Người dân háo hức chờ xem Khối khí tài, xe bánh lốp ngày Tổng duyệt A80

Tại tuyến đường Giảng Võ, nhiều người dân có mặt ngồi chờ xem Khối khí tài, xe bánh lốp từ 3 giờ sáng dù trời lất phất mưa. Người dân kiên trì chờ đợi dù thời tiết có lúc không mấy thuận lợi để đón chờ buổi tổng duyệt diễu binh.

Nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm ở Giảng Võ. Ảnh: Phương Nhung

Từ những cụ già đến em nhỏ, tất cả đã hòa chung trong không khí háo hức chờ đợi. Tiếng reo hò vang lên liên tục khi khối diễu hành tiến đến, tạo nên bầu không khí sôi động.

Sắc đỏ tạo nên không khí rực rỡ trong ngày Tổng duyệt. Ảnh: Phương Nhung

Khoảng 7 giờ 10 phút, người dân có cơ hội ngắm nhìn Su30-MK2 bay trên bầu trời từ xa. Ai ai cũng đều phấn khích và thích thú trước màn trình diễn ấn tượng này.

Người dân thích thú khi “Hổ mang chúa” Su30-MK2 bay qua. Ảnh: Phương Nhung

Trong lúc chờ đoàn xe di chuyển qua, mọi người ở đây đã cùng hoà chung tiếng hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", ca khúc in sâu trong trí nhớ của nhiều thế hệ. Những giai điệu quen thuộc vang dọc bên đường, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của người dân.

Ảnh: Phương Nhung

Ảnh: Phương Nhung

Ảnh: Phương Nhung

Khi các xe di chuyển qua, người dân hò reo vẫy tay chào đón. Các chiến sĩ cũng vẫy tay đáp lại, tạo ra những khoảnh khắc giao lưu ấm áp giữa các chiến sĩ và nhân dân.

Các chiến sĩ đáp lại tình cảm của người dân. Ảnh: Phương Nhung

Chị Nguyễn Lê Hà Phương (Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình được tận mắt thấy đoàn khí tài đi qua. Lần nào cũng có những cảm xúc vô cùng khác nhau. Không khí rất hào hứng, mọi người cổ vũ rộn ràng làm mình cảm thấy vô cùng tự hào”.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người chiến sĩ. Ảnh: Phương Nhung

Buổi Tổng duyệt diễu binh A80 không chỉ là sự kiện khẳng định sức mạnh toàn quân mà còn là dịp để người dân thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.