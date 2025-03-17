Nhiều tiện ích khi kích hoạt định danh điện tử mức 2

Hiện nay, điều thuận lợi thấy rõ nhất là việc đổi Giấy phép lái xe (GPLX). Cụ thể, từ ngày 1/3/2025, nhiệm vụ cấp, cấp đổi GPLX được chuyển nhiệm vụ từ ngành Giao thông vận tải sang lực lượng Công an, trực tiếp do Phòng Cảnh sát giao thông đảm nhiệm. Giờ đây, dữ liệu của người lái xe sẽ được cập nhật cùng lúc trên cả 2 hệ thống: Phần mềm cấp đổi GPLX và ứng dụng VNeID.

Đây là điểm rất thuận lợi so với trước, bởi người lái xe có thể nhận được GPLX mới dạng điện tử qua ứng dụng VNeID chỉ sau 3 đến 5 ngày làm việc, thay vì phải chờ đợi GPLX dạng thẻ cứng với thời gian lâu hơn. Do đó, sẽ không làm ảnh hưởng hay gián đoạn công việc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Công an tỉnh Thanh Hoá "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kích hoạt ĐDĐT mức 2 cho công dân.

Sau khi đến Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hoá đổi GPLX, anh Văn Đình Trường (SN 1982), từ TP Sầm Sơn, cho biết: Sau khi lấy số thứ tự, anh Trường chờ đến lượt cán bộ gọi tên lên bàn giao dịch và chỉ chưa đầy 10 phút anh Trường đã hoàn tất xong thủ tục hồ sơ đổi GPLX. Điều anh Trường bất ngờ là chỉ sau 3 - 5 ngày làm việc là GPLX của anh sẽ được cập nhật trên phần mềm điện tử VNeID, anh vẫn điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa có GPLX thẻ nhựa mà không lo lắng bị kiểm tra, xử lý.

Không chỉ GPLX, hiện nay, ứng dụng VNeID đã tích hợp hầu hết giấy tờ cá nhân của người dùng, như: Thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin thuế cá nhân, thông tin người phụ thuộc... Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, mã số định danh điện tử (12 số) trên thẻ Căn cước sẽ chính thức thay thế mã số thuế và người dùng có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay trên VNeID.

Tuy nhiên, tất cả các giấy tờ tùy thân được tích hợp trên VNeID chỉ hiển thị khi tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) của công dân đã được kích hoạt ở mức độ 2. Ở mức độ 2, tài khoản ĐDĐT sẽ có thêm các trường thông tin sinh trắc học như ảnh chân dung, vân tay… phục vụ xác thực điện tử. Do đặc thù về bảo mật thông tin, người dân không thể tự đăng ký tài khoản mức độ 2 trên thiết bị thông minh mà cần đến cơ quan Công an để được hướng dẫn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, người dân có thể đến các trụ sở cơ quan Công an huyện (cũ) để được thu nhận thông tin và đăng ký tài khoản ĐDĐT mức 2. Tại các đơn vị này, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí 2 cán bộ tăng cường từ tỉnh, phối hợp với Công an đơn vị cơ sở thực hiện thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, hỗ trợ công dân kích hoạt ĐDĐT mức 2 và các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan. Riêng thành phố Thanh Hóa, việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và đăng ký tài khoản ĐDĐT sẽ được tổ chức tại Công an phường Đông Thọ và Công an xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa.

Để tạo thuận lợi cho người dân, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Tổ công nghệ số cộng đồng tổ thức rà soát, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Ông Trần Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận phố Ái Sơn 1, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã được các đồng chí Công an hướng dẫn, tập huấn kích hoạt, sau đó đi từng ngõ, đến từng nhà để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2 để có thể khai thác hết tiện ích của ứng dụng VNeID".

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, tính đến hết tháng 2/2024, toàn tỉnh có hơn 2,1 triệu trường hợp được thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2. Thời gian tới, Công an Thanh Hóa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức các tổ công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản lưu động, đồng thời phối hợp với nhà mạng để chuẩn hóa thông tin thuê bao. Mục tiêu là tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2 để khai thác tối đa các tính năng của ứng dụng VNeID, phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân trong thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính.