Google dọn đường thay ChromeOS bằng Android PC mới

Thông tin từ vị trí quản lý sản phẩm cao cấp hé mở bức tranh rõ nét về Aluminium OS, nền tảng phát triển dựa trên Android nhưng hướng tới trải nghiệm đa thiết bị, bao gồm laptop và tablet. Mô tả công việc nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ điều hành mới với AI đóng vai trò trung tâm, cho thấy Google đặt cược mạnh vào xu hướng điện toán thông minh thay vì tiếp tục duy trì hai hệ sinh thái tách rời.

Google thay thế ChromeOS bằng hệ điều hành mới. Ảnh: Tinh tế

Tên gọi Aluminium OS gây chú ý nhờ cách viết theo chuẩn Anh, gợi liên tưởng tới Chromium, nền tảng mã nguồn mở đứng sau trình duyệt Chrome và ChromeOS. Cách đặt tên này phản ánh logic phát triển quen thuộc của Google, bắt đầu từ lõi mở, sau đó mở rộng thành hệ sinh thái sản phẩm quy mô lớn. Trong nội bộ, dự án sử dụng viết tắt ALOS, củng cố thêm dấu hiệu về một nền tảng được chuẩn bị bài bản thay vì thử nghiệm ngắn hạn.

Tài liệu tuyển dụng cho thấy ChromeOS chưa biến mất ngay lập tức. Google duy trì song song hai nền tảng trong giai đoạn chuyển tiếp, triển khai trên nhiều phân khúc thiết bị khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn tập trung vào việc chuyển toàn bộ hệ sinh thái sang Aluminium OS. Chi tiết này phản ánh định hướng rõ ràng, tránh phân mảnh nguồn lực phát triển, đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng trên một nền tảng thống nhất.

Đầu năm nay, lãnh đạo mảng Android xác nhận kế hoạch hợp nhất Android cùng ChromeOS sẽ khởi động trong thời gian gần. Động thái tuyển dụng cùng tên gọi Aluminium OS xuất hiện ngay sau đó tạo thành chuỗi tín hiệu nhất quán, củng cố nhận định về một cuộc tái cấu trúc hệ điều hành quy mô lớn. Sự thay đổi này không chỉ liên quan tới kỹ thuật mà còn tác động trực tiếp tới cách Google cạnh tranh trên thị trường máy tính.

Trong bối cảnh thị trường PC biến động, Windows đối mặt nhiều tranh luận xoay quanh tích hợp AI, còn Apple tiếp tục củng cố hệ sinh thái phần cứng phần mềm, Google cần bước đi đủ mạnh để tái định vị. Aluminium OS, nếu hoàn thiện đúng định hướng, có thể tận dụng kho ứng dụng Android khổng lồ, kết hợp sức mạnh AI như Gemini để tạo lợi thế khác biệt.

Tuy nhiên, việc thay thế ChromeOS không đơn thuần mang ý nghĩa nâng cấp công nghệ. ChromeOS từng đóng vai trò quan trọng trong phân khúc giáo dục và thiết bị giá rẻ, nhờ tối ưu hiệu năng và bảo mật. Một nền tảng mới cần chứng minh khả năng kế thừa những điểm mạnh này, đồng thời mở rộng sang phân khúc cao cấp, nơi cạnh tranh trực tiếp với MacBook Air hay laptop Windows.

Những dữ kiện hiện tại chưa đủ để khẳng định thời điểm ra mắt cụ thể, song chuỗi động thái gần đây cho thấy Google không còn thử nghiệm rời rạc. Aluminium OS dần hiện hình như một trục chiến lược mới, nơi Android vượt khỏi giới hạn di động, tiến sâu vào không gian máy tính cá nhân với vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tương lai.