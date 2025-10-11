Chuyển động số
Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Bất động sản trong kỷ nguyên số

Phước Hà

Phước Hà

19:23 | 11/10/2025
Ngày 10/10, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp cùng Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin tổ chức buổi Tọa đàm “Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành bất động sản trong kỷ nguyên số”. Trong khuôn khổ sự kiện, BTC đã công bố Chương trình hợp tác đào tạo bất động sản - Mini MBA và Ra mắt sách Chiến thuật Marketing bất động sản.
Khẳng định con người là yếu tố trung tâm

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt mới của thị trường bất động sản Việt Nam, khi hàng loạt chính sách và khung pháp lý quan trọng đồng loạt có hiệu lực, tạo nền tảng phát triển minh bạch và bền vững hơn cho toàn thị trường.

Bên cạnh những thuận lợi, những chính sách và khung pháp lý ấy đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho thị trường, doanh nghiệp, tổ chức... Từ thực tế này đòi hỏi cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao để nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng thời đại, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của cộng đồng doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, đối với thị trường bất động sản, đào tạo nguồn nhân lực bài bản, có định hướng từ sớm càng có ý nghĩa quan trọng. Đào tạo tốt không chỉ nâng tầm năng lực cạnh tranh của ngành, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế.

TS. Nguyễn Văn Khôi cho rằng trong lĩnh vực bất động sản, hoạt động đào tạo bài bản vẫn chủ yếu tập trung ở lý thuyết, ít thực hành, thiếu đào tạo kỹ năng; đào tạo từ phía doanh nghiệp còn rời rạc, thiếu định hướng thống nhất; các chương trình còn manh mún, thiếu tính hệ thống và kế thừa. “Hiệp hội Bất động sản Việt Nam luôn đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, đóng vai trò cầu nối - hỗ trợ - tư vấn, thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và nâng cao năng lực hoạt động của hội viên. Đây cũng chính là cách Hiệp hội góp phần xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp, phát triển bền vững” - TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

TS. Võ Trí Thành chia sẻ tại toạ đàm.

TS. Võ Trí Thành cho rằng cần tư duy và “thiết kế lại” cách tiếp cận phát triển. Con người vẫn là yếu tố trung tâm, với tri thức, kỹ năng, tinh thần sáng tạo, đó mới là yếu tố quan trọng nhất. “Một điểm thú vị hiện nay là sự phát triển của AI. Dù AI có thông minh đến đâu thì đó vẫn là công cụ đồng hành, chứ không thể thay thế hay làm thui chột tài năng sáng tạo của con người” - TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh.

TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, khi đặt ra vấn đề đào tạo nhân lực bất động sản, cần xác định trong chương trình liên quan đến sản phẩm, tài chính và tổ chức - vận hành. Đây là những yếu tố thiết yếu mà bất kỳ học viên nào cũng cần được trang bị. Nên bổ sung các module về xử lý khủng hoảng trong chương trình đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo. Chương trình đào tạo cũng nên đưa “số”, “số hoá” trong lĩnh vực bất động sản vào giảng dạy.

Các diễn giả tham luận tại toạ đàm.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến cho rằng thị trường bất động sản cần chuyên nghiệp hóa toàn diện. Công tác đào tạo cần tập trung vào nhân lực trực tiếp tham gia thực hiện các dự án. Nội dung đào tạo phải đúng và thiết thực; đội ngũ giảng dạy cần có nền tảng lý luận, phải hiểu bản chất thị trường bất động sản và vai trò của lĩnh vực này trong nền kinh tế.

Viện trưởng VIRES Bùi Văn Doanh khẳng định sự cần thiết phải nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự bất động sản. “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của VIRES phối hợp với Học viện Công nghệ tài chính Bất động sản Propiin trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, đảm bảo tính thực chiến. Điều này giúp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thời điểm hiện tại và đặt nền móng cho giai đoạn tới.

Công bố Chương trình hợp tác đào tạo Mini MBA Bất động sản

Chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản là chương chương trình được thiết kế chuyên biệt nhằm trang bị kiến thức quản trị hệ thống và tư duy chiến lược cho đội ngũ quản lý cấp cao. Từ đó, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và quản lý bất động sản có tư duy chiến lược, kiến thức liên ngành và bản lĩnh hội nhập, lấp đầy khoảng trống nguồn lực lãnh đạo chất lượng cao đang thiếu hụt.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, nơi cơ hội và thách thức đan xen. Quá trình tái cấu trúc toàn diện buộc doanh nghiệp phải thích ứng với các xu hướng tất yếu như phát triển xanh, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bất động sản không chỉ đóng vai trò là chủ thể kinh doanh, mà còn trở thành mắt xích quan trọng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

Ông Trần Bảo Huy - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Học viện Công nghệ tài chính Bất động sản Propiin; GĐ chương trình mini MBA.

Nếu ví thị trường bất động sản như một cơ thể sống phức hợp thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “bộ não” của cơ thể đó - nơi định hình tư duy, dẫn dắt hành vi và quyết định “sức khỏe” dài hạn của toàn bộ thị trường. Trong bối cảnh mới, khi kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ; khi mô hình vận hành thị trường thay đổi nhanh chóng và các chuẩn mực quốc tế ngày càng chi phối sâu sắc hơn, ngành bất động sản Việt Nam buộc phải có một thế hệ những nhà lãnh đạo, quản trị và chuyên gia thực sự vững vàng, vừa có nền tảng khoa học bài bản, vừa có tư duy sáng tạo, tầm nhìn toàn cầu.

“Chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản không phải là một khóa học ngắn hạn thông thường, mà là một mô hình đào tạo tích hợp, kết hợp giữa tri thức kinh tế - pháp lý - tài chính - marketing - công nghệ. Chương trình đưa ra phương pháp học tập trải nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành. Đây là bước đi chiến lược của VIRES nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến tạo nền tảng phát triển chuyên nghiệp và bền vững cho thị trường bất động sản” - Viện trưởng VIRES Bùi Văn Doanh nhấn mạnh.

Và việc VIRES bắt tay cùng Học viện Công nghệ tài chính Bất động sản Propiin sẽ khởi đầu một hành trình dài hơi, nơi tri thức, đào tạo và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mạnh mẽ để kiến tạo một thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh và đầy khát vọng.

Ra mắt cuốn sách “Chiến thuật Marketing bất động sản”

Phát triển ngành bất động sản không chỉ là câu chuyện của vốn và dự án. Đó là câu chuyện của tri thức, con người, thể chế và tầm nhìn dài hạn. Không có nguồn nhân lực chất lượng cao, không thể có thị trường phát triển bền vững. Không có những tư duy chiến lược, không thể có những doanh nghiệp dẫn dắt. Và không có những người làm nghề thực sự hiểu thị trường, thị trường sẽ rất dễ tổn thương trước biến động.

Chiến thuật Marketing Bất động sản" do Nhà xuất bản Công thương và Thaihabooks xuất bản và phát hành.

Việc ra mắt cuốn sách “Chiến thuật Marketing bất động sản” không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay hợp tác, những cuốn sách được ra mắt, mà sẽ là khởi đầu của một hành trình dài hơi, nơi tri thức, đào tạo và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mạnh mẽ để kiến tạo một thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh và đầy khát vọng.

Trên tinh thần kiến tạo nền tảng phát triển chuyên nghiệp và bền vững cho thị trường bất động sản, cuốn sách “Chiến thuật Marketing bất động sản” của tác giả Trần Quốc Tuấn như một “bản đồ hành động” cụ thể, gần gũi, thiết thực, giúp các doanh nghiệp không chỉ hiểu thị trường, mà còn biết cách “điều phối cuộc chơi”, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng một cách bài bản, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Tác giả Trần Quốc Tuấn chia sẻ tại họp báo.

Bằng những nỗ lực, tâm huyết, tác giả Trần Quốc Tuấn đã trải qua nhiều năm lăn lộn cùng doanh nghiệp trên các thị trường, các phân khúc; đúc kết những bài học thực chiến thành một tài liệu có giá trị chia sẻ, lan tỏa rộng rãi cho cộng đồng.

“Trong khoa học quản trị hiện đại, marketing không còn là hoạt động truyền thông đơn lẻ, mà là nghệ thuật kiến tạo giá trị, xây dựng niềm tin và dẫn dắt thị trường. Đây cũng chính là điều mà VIRES luôn theo đuổi và hướng tới, biến tri thức thành sức mạnh cộng đồng và biến nghiên cứu thành hành động thực tiễn” - Viện trưởng VIRES Bùi Văn Doanh khẳng định.

