Đây là bước đi quan trọng trong hành trình đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ, đồng thời góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng SIM rác trên thị trường.

Nhà mạng FPT triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID

Cụ thể, từ tháng 10/2025, khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ trực tiếp trên ứng dụng FPT Shop với quy trình được hướng dẫn chi tiết và đảm bảo tính chính xác. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VneID để xác thực thông tin định danh. Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VneID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt. Toàn bộ quy trình kích hoạt được bảo mật tuyệt đối, và thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký.

Hướng dẫn kích hoạt SIM FPT qua ứng dụng VneID

Thông qua quy trình xác thực tài khoản VNeID mức 2 do Bộ Công an quản lý, khách hàng được đảm bảo xác minh danh tính chính xác. FPT Shop luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về bảo mật và an toàn thông tin cá nhân trong suốt quá trình tích hợp, lưu trữ dữ liệu.

Với việc áp dụng xác thực danh tính bằng VNeID, khách hàng có thể chủ động thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt SIM FPT trực tuyến, tiết kiệm thời gian. Hình thức xác thực này cũng loại bỏ nguy cơ giả mạo giấy tờ, bởi thông tin người dùng đã được định danh và xác thực bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là một trong những bước tiến thể hiện quyết tâm của FPT Shop trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng môi trường viễn thông minh bạch, an toàn hơn

FPT Shop chính thức triển khai đăng ký và kích hoạt SIM thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản VNeID

“Việc triển khai xác thực danh tính qua ứng dụng VNeID trong quy trình kích hoạt SIM là bước đi chiến lược trong định hướng chuyển đổi số của FPT Shop. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đăng ký thuê bao tiện lợi, bảo mật và hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng định danh số thống nhất toàn dân.” Đại diện FPT Shop cho biết.