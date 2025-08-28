CBRE mở rộng dấu ấn tại Đông Nam Á với kế hoạch phát triển mạnh mẽ tại Indonesia

Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng của trong việc củng cố mạng lưới dịch vụ toàn diện tại khu vực Đông Nam Á.

Hiện CBRE đã có nền tảng vững chắc tại Indonesia với đội ngũ Quản lý Dự án Turner & Townsend và hơn 350 nhân sự thuộc mảng Dịch vụ Nơi làm việc Toàn cầu (GWS). Trong hai năm tới, CBRE dự kiến mở rộng đáng kể đội ngũ tư vấn với gần 100 nhân sự mới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Văn phòng, Bán lẻ, Công nghiệp và Logistics. Khoản đầu tư vào nguồn nhân lực này nhằm mang đến cho khách hàng những phân tích thị trường chuyên sâu, định hướng chiến lược và chuyên môn giao dịch vượt trội.

CBRE công bố kế hoạch mở rộng quy mô tại Indonesia, đẩy mạnh mảng tư vấn bất động sản.

Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang trở thành thị trường bất động sản sôi động nhờ sức mua nội địa mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Các lĩnh vực tăng trưởng nổi bật có thể kể đến trung tâm dữ liệu, chuỗi cung ứng pin xe điện (EV), bất động sản công nghiệp và nhà ở vùng ven đô gắn liền với hạ tầng mới. Xu hướng “văn phòng chất lượng cao” và phát triển xanh cũng đang định hình thị trường bất động sản tại quốc gia này.

Bà Angela Wibawa được bổ nhiệm giữ vai trò Trưởng Bộ phận Tư vấn CBRE Indonesia, trực tiếp dẫn dắt kế hoạch mở rộng.

Ông Anshuman Magazine, Chủ tịch & CEO CBRE khu vực Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi, nhấn mạnh: “Indonesia có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của CBRE. Việc mở rộng mảng tư vấn phản ánh niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng bất động sản tại đây và cam kết mang tới dịch vụ tích hợp, đẳng cấp quốc tế cho khách hàng.”

Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam, nhận định: “Việc CBRE tăng cường năng lực tại Indonesia sẽ củng cố mạng lưới toàn cầu, đồng thời gia tăng chuyên môn và kinh nghiệm cho khách hàng tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam".

Đội ngũ tư vấn mới sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Turner & Townsend để cung cấp giải pháp toàn diện từ tư vấn chiến lược, hoạch định đến triển khai và quản lý vận hành dự án. Đây là bước đi khẳng định tầm nhìn dài hạn của CBRE tại châu Á – Thái Bình Dương, tận dụng sức mạnh toàn cầu kết hợp với am hiểu địa phương để hỗ trợ khách hàng tại các thị trường mới nổi trọng điểm.