quyết, Google cho biết Android đã tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng và góp phần hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp cũng như nhà phát triển tại châu Âu.

Đại diện công ty cho rằng phán quyết chưa phản ánh đầy đủ những khoản đầu tư nhằm duy trì Android là một nền tảng mở, miễn phí và có khả năng tương thích rộng.

Google cũng nhấn mạnh doanh nghiệp đã điều chỉnh các thỏa thuận thương mại kể từ quyết định ban đầu năm 2018. Người dùng Android hiện có thể lựa chọn công cụ tìm kiếm và trình duyệt mặc định thay vì bị ràng buộc với các ứng dụng của Google như trước đây.

Phán quyết mới là một phần trong chiến lược dài hạn của Liên minh châu Âu nhằm kiểm soát sức mạnh thị trường của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Trong hơn mười năm qua, Google liên tục trở thành đối tượng điều tra của Ủy ban châu Âu với nhiều cáo buộc liên quan đến tìm kiếm trực tuyến, Android và công nghệ quảng cáo. Năm ngoái, doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 2,95 tỷ euro trong một vụ việc khác liên quan đến lĩnh vực quảng cáo số.

Song song với các vụ kiện chống độc quyền truyền thống, EU hiện chuyển trọng tâm sang thực thi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, khuôn khổ pháp lý mới dành cho các nền tảng công nghệ lớn. Ngoài Google, nhiều doanh nghiệp như Apple và Meta cũng đang nằm trong diện giám sát.

Việc châu Âu siết chặt quản lý Big Tech diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt. Điều này cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và EU về chính sách quản lý doanh nghiệp công nghệ.

Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo sẽ áp mức thuế rất cao đối với các quốc gia áp dụng thuế dịch vụ số nhằm vào doanh nghiệp Mỹ. Trong khi đó, nhiều quan chức Mỹ cho rằng châu Âu cần tránh áp đặt các khoản phạt quá lớn nếu muốn duy trì sức cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Từ góc độ thị trường, phán quyết lần này cho thấy các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu sẽ phải thích ứng với môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ tại châu Âu. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là xu hướng trong giai đoạn AI và các nền tảng số trở thành hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu.

Vụ kiện Google và Android

Năm khởi đầu điều tra: 2015.

Quyết định xử phạt đầu tiên: 2018.

Mức phạt ban đầu: 4,34 tỷ euro.

Mức phạt sau khi được điều chỉnh: 4,1 tỷ euro.

Phán quyết mới nhất: Tòa án Công lý EU bác đơn kháng cáo của Google, giữ nguyên mức phạt.

Trọng tâm vụ việc: Google bị cho là lạm dụng vị thế thống lĩnh của Android để ưu tiên các dịch vụ của mình.
Vụ kiện Google và Android Google thua kiện Tập đoàn công nghệ tâm điểm vụ chống độc quyền Google Android EU chống độc quyền Alphabet

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam