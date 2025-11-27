Dòng tiền Nam tiến đổ mạnh vào chung cư hạng sang trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo nhằm đánh giá sức hút và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra phân khúc chung cư hạng sang tại khu đô thị Nam Rạch Chiếc được hưởng lợi rõ rệt nhất.

Động lực cho trung tâm TP. Hồ Chí Minh mới

Phát biểu đề dẫn, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá TP. Hồ Chí Minh sau sáp đã trở thành một “siêu thực thể kinh tế” với quy mô GRDP khoảng 2,7 triệu tỷ đồng và dân số hơn 15 triệu người tương đương các đại đô thị hàng đầu châu Á. Việc mở rộng liên kết cảng biển - logistics - công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tạo điều kiện để phát triển những cực tăng trưởng mới, những hành lang đổi mới sáng tạo mới, phù hợp với mô hình “kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế tuần hoàn”.

Nhiều chuyên gia nhận định khu vực Thủ Thiêm, Bình Trưng và Cát Lái đang dần trở thành “trục kim cương” mới của TP. Hồ Chí Minh, nơi có tiềm năng trở thành đại đô thị tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

PGS. TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng , TP. Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội rộng mở hơn: Từ không gian mặt đất mở ra không gian biển, không gian bầu trời, không gian lòng đất, không gian số, không gian văn hóa từ đó mở ra thì dòng tiền và dòng người sẽ đổ về đây. Bất động sản trung tâm vì vậy có cơ sở để tiếp tục tăng giá dài hạn.

TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV phân tích, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng với các siêu đô thị hàng đầu thế giới như Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Thâm Quyến (Trung Quốc) hay Mumbai (Ấn Độ), đặc biệt ở không gian phát triển rộng, sức lan tỏa kinh tế mạnh và hệ thống hạ tầng liên tục đầu tư mới.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành mô hình đô thị đa cực - đa trung tâm - đa chức năng - siêu kết nối - siêu đô thị tầm thế giới. Đáng chú ý, bất động sản tại các Trung tâm Đô thị mới như IFC và TOD sẽ bước vào giai đoạn phát triển theo hướng cao cấp hóa, hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng sống và môi trường đầu tư. Xung quanh các trung tâm này sẽ xuất hiện hạ tầng đô thị chất lượng cao, tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

PGS. TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Hiện tại, vùng trung tâm được xác định là khu vực bên trong vành đai 2, tức là được mở rộng sang một phần của TP. Thủ Đức (cũ) là bán đảo Thủ Thiêm và khu vực phường Bình Trưng, phường Cát Lái hiện tại.

Xu hướng Nam tiến vào bất động sản hạng sang và cơ hội cho nhà đầu tư Thủ đô

Hội thảo ghi nhận xu hướng dòng tiền từ nhà đầu tư miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đang dịch chuyển mạnh về TTP. Hồ Chí Minh. Lý do đến từ biên lợi nhuận dài hạn, mặt bằng giá cạnh tranh và tốc độ đô thị hóa cao.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho biết giá bất động sản trung tâm tại các siêu đô thị trên thế giới đều tăng ổn định theo thu nhập và tốc độ đô thị hóa. Việt Nam ghi nhận mức tăng trung bình 12,5%/năm trong 10 năm gần đây.

TS. Cấn Văn Lực,Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV.

“TP. Hồ Chí Minh có sức hút rất lớn với người dân cả nước, đặc biệt người là miền Bắc. Sức ép từ nguồn lao động rất lớn, hiếm có khu vực nào có mặt bằng lương cao như TP. Hồ Chí Minh. Điều này xuất phát từ việc các doanh nghiệp ở khu vực miền Nam, trong đó có TP. Hồ Chí Minh rất nhạy bén về công nghệ, thông thoáng về các tiêu chí tuyển dụng nên sẽ thu hút người tài tốt hơn. Như vậy, nhu cầu bất động sản cũng sẽ tăng theo quy luật tăng GDP, tăng thu nhập của người dân”, TS. Lê Xuân Nghĩa khẳng định.

PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội cũng lý giải, TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, nổi bật bởi sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và luôn tiên phong trong thử nghiệm, bứt phá. Khi kinh tế phát triển mạnh mẽ, dòng tiền tất yếu sẽ chảy về đây, nơi hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện và đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh còn góp phần nâng tầm thương hiệu cá nhân của nhà đầu tư, khi họ sở hữu tài sản tại một thị trường năng động và có sức ảnh hưởng hàng đầu cả nước.

Ông Vũ Quốc Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Về bản chất, dòng tiền “Nam tiến” của người Hà Nội hướng đến ba mục tiêu cốt lõi: tích sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và tạo ra lợi nhuận. PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến khuyến nghị nhà đầu tư cần hành động nhanh, bởi khu vực trung tâm luôn được xem là “đô thị vàng” – nơi gần như không lo mất giá và sở hữu giá trị bền vững theo thời gian.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhận định dòng tiền của khách Bắc vào miền Nam đã có từ những năm 1993 – 1994, chứ không phải bây giờ mới "Nam tiến". Thời gian gần đây, dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội đổ vào phía Nam tăng mạnh trở lại từ cuối năm ngoái và được dự báo tiếp tục tăng mạnh mẽ trong thời gian tới. Cơ hội đầu tư bất động sản trung tâm TP.HCM vẫn tốt. Ở thời điểm hiện tại, so với Hà Nội, bất động sản trung tâm TP.HCM có giá ngang bằng hoặc thấp hơn.

Theo ông Vũ Quốc Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh, giai đoạn từ năm 2020 trở về trước, khu Nam thu hút nhiều khách quốc tế, nhưng từ 2021 dòng khách chuyển mạnh sang khu Đông như Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền. Tỷ suất cho thuê cao và tính thanh khoản tốt khiến khu vực này trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư.

Một minh chứng rõ nét cho sức hút mạnh mẽ của dòng tiền Nam tiến chính là The Privé – dự án hạng sang do Tập đoàn Đất Xanh phát triển tại Nam Rạch Chiếc, Thủ Đức. Sở hữu vị trí chiến lược, ba mặt giáp sông hiếm có cùng tiêu chuẩn phát triển cao cấp, The Privé đang trở thành lựa chọn nổi bật của nhiều nhà đầu tư Hà Nội khi tìm kiếm tài sản trung tâm tại TP.HCM. Dự án thể hiện rõ xu hướng: những sản phẩm hội tụ vị trí, pháp lý và chất lượng vượt trội sẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường.

Hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP. HCM”.

The Privé cũng là một trong số ít dự án căn hộ hạng sang tại khu Đông TP.HCM đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện mở bán và ký kết hợp đồng, đây là yếu tố giúp khách hàng yên tâm về quyền lợi sở hữu. Đồng thời, dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, qua đó thu hút nhóm khách quốc tế đang tìm kiếm sản phẩm sở hữu lâu dài ngay trung tâm thành phố. Đây là lợi thế quan trọng giúp dự án đón đầu nhu cầu của chuyên gia trong và ngoài nước khi Thủ Thiêm bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển.

Bên cạnh vị trí, The Privé ghi dấu bằng mật độ xây dựng chỉ 25%, ưu tiên mảng xanh, cảnh quan và hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe – tinh thần. Lợi thế ba mặt giáp sông mang đến khí hậu mát mẻ, không gian yên bình và môi trường sống trong lành, đặc biệt phù hợp với nhu cầu của khách hàng miền Bắc đang tìm kiếm sự an trú giữa lòng thành phố. Dự án cũng chú trọng yếu tố riêng tư và an toàn, phù hợp phong cách sống của nhóm khách quốc tế.

Với định hướng hướng về giá trị thực và phát triển bền vững, The Privé hội tụ đầy đủ tiêu chí để trở thành điểm đến của dòng tiền Nam tiến, không chỉ từ khách hàng miền Bắc mà còn từ cộng đồng chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế của cả nước.