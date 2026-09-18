Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”

Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 đồng thời kêu gọi tăng cường hành động và hợp tác khu vực nhằm bảo đảm mũ bảo hiểm xe máy không chỉ được sử dụng rộng rãi mà còn thực sự an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận.

Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia an toàn giao thông, đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực

Tuy nhiên, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cao không đồng nghĩa với việc người tham gia giao thông được bảo vệ đầy đủ. An toàn mũ bảo hiểm phụ thuộc vào một hệ thống vững mạnh bao gồm tiêu chuẩn, thử nghiệm và chứng nhận, chất lượng sản phẩm, giám sát thị trường, thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, khả năng chi trả và khả năng tiếp cận.

Hơn một nửa số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trên toàn cầu xảy ra tại khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, trong đó người sử dụng phương tiện cơ giới hai và ba bánh chiếm hơn một phần ba số ca tử vong. Việc sử dụng mũ bảo hiểm an toàn sẽ giúp làm giảm nguy cơ tử vong tới sáu lần và giảm nguy cơ chấn thương não tới 74%.

Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì mũ bảo hiểm an toàn: Thúc đẩy hành động tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ cách tiếp cận chỉ tập trung vào việc đội mũ bảo hiểm sang chú trọng hơn đến chất lượng và mức độ an toàn của mũ bảo hiểm.

Bà Aggie Krasnolucka, Giám đốc Chương trình của FIA Foundation

Bà Aggie Krasnolucka, Giám đốc Chương trình của FIA Foundation, chia sẻ: “Xe máy là phương tiện đi lại thiết yếu tại nhiều quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương. Mũ bảo hiểm an toàn, đạt chứng nhận là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và chấn thương nghiêm trọng cho người đi xe máy. SHAP kết nối các quốc gia trong khu vực, tạo điều kiện để các cơ quan chính phủ và đối tác kỹ thuật cùng tập trung vào mục tiêu bảo vệ mọi người điều khiển phương tiện, mọi hành khách và mọi gia đình.”

Sau 3 ngày hội thảo, các đại biểu cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tạo nền tảng cho các hoạt động tiếp theo

Sau ba ngày Hội thảo, đại diện các quốc gia tham dự đã xác định và thảo luận cách tiếp cận thực tiễn nhằm tăng cường tiêu chuẩn mũ bảo hiểm, thử nghiệm và chứng nhận, bảo đảm chất lượng, giám sát thị trường, thực thi pháp luật và khả năng chi trả - những lĩnh vực trọng tâm cần tiếp tục thúc đẩy. Các đại biểu cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tạo nền tảng cho các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Sáng kiến An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (SHAP).

Các cuộc thảo luận cũng khẳng định một thông điệp chung: an toàn mũ bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc đội mũ. Điều này đòi hỏi những hệ thống và quan hệ hợp tác vững mạnh để bảo đảm mọi người điều khiển phương tiện và hành khách đều có thể tiếp cận mũ bảo hiểm an toàn và có khả năng bảo vệ thực sự.

Bước tiếp theo đối với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương là phát huy những bài học này và tiếp tục củng cố các hệ thống giúp mũ bảo hiểm thực sự an toàn

Bước tiếp theo đối với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương là phát huy những bài học này và tiếp tục củng cố các hệ thống giúp mũ bảo hiểm thực sự an toàn. Thông qua hợp tác liên tục, chia sẻ kiến thức và hành động thiết thực, SHAP hướng tới hỗ trợ các quốc gia chuyển từ việc tập trung vào “đội mũ” sang xây dựng hệ thống an toàn mũ bảo hiểm toàn diện trên toàn khu vực.

Từ “đội mũ” đến “đội mũ đạt chuẩn”

Việt Nam là một minh chứng cho những kết quả có thể đạt được thông qua hành động phối hợp. Sau khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc được triển khai vào năm 2007, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người trưởng thành đã tăng từ mức thấp nhất khoảng 6% lên hơn 90%. AIP Foundation ước tính quy định này đã góp phần tiết kiệm 12,045 tỷ USD chi phí y tế và tổn thất năng suất kinh tế.

“Giờ đây, chúng ta cần bảo đảm rằng những chiếc mũ bảo hiểm người dân đang sử dụng phải an toàn, đạt chứng nhận và có khả năng bảo vệ thực sự. SHAP mang đến cơ hội để các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương học hỏi lẫn nhau và cùng hợp tác xây dựng những hệ thống an toàn mũ bảo hiểm vững mạnh hơn.” Ngài Greig Craft, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch AIP Foundation, chia sẻ.

Tiến sĩ Terry Smith, chuyên gia quốc tế về mũ bảo hiểm và an toàn giao thông

Tiến sĩ Terry Smith, chuyên gia quốc tế về mũ bảo hiểm và an toàn giao thông, cho biết thêm: “SHAP đang kết nối các quốc gia để cùng hiểu rõ và giải quyết những thách thức chung trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đã cùng nhau trao đổi, tăng cường năng lực chuyên môn kỹ thuật về những yếu tố tạo nên một chiếc mũ bảo hiểm có khả năng bảo vệ hiệu quả; cho thấy việc sản xuất và thử nghiệm hoàn toàn có thể được thực hiện ngay tại Việt Nam; đồng thời xây dựng lộ trình cho chính sách và triển khai trên toàn khu vực.”

Sáng kiến An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (SHAP) được thành lập nhằm góp phần giải quyết thách thức này thông qua việc kết nối các quốc gia và đối tác để chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực và hỗ trợ các hành động thiết thực.

Tiếp nối hội thảo khu vực đầu tiên tại Manila, Hội thảo quốc tế về An toàn Mũ bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 đã tạo ra một nền tảng để các quốc gia trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu những cách tiếp cận thực tiễn nhằm tăng cường tiêu chuẩn mũ bảo hiểm, thử nghiệm và chứng nhận, bảo đảm chất lượng, giám sát thị trường, thực thi pháp luật và khả năng chi trả.