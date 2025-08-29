VNeID quá tải khi người dân đăng ký nhận hỗ trợ Quốc khánh 100.000 đồng

Chị Nguyễn Thanh Trà, phường Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ niềm vui khi biết tin Chính phủ hỗ trợ mỗi công dân 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh. "Con số này tuy khiêm tốn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của Nhà nước dành cho người dân. Đặc biệt với bà con vùng sâu, vùng xa, món quà mang ý nghĩa tinh thần to lớn trong ngày thiêng liêng 2/9", chị Trà bày tỏ.

Anh Bùi Hiển, phường Thanh Liệt, Hà Nội, tỏ ra băn khoăn về quy trình thực hiện. "Tôi đã thử đăng ký theo hướng dẫn trên mạng từ khi có thông tin chính thức nhưng ứng dụng liên tục báo lỗi. Nhiều lúc không vào được, lúc khác hiện thông báo 'không tìm thấy tài khoản liên kết'", anh Hiển kể lại trải nghiệm của mình.

Tối 28/8, nhiều công dân truy cập ứng dụng VNeID gặp thông báo hệ thống đang bảo trì. Ảnh: Chụp màn hình

Công điện của Chính phủ nêu rõ hai phương thức thực hiện: chuyển khoản và nhận tiền mặt. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, nhất là những ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, đảm bảo hệ thống thanh toán và tiền mặt đáp ứng yêu cầu tặng quà người dân kịp thời, thông suốt, tránh bỏ sót và trùng lắp.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Trong hai ngày 27-28/8, nhiều ngân hàng công bố hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Tài khoản an sinh xã hội dành cho việc nhận trợ cấp, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp và các khoản an sinh xã hội khác.

Các bước liên kết tài khoản an sinh xã hội trong ứng dụng VNeID. Ảnh: Chụp màn hình

Để liên kết tài khoản an sinh xã hội thành công, công dân cần tải và mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản cá nhân.

Tại giao diện chính, người dùng chọn mục "An sinh xã hội", nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" khi hệ thống yêu cầu xác thực thông tin.

Tiếp theo, người dùng chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng được hỗ trợ, nhập số tài khoản ngân hàng, bấm "Đồng ý chia sẻ dữ liệu" rồi chọn "Tiếp tục".

Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, công dân chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Hiện các cơ quan được giao nhiệm vụ như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chưa đưa ra hướng dẫn chính thức về cách thức chi trả 100.000 đồng cho mỗi công dân.

Nhiều thắc mắc vẫn chờ làm rõ: người già, trẻ em không có tài khoản ngân hàng liên kết sẽ nhận hỗ trợ như thế nào? Cha mẹ có được phép đăng ký trên ứng dụng để nhận thay con em hay trẻ em sẽ nhận trực tiếp? Những câu hỏi này cần sự hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng để người dân thực hiện đúng quy định.