Không được yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Đại biểu bấm nút thông qua các dự luật chiều 5-12 - Ảnh: GIA HÂN

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Luật mới thông qua quy định thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin về án tích, cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu gồm Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và công an tỉnh, thành phố.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình.

Phiếu được cấp cho cá nhân gồm cả: phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu số 2.

Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân với dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Luật mới quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Nội dung phiếu này có tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã…

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1; chỉ được thực hiện trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Ảnh: GIA HÂN

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội bấm nút, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định tiếp tục duy trì phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2; phiếu được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau.

Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật, hiển thị trên VNeID (được coi là một trường thông tin sẵn có tương tự như họ tên, ngày tháng năm sinh).

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng và phiếu lý lịch tư pháp điện tử được áp dụng cơ chế xác thực để đảm bảo bảo mật và chống làm giả.

Về thủ tục và thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp, ông Quang cho hay Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý theo hướng quy định thủ tục cấp phiếu lý lịch bằng hình thức trực tuyến để thể chế hóa chủ trương về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ một số trường hợp là người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử thì có thể yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu (đối với cả 2 loại phiếu).

Thời hạn cấp phiếu giảm xuống là 5 ngày làm việc.