Bắc Ninh sẽ là mô hình 'Tỉnh an toàn giao thông' kiểu mẫu

Việc xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, thay đổi diện mạo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; kéo giảm bền vững tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông.



Hạ tầng giao thông tại Bắc Ninh đang ngày càng được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc giao thông; thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, trong đó, hình thành đặc trưng "văn hóa giao thông" trong nhân dân; phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng quy mô kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để thực hiện xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức quán triệt các nội dung đến 100 sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động, người dân; thành lập Tổ thường trực xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; tổ chức cho các cán bộ, đảng viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, tỉnh xây dựng các Bộ tiêu chí tỉnh an toàn giao thông; xây dựng tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những nội dung quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh, hình thành đặc trưng "văn hóa giao thông" trong nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện.



Sự tham gia của các cấp, các ngành góp phần xây dựng mô hình "tỉnh an toàn giao thông".

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự, an toàn giao thông…

Việc triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" là nhiệm vụ của cả ngành Công an và tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, tập trung vào các nội dung như xây dựng nền tảng ý thức, nhận thức, văn hóa ứng xử, chấp hành giao thông, khơi dậy tự hào của người dân về văn hóa giao thông; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm; gắn trách nhiệm cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn giao thông; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong triển khai thực hiện; đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền…

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư nguồn lực, nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông, tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn cả nước vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Với việc lựa chọn tỉnh Bắc Ninh xây dựng mô hình điển hình "Tỉnh an toàn giao thông" được xem là kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong xây dựng bảo đảm an toàn giao thông, từ đó xây dựng thói quen, hình thành văn hóa giao thông.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định việc lựa chọn Bắc Ninh để thí điểm là kỳ vọng lớn của Bộ vào địa phương này.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị tỉnh Bắc Ninh sớm ban hành Nghị quyết và triển khai kế hoạch xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tại tỉnh Bắc Ninh; quan tâm cơ chế, kinh phí để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để việc phối hợp đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng đề nghị các tổ công tác, thành viên thực hiện nhiệm vụ mỗi quý giao ban 1 lần. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo, phân công Phó Cục trưởng theo dõi, phối hợp, tăng cường các tổ công tác của Bộ Công an và trang thiết bị, phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh tạo chuyển biến rõ rệt ý thức tham gia giao thông của người dân. Cùng đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chủ động tham mưu, điều tra cơ bản, phân tích, đánh giá những bất cập về giao thông để có hướng giải quyết…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cho biết ngay khi Bộ Công an có kế hoạch triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tại Bắc Ninh, tỉnh đã bổ sung vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm xây dựng và thực hiện văn hóa giao thông Bắc Ninh. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Công an tỉnh, Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện phối hợp, triển khai, đầu tư cho lực lượng Công an có điều kiện hoạt động tốt nhất.