Chuyển động số
Cuộc sống số

Từ 'đội mũ' đến 'đội mũ đạt chuẩn'

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

20:35 | 18/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia an toàn giao thông, đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự từ khắp khu vực nhằm tăng cường hệ thống an toàn mũ bảo hiểm, hướng tới bảo đảm người tham gia giao thông không chỉ đội mũ mà còn được tiếp cận và sử dụng mũ bảo hiểm an toàn, đạt chuẩn.
Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026 Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026
Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc
Hiểu đúng về vai trò của ABS trong hệ thống an toàn giao thông Việt Nam Hiểu đúng về vai trò của ABS trong hệ thống an toàn giao thông Việt Nam

Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 đồng thời kêu gọi tăng cường hành động và hợp tác khu vực nhằm bảo đảm mũ bảo hiểm xe máy không chỉ được sử dụng rộng rãi mà còn thực sự an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận.

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”
Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia an toàn giao thông, đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực

Tuy nhiên, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cao không đồng nghĩa với việc người tham gia giao thông được bảo vệ đầy đủ. An toàn mũ bảo hiểm phụ thuộc vào một hệ thống vững mạnh bao gồm tiêu chuẩn, thử nghiệm và chứng nhận, chất lượng sản phẩm, giám sát thị trường, thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, khả năng chi trả và khả năng tiếp cận.

Hơn một nửa số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trên toàn cầu xảy ra tại khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, trong đó người sử dụng phương tiện cơ giới hai và ba bánh chiếm hơn một phần ba số ca tử vong. Việc sử dụng mũ bảo hiểm an toàn sẽ giúp làm giảm nguy cơ tử vong tới sáu lần và giảm nguy cơ chấn thương não tới 74%.

Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì mũ bảo hiểm an toàn: Thúc đẩy hành động tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ cách tiếp cận chỉ tập trung vào việc đội mũ bảo hiểm sang chú trọng hơn đến chất lượng và mức độ an toàn của mũ bảo hiểm.

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”
Bà Aggie Krasnolucka, Giám đốc Chương trình của FIA Foundation

Bà Aggie Krasnolucka, Giám đốc Chương trình của FIA Foundation, chia sẻ: “Xe máy là phương tiện đi lại thiết yếu tại nhiều quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương. Mũ bảo hiểm an toàn, đạt chứng nhận là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và chấn thương nghiêm trọng cho người đi xe máy. SHAP kết nối các quốc gia trong khu vực, tạo điều kiện để các cơ quan chính phủ và đối tác kỹ thuật cùng tập trung vào mục tiêu bảo vệ mọi người điều khiển phương tiện, mọi hành khách và mọi gia đình.”

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”
Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”
Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”

Sau 3 ngày hội thảo, các đại biểu cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tạo nền tảng cho các hoạt động tiếp theo

Sau ba ngày Hội thảo, đại diện các quốc gia tham dự đã xác định và thảo luận cách tiếp cận thực tiễn nhằm tăng cường tiêu chuẩn mũ bảo hiểm, thử nghiệm và chứng nhận, bảo đảm chất lượng, giám sát thị trường, thực thi pháp luật và khả năng chi trả - những lĩnh vực trọng tâm cần tiếp tục thúc đẩy. Các đại biểu cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tạo nền tảng cho các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Sáng kiến An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (SHAP).

Các cuộc thảo luận cũng khẳng định một thông điệp chung: an toàn mũ bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc đội mũ. Điều này đòi hỏi những hệ thống và quan hệ hợp tác vững mạnh để bảo đảm mọi người điều khiển phương tiện và hành khách đều có thể tiếp cận mũ bảo hiểm an toàn và có khả năng bảo vệ thực sự.

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”
Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”

Bước tiếp theo đối với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương là phát huy những bài học này và tiếp tục củng cố các hệ thống giúp mũ bảo hiểm thực sự an toàn

Bước tiếp theo đối với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương là phát huy những bài học này và tiếp tục củng cố các hệ thống giúp mũ bảo hiểm thực sự an toàn. Thông qua hợp tác liên tục, chia sẻ kiến thức và hành động thiết thực, SHAP hướng tới hỗ trợ các quốc gia chuyển từ việc tập trung vào “đội mũ” sang xây dựng hệ thống an toàn mũ bảo hiểm toàn diện trên toàn khu vực.

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”

Việt Nam là một minh chứng cho những kết quả có thể đạt được thông qua hành động phối hợp. Sau khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc được triển khai vào năm 2007, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người trưởng thành đã tăng từ mức thấp nhất khoảng 6% lên hơn 90%. AIP Foundation ước tính quy định này đã góp phần tiết kiệm 12,045 tỷ USD chi phí y tế và tổn thất năng suất kinh tế.

“Giờ đây, chúng ta cần bảo đảm rằng những chiếc mũ bảo hiểm người dân đang sử dụng phải an toàn, đạt chứng nhận và có khả năng bảo vệ thực sự. SHAP mang đến cơ hội để các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương học hỏi lẫn nhau và cùng hợp tác xây dựng những hệ thống an toàn mũ bảo hiểm vững mạnh hơn.” Ngài Greig Craft, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch AIP Foundation, chia sẻ.

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”
Tiến sĩ Terry Smith, chuyên gia quốc tế về mũ bảo hiểm và an toàn giao thông

Tiến sĩ Terry Smith, chuyên gia quốc tế về mũ bảo hiểm và an toàn giao thông, cho biết thêm: “SHAP đang kết nối các quốc gia để cùng hiểu rõ và giải quyết những thách thức chung trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đã cùng nhau trao đổi, tăng cường năng lực chuyên môn kỹ thuật về những yếu tố tạo nên một chiếc mũ bảo hiểm có khả năng bảo vệ hiệu quả; cho thấy việc sản xuất và thử nghiệm hoàn toàn có thể được thực hiện ngay tại Việt Nam; đồng thời xây dựng lộ trình cho chính sách và triển khai trên toàn khu vực.”

Sáng kiến An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (SHAP) được thành lập nhằm góp phần giải quyết thách thức này thông qua việc kết nối các quốc gia và đối tác để chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực và hỗ trợ các hành động thiết thực.

Tiếp nối hội thảo khu vực đầu tiên tại Manila, Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 đã tạo ra một nền tảng để các quốc gia trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu những cách tiếp cận thực tiễn nhằm tăng cường tiêu chuẩn mũ bảo hiểm, thử nghiệm và chứng nhận, bảo đảm chất lượng, giám sát thị trường, thực thi pháp luật và khả năng chi trả.

An toàn giao thông đội mũ bảo hiểu đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026

Bài liên quan

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Ra mắt sổ tay

Ra mắt sổ tay 'Hướng dẫn phát triển an toàn giao thông đường bộ'

Bắc Ninh sẽ là mô hình

Bắc Ninh sẽ là mô hình 'Tỉnh an toàn giao thông' kiểu mẫu

Có thể bạn quan tâm

Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Cuộc sống số
Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng chuỗi trải nghiệm, triển lãm ảnh và đêm gala, gắn với hành trình gìn giữ dấu ấn di sản bên sông Hương.
MSD United Way Vietnam triển khai chương trình

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

Cuộc sống số
MSD United Way Vietnam và Ford Việt Nam trao tặng thiết bị, tổ chức giáo dục an toàn mạng cho học sinh Trường THCS Mường Vang, Phú Thọ.
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Cuộc sống số
Đội Quản lý điện Xuân Mai tăng cường ứng trực, kiểm tra điểm xung yếu và giữ an toàn tuyệt đối về điện khu vực trong mưa bão đang ngày một diễn biến khó lường.
Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026

Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026

Cuộc sống số
Hơn 500 gian hàng, 300 thương hiệu cùng 350 phiên kết nối 1:1 được triển khai trong ngày khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội.
Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt

Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt 'Hội Chủ Chốt'

Kinh tế số
Trong năm 2026, chương trình đặt mục tiêu ươm tạo 100 nhà sáng tạo có năng lực sáng tạo nội dung xuất sắc và khả năng thu hút truy cập tự nhiên vượt trội trở thành những nhà sáng tạo bán hàng top đầu.
Xem thêm

Đọc nhiều

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

24°C

Cảm giác: 26°C
mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
24°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
22°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18006 18280 18856
CAD 18045 18320 18939
CHF 30891 31268 31915
CNY 0 3842 3938
EUR 29219 29439 30519
GBP 33950 34340 35278
HKD 0 3186 3388
JPY 158 161 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14562 15149
SGD 19817 20099 20679
THB 696 759 812
USD (1,2) 25754 0 0
USD (5,10,20) 25793 0 0
USD (50,100) 25821 25835 26205
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 29,263 29,286 30,675
JPY 160.57 160.86 170.59
GBP 34,119 34,211 35,399
AUD 18,172 18,238 18,935
CAD 18,222 18,280 18,952
CHF 31,129 31,226 32,146
SGD 19,944 20,006 20,791
CNY - 3,807 3,953
HKD 3,247 3,257 3,394
KRW 17.31 18.05 19.65
THB 744.84 754.04 806.89
NZD 14,542 14,677 15,113
SEK - 2,603 2,697
DKK - 3,925 4,064
NOK - 2,707 2,802
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,947.58 - 6,714.78
TWD 737.16 - 892.54
SAR - 6,802.55 7,165.57
KWD - 82,316 87,591
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 29,305 29,423 30,618
GBP 34,129 34,266 35,290
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 31,017 31,142 32,082
JPY 162.53 163.18 171.16
AUD 18,165 18,238 18,831
SGD 20,035 20,115 20,705
THB 762 765 803
CAD 18,259 18,332 18,922
NZD 14,637 15,180
KRW 17.99 19.93
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25830 25830 26200
AUD 18186 18286 19208
CAD 18231 18331 19342
CHF 31126 31156 32741
CNY 3824.1 3849.1 3984.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29420 29450 31176
GBP 34274 34324 36077
HKD 0 3305 0
JPY 161.19 161.69 172.2
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14665 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 19984 20114 20836
THB 0 725.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14460000 14460000 14760000
SBJ 13000000 13000000 14760000
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,708 25,828 26,250
USD20 25,678 25,828 26,250
USD1 25,658 25,828 26,250
AUD 18,218 18,318 19,426
EUR 29,196 29,296 30,953
CAD 18,190 18,290 19,598
SGD 20,078 20,228 20,783
JPY 162.9 164.4 169.96
GBP 34,136 34,286 35,352
XAU 14,278,000 0 14,582,000
CNY 0 3,731 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/09/2026 23:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh 'King of RGB LED TV 2026'

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AI tái định hình trải nghiệm mua sắm trực tuyến

AI tái định hình trải nghiệm mua sắm trực tuyến

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

'Bản đồ mưa ngập' đã biến mất khỏi ứng dụng iHanoi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học

Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Chứng khoán 18/9: VN-Index mất hơn 7 điểm trong cú đảo chiều ATC

Chứng khoán 18/9: VN-Index mất hơn 7 điểm trong cú đảo chiều ATC

Lệnh cấm thẻ Pokémon khiến cổ phiếu Mercari đảo chiều

Lệnh cấm thẻ Pokémon khiến cổ phiếu Mercari đảo chiều

Bamboo Capital lên kế hoạch 5 năm giảm nợ và trở lại thị trường

Bamboo Capital lên kế hoạch 5 năm giảm nợ và trở lại thị trường

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10