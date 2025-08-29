Cách người dân nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh 2/9 cụ thể ra sao?

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà toàn dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, nhằm tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, đồng thời tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong dịp Tết Độc lập.

Theo Công điện, mỗi người dân được nhận quà trị giá 100.000 đồng. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các đơn vị nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán thông suốt, nguồn tiền mặt đầy đủ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hay trùng lặp.

Nhiều ngân hàng đã gửi thông báo đến các chủ tài khoản nhằm hướng dẫn liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước ngay trên ứng dụng VNeID.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Bước đầu tiên, đăng nhập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội".

Bước hai, chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước ba, nhập passcode, chọn Ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng, đồng ý chia sẻ dữ liệu, gửi yêu cầu. Sau đó, hệ thống sẽ phản hồi xác nhận từ VNeID.

Ngân hàng lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Thực hiện ba bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng có thể tải ứng dụng ngân hàng, mở tài khoản, sau đó quay lại VNeID để thực hiện liên kết.

Thống kê đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viki Bank và Co-opBank. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Không chỉ phục vụ chi trả 100.000 đồng dịp Quốc khánh, việc liên kết tài khoản còn nhằm mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ, minh bạch. Theo Bộ Công an, mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với VNeID. Khi đó, các khoản trợ cấp, lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, người có công… đều được chuyển trực tiếp, hạn chế thủ tục giấy tờ, tránh thất thoát, đồng thời ngăn ngừa rủi ro lừa đảo.