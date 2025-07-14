Chương trình nghệ thuật “Đa Phúc - Khát vọng kỷ nguyên mới” là sự kiện văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của xã Đa Phúc.

Chương trình góp phần khẳng định sự nhất trí đồng lòng của chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước ngoặt lớn trong công tác tổ chức bộ máy hành chính của Thủ đô, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Chương trình nghệ thuật “Đa Phúc - Khát vọng kỷ nguyên mới” do xã Đa Phúc (Hà Nội) tổ chức tối 12/7 đầy cảm xúc đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Đa Phúc – Khát vọng kỷ nguyên mới” còn là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, những giá trị văn hóa, cách mạng và phát triển kinh tế đặc sắc của từng địa phương trước khi hợp nhất (xã Đa Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã: Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Đức Hòa, Xuân Thu và Kim Lũ của huyện Sóc Sơn cũ). Đồng thời mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển chung, nơi các giá trị được kết tinh để cùng xây dựng một xã Đa Phúc giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Bà Đỗ Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tạo món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ, nhân dân Đa Phúc trước một hành trình mới, một tầm vóc mới - bản hòa ca của đổi thay, hội tụ những cung bậc cảm xúc về quá khứ, hiện tại và tương lai của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chương trình nghệ thuật không chỉ tái hiện bức tranh quê hương từ những ngày gian khó đến khi hội nhập, đổi thay, mà còn khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và tinh thần đoàn kết của hàng nghìn người dân. Các tiết mục do chính lực lượng văn nghệ quần chúng biểu diễn đến từ các thôn, làng, câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài xã, mang đậm sắc thái bản địa, giàu tính truyền thống, song cũng không thiếu âm hưởng đương đại.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga khẳng định, việc thành lập xã Đa Phúc theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. “Đây là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp chúng ta tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn, là tạo ra một không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta tập trung nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và từng bước nâng cao đời sống bà con một cách toàn diện” - bà Đỗ Thu Nga nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga đồng thời cảm các nghệ sĩ, diễn viên đã dành tâm huyết, thời gian để mang đến những tiết mục đặc sắc cho chương trình. “Với niềm tin và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, xã Đa Phúc sẽ không ngừng phát triển, trở thành một địa phương giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng là điểm sáng trong vùng Thủ đô Hà Nội” - bà Đỗ Thu Nga bày tỏ.