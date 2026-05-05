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Android gửi file trực tiếp sang iPhone qua Quick Share

Minh Đức

Minh Đức

10:08 | 05/05/2026
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Google vừa kích hoạt khả năng truyền tệp trực tiếp giữa Android và iPhone trên dòng Pixel 10, đưa Quick Share vượt khỏi giới hạn hệ sinh thái, tiến gần trải nghiệm tương tự AirDrop mà không cần cài thêm ứng dụng trung gian.
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Thông báo được công bố trên blog Google xác nhận rằng người dùng Android (đặc biệt là dòng Pixel 10 trở đi) có thể chọn và gửi tệp (ảnh, video, tài liệu) đến iPhone/iPad/Mac gần đó qua Quick Share. Ngược lại, iPhone cũng có thể nhận và gửi lại một cách liền mạch. Khi nhận tín hiệu, iPhone hiển thị yêu cầu xác nhận, cơ chế vận hành tương tự cách thiết bị Apple trao đổi nội bộ, tạo ra luồng chia sẻ hai chiều thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Trong nhiều năm, chia sẻ nhanh giữa hai hệ điều hành luôn gặp rào cản do khác biệt giao thức. Quick Share trước đây chỉ hoạt động trong hệ sinh thái Android, trong khi Apple giữ AirDrop như đặc quyền nội bộ. Một số nhà sản xuất Trung Quốc từng đưa ra giải pháp riêng, tuy nhiên người dùng phải cài thêm phần mềm, trải nghiệm thiếu liền mạch. Động thái mới từ Google cho thấy hướng tiếp cận khác, tập trung tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành.

Tính năng Quickshare cho phép truyền dữ liệu từ android qua Iphone qua Airdrop. Ảnh: Google
Tính năng Quickshare cho phép truyền dữ liệu từ android qua Iphone qua AirDrop. Ảnh: Google

Google không công bố chi tiết kiến trúc kỹ thuật, tuy nhiên nhấn mạnh yếu tố bảo mật đóng vai trò trung tâm. Hệ thống sử dụng Rust nhằm hạn chế lỗi bộ nhớ và tăng độ an toàn, đồng thời trải qua kiểm định từ các tổ chức bảo mật độc lập. Cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực giải quyết bài toán vốn khiến Apple thận trọng trong việc mở rộng AirDrop ra bên ngoài.

Thực tế, AirDrop từ khi ra mắt năm 2011 trên Mac, sau đó mở rộng sang iPhone từ 2013, luôn giới hạn trong hệ sinh thái Apple. Những năm gần đây, hãng còn siết chặt quyền truy cập bằng chế độ “Chỉ liên hệ”, buộc người dùng bật “Mọi người trong 10 phút” nếu muốn nhận tệp từ thiết bị lạ. Điều này khiến việc tương tác với Android gần như không khả thi nếu thiếu giải pháp trung gian.

Cách triển khai của Google cho thấy bước tiến về mặt kỹ thuật, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào trạng thái hiển thị công khai trên thiết bị Apple. Điều này đồng nghĩa trải nghiệm chưa đạt mức liền mạch như giữa các thiết bị cùng nền tảng. Dù vậy, việc một bên chủ động xây dựng cầu nối mà không cần hợp tác trực tiếp từ Apple cho thấy xu hướng dịch chuyển trong chiến lược nền tảng, nơi khả năng tương thích dần trở thành yếu tố cạnh tranh.

Trước đó, Google đã mở rộng liên thông thông qua chuẩn nhắn tin RCS, cho phép Android trao đổi với iPhone gần với trải nghiệm iMessage, đồng thời bổ sung tính năng phát hiện thiết bị theo dõi tương thích AirTag. Việc bổ sung chia sẻ tệp trực tiếp được xem là bước đột phá trong việc xóa bỏ "bức tường" giữa hệ sinh thái Android và iOS, hướng đến giảm phụ thuộc vào ranh giới nền tảng.

Google Android iPhone smartphone Quickshare AirDrop cách chuyển ảnh từ Android sang iPhone

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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