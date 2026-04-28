Google khai tử OTP, mở lối đăng nhập một chạm trên Android

Trong nhiều năm, mã OTP giữ vai trò trung tâm trong quy trình xác thực tài khoản trực tuyến. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế bộc lộ nhiều điểm nghẽn khi người dùng phải rời ứng dụng, truy cập email, tìm mã rồi quay lại nhập thủ công. Chuỗi thao tác kéo dài dễ tạo cảm giác gián đoạn, đặc biệt trong bước đăng ký tài khoản mới. Không ít trường hợp người dùng bỏ dở giữa chừng khi quy trình trở nên phức tạp hơn dự kiến.

Để xử lý vấn đề này, Google triển khai cơ chế xác thực email được mã hóa, tích hợp trực tiếp trong hệ điều hành Android thông qua API Credential Manager. Khi một ứng dụng yêu cầu xác nhận địa chỉ email, hệ thống tự động truy xuất thông tin đã xác minh trước đó, loại bỏ hoàn toàn bước nhập mã thủ công. Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trên màn hình, hiển thị yêu cầu xác nhận rõ ràng, người dùng chỉ cần chạm để hoàn tất. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch, không cần chuyển đổi ứng dụng, không phát sinh độ trễ đáng kể.

Tính năng Verified Email giúp người dùng Android xác thực tài khoản nhanh hơn. Ảnh: digitaltrends

Cách tiếp cận mới cho thấy định hướng ưu tiên trải nghiệm liền mạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh từ thao tác thủ công. Khi kết hợp với passkey, cơ chế đăng nhập không mật khẩu dần hình thành hệ thống xác thực đa lớp, dựa trên thiết bị và dữ liệu sinh trắc học. Điều này tạo nền tảng bảo mật ổn định hơn so với mô hình phụ thuộc vào mã gửi qua email vốn dễ bị gián đoạn hoặc khai thác trong một số kịch bản tấn công.

Một điểm đáng chú ý nằm ở phạm vi triển khai rộng. Hệ thống hỗ trợ các thiết bị chạy Android từ phiên bản 9 trở lên, đồng nghĩa phần lớn người dùng hiện nay có thể tiếp cận ngay khi ứng dụng tích hợp. Việc đồng bộ sâu với tài khoản Gmail giúp quá trình xác minh diễn ra gần như tức thời, đồng thời tận dụng hạ tầng sẵn có của Google để đảm bảo tính ổn định.

Dù vậy, bức tranh chưa hoàn toàn trọn vẹn. Giải pháp hiện mới áp dụng cho tài khoản Google cá nhân, chưa mở rộng sang nhóm doanh nghiệp sử dụng Workspace. Ngoài ra, hệ thống chỉ hỗ trợ địa chỉ Gmail, chưa tương thích với email bên thứ ba liên kết tài khoản Google. Những giới hạn này phản ánh giai đoạn thử nghiệm còn tiếp diễn, khi Google ưu tiên kiểm soát chất lượng trước khi mở rộng quy mô.

Sự thay đổi lần này không đơn thuần nhằm tối ưu thao tác đăng nhập. Google hướng tới việc tái cấu trúc cách người dùng tương tác với danh tính số, giảm phụ thuộc vào phương thức truyền thống vốn tồn tại nhiều điểm bất tiện. Khi quá trình xác thực trở nên vô hình và liền mạch, ranh giới giữa bảo mật và trải nghiệm dần thu hẹp, tạo ra chuẩn mực mới cho các ứng dụng di động trong thời gian tới.