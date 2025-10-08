Xây dựng 'đội quân' kinh tế kiến tạo tương lai thịnh vượng

Kinh tế số
Trên hành trình hướng tới Việt Nam thịnh vượng, đội ngũ doanh nghiệp dân tộc đang giữ vai trò trung tâm, vừa là biểu tượng của khát vọng tự cường, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Sáng 8/10, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”.

Sứ mệnh kiến tạo tương lai quốc gia

Phát biểu chúc mừng Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp dân tộc gắn bó, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, lấy trí tuệ và khát vọng Việt Nam làm nền tảng, để tiến bước vững vàng trên hành trình đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

a -toan
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, khi đất nước bước vào kỷ nguyên của cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, câu hỏi lớn được đặt ra là: Làm thế nào để doanh nghiệp Việt, doanh nhân Việt thực sự trở thành những “doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc”? Không chỉ mang quốc tịch Việt Nam, mà doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc còn mang trong mình sứ mệnh quốc gia, tinh thần kiến tạo và ý chí tự cường của Tổ quốc Việt Nam?

GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, Việt Nam đã trải qua gần 40 năm đổi mới, trong giai đoạn đó, kinh tế tư nhân đã đóng góp vai trò quan trọng và dần khẳng định được vị trí của mình. Nghị quyết 68-NQ/TW đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Quan điểm này đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt: Từ việc chỉ thừa nhận sang bảo vệ, khuyến khích và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; từ vai trò bổ trợ đến dẫn dắt phát triển.

hoi-thao-bat-dong-san
Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”.

TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia nhìn nhận: “Trụ cột đó chính là lực lượng kinh tế tư nhân và đi đầu là các doanh nghiệp dân tộc. Chúng ta muốn hùng mạnh, tự cường thì phải có các doanh nghiệp dân tộc”.

Từ nhận thức đúng về “doanh nghiệp dân tộc” đến kiến tạo “đường băng” cất cánh

Các định hướng chiến lược từ Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 đến Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 đều nhấn mạnh yêu cầu cần có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp tiên phong, quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực trọng yếu; có năng lực cạnh tranh quốc tế và khả năng vươn ra toàn cầu.

vu-minh-giang
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp dân tộc, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, doanh nghiệp dân tộc là “chiến sỹ” trên mặt trận kinh tế, mang sứ mệnh xây dựng tương lai quốc gia. Doanh nghiệp dân tộc không chỉ là lực lượng sản xuất của nền kinh tế, mà còn là chủ thể mang bản sắc, trí tuệ và tinh thần Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu. Họ kế thừa tinh thần “tự lực - tự cường - vì quốc gia thịnh vượng”, đặt lợi ích dân tộc song song với lợi ích doanh nghiệp.

Đại sứ Phạm Quang Vinh - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhìn nhận, doanh nghiệp dân tộc phải là những doanh nghiệp Việt Nam, nhưng không chỉ mang “quốc tịch Việt Nam” mà còn phải thể hiện bản sắc Việt, trí tuệ Việt và khát vọng Việt.

“Dù là doanh nghiệp trong nước, song cần hướng đến mục tiêu vươn ra toàn cầu - “go global”; không dừng lại ở vai trò gia công, phụ trợ, mà phải tiến lên các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị; đồng thời, dù là doanh nghiệp Việt, thì phải đủ quy mô để giữ vai trò dẫn dắt và đầu tàu”, ông Vinh khẳng định.

le-viet-hai
KTS. Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Dưới góc nhìn của doanh nhân, KTS. Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ, doanh nghiệp dân tộc là những doanh nghiệp “Nghĩ lớn - Làm thật - Kiến tạo giá trị bền vững cho đất nước”.

“Doanh nghiệp dân tộc không chỉ là những đơn vị kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là những ‘công dân doanh nghiệp’ với trách nhiệm xã hội to lớn. Ngành xây dựng Việt Nam đóng góp trung bình khoảng 7,5% GDP mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Nhưng đóng góp của chúng ta không nên dừng lại ở những con số thống kê… Đó mới chính là tinh thần thực sự của doanh nghiệp dân tộc - không phải chỉ nghĩ đến bản thân mà nghĩ đến cả cộng đồng, đến đất nước, đến thế hệ tương lai”, KTS. Lê Viết Hải nhìn nhận.

Bày tỏ niềm tin vào thể chế, chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ, khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc giai đoạn tới, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dân tộc sẽ là những đơn vị tiên phong chính, những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, kết quả rõ ràng.

do-quang-vinh
Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines.

“Hướng tới năm 2045, chúng tôi vẫn sẽ giữ được tinh thần khởi nghiệp của người trẻ, tinh thần dấn thân, sáng tạo, không ngừng đổi mới dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu mỗi doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh”, doanh nhân Đỗ Vinh Quang nói.

Trong khuôn khổ Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã tổ chức chương trình tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

Song song với chương trình tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã chính thức ra mắt ấn phẩm đặc biệt: “Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình” - hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết 68, nhân dịp Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2025).

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

