Thị trường bất động sản: Đất nền Hà Nội lập đỉnh, phía Nam dẫn sóng nguồn cung mới

Tại phía Nam, chứng kiến nguồn cung mới tăng trưởng mạnh ở hầu hết các phân khúc. Trong khi đó tại Hà Nội, kỳ vọng của người bán đang đẩy giá đất nền lên cao, tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn với sự thận trọng của người mua.

Thị trường phía Nam: Nguồn cung tăng trưởng mạnh

Thị trường phía Nam được định hình bởi xu hướng dịch chuyển ra khỏi trung tâm TP.HCM, diễn ra trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm như Sân bay Long Thành, Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ và quyết định sáp nhập tỉnh thành. Ở phân khúc căn hộ, tổng nguồn cung mở bán mới tại phía Nam tăng gấp 4 lần so với quý trước. Dẫn đầu là Bình Dương với 5,400 căn, tiếp theo là TP.HCM với 1,630 căn. Sự gia tăng về nguồn cung đi cùng với lượng tìm kiếm tăng 12% và giá bán sơ cấp tăng 22% so với quý 1. Nhu cầu thực tế đang tập trung mạnh vào loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, với phân khúc giá 1-2 tỷ VNĐ được tìm kiếm nhiều nhất tại các tỉnh vệ tinh, và 2-3 tỷ tại TP.HCM.

Phân khúc nhà ở thấp tầng ghi nhận mức tăng trưởng nguồn cung lớn hơn, gấp 29 lần so với quý trước. Long An dẫn dắt thị trường với 4,360 căn, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn như Vinhomes Green City và Eco Retreat. Tuy nhiên, lượng tìm kiếm chỉ tăng nhẹ 1%, cho thấy nhu cầu chưa theo kịp tốc độ ra hàng của các chủ đầu tư, dù giá bán sơ cấp vẫn tăng 16%. Người mua ở phân khúc này quan tâm nhiều nhất đến các sản phẩm có giá 7-10 tỷ VNĐ tại TP.HCM, trong khi tại các tỉnh vệ tinh, phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất là 3-5 tỷ VNĐ ở Bình Dương, 2-3 tỷ VNĐ ở Long An và 1-2 tỷ VNĐ ở Đồng Nai.

Phân khúc đất nền cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa cung và cầu. Lượng tin đăng bán tăng 46% nhưng lượng tìm kiếm lại giảm nhẹ 1%. Dù vậy, mặt bằng giá tại Bình Dương và Long An vẫn ghi nhận mức tăng từ 21% – 25%. Nhu cầu tìm kiếm tập trung chủ yếu vào phân khúc giá 3-5 tỷ VNĐ tại TP.HCM và 1-2 tỷ VNĐ tại các tỉnh lân cận.

Thị trường cho thuê tại phía Nam, Long An trở thành điểm sáng khi lượng tin đăng cho thuê căn hộ tăng 208% và giá thuê tăng 25%, đạt 5 triệu VNĐ/tháng. Tương tự, giá thuê nhà thấp tầng tại đây cũng tăng 29%, đạt 9 triệu VNĐ/tháng. Ngược lại, các thị trường lớn hơn như TP.HCM và Bình Dương lại ghi nhận giá thuê nhà thấp tầng giảm từ 8-9%. Nhu cầu thuê căn hộ tập trung ở mức giá 5-7 triệu VNĐ/tháng, trong khi nhà thấp tầng được quan tâm ở mức giá dưới 5 triệu VNĐ/tháng tại các tỉnh vệ tinh.

Thị trường Hà Nội: Đà tăng giá đất nền tiếp diễn

Thị trường Hà Nội với tâm điểm là đà tăng giá của phân khúc đất nền trong khi các phân khúc khác cho thấy sự tăng trưởng ổn định hơn.Đất nền là phân khúc ghi nhận nhiều biến động nhất. Giá bán trong các dự án tại Hà Nội đã tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức trung bình 49.3 triệu VNĐ/m². Cùng với đó, lượng tin đăng bán cũng tăng vọt 100%.

Tuy nhiên, lượng tìm kiếm lại giảm mạnh 23%, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa kỳ vọng của bên bán và nhu cầu thực tế của thị trường. Nhu cầu của người mua tại Hà Nội tập trung vào loại hình căn hộ 2 phòng ngủ với tầm giá 3-5 tỷ VNĐ.

Trong khi thị trường đất nền có nhiều biến động, các phân khúc nhà ở lại cho thấy những diễn biến ổn định hơn. Phân khúc căn hộ ghi nhận sự tăng trưởng bền vững với lượng tin đăng bán tăng 23% và lượng tìm kiếm tăng 11% so với quý trước. Nhu cầu của người mua tại Hà Nội tập trung vào loại hình căn hộ 2 phòng ngủ với tầm giá 3-5 tỷ VNĐ.

Tương tự, phân khúc nhà ở thấp tầng cũng ghi nhận sự dịch chuyển trong nhu cầu, khi lượng tìm kiếm các sản phẩm trong dự án giảm 17%, nhưng lại tăng nhẹ 5% đối với các sản phẩm riêng lẻ ngoài dự án. Phân khúc được quan tâm nhất là các sản phẩm có diện tích 30-50m² trong khoảng giá 5–7 tỷ VNĐ.