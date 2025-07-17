Thị trường bất động sản ổn định với chu kỳ mới

Theo Báo cáo của VARS, nguồn cung tăng vọt nhờ hàng loạt dự án quy mô lớn được các chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ ra hàng, các dự án triển khai mới sau khi được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và xác nhận tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường, đặc biệt, là sự trở lại của khu vực phía Nam.

Trong quý 2/2025, thị trường này ghi nhận hơn 36.000 sản phẩm mới, gấp 2,5 lần quý trước và tăng 90% so với cùng kỳ năm 2024 (YoY). Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tổng nguồn cung bất động sản nhà ở đạt 64.000 sản phẩm, tương đương 80% cả năm 2024. Trong đó, có hơn 51.000 sản phẩm mới, còn lại là hàng tồn kho tiếp tục chào bán.

Cơ cấu nguồn cung vẫn mất cân đối, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng – những nơi có nhu cầu cao nhưng lại chủ yếu mở bán căn hộ cao cấp, hạng sang. Thị trường gần như vắng bóng căn hộ thương mại dưới 60 triệu đồng/m2.

Thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam đang trong giai đoạn ổn định và phát triển sau khi kích hoạt chu kỳ mới.

Trong quý 2/2025, phân khúc thấp tầng và đất nền chiếm hơn 40% tổng nguồn cung (tương đương 15.000 sản phẩm), chủ yếu là biệt thự/liền kề cao cấp tại các khu đô thị vùng ven. Tuy nhiên, đất nền vẫn có tỷ trọng nhỏ do vướng các quy định pháp lý siết chặt phân lô bán nền.

Căn hộ chung cư tiếp tục chiếm ưu thế, chiếm 56% nguồn cung mở bán mới trong quý 2. Trong đó, căn hộ cao cấp và hạng sang chiếm 60%, tăng 2% so với quý trước, tương đương cùng kỳ 2024. Căn hộ trung cấp chiếm 35%, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ nhờ nguồn cung mới từ các tỉnh ven đô với giá từ 40 triệu đồng/m2. Ngược lại, căn hộ bình dân tiếp tục khan hiếm, chỉ đến từ một số dự án nhà ở xã hội.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, việc sáp nhập tỉnh, thành cùng với quyết tâm triển khai vận hành chính quyền hai cấp với những bước đầu khá trơn tru, linh hoạt kể từ 1/7 đến nay đã tạo những điểm sáng nổi bật của thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2025.

Tinh gọn bộ máy quản lý, rút ngắn một số thủ tục hành chính, từ đó giảm thời gian và chi phí thực hiện dự án, tạo dư địa giảm giá bán. Quy mô thị trường được mở rộng, tạo zoom cho các chủ đầu tư phát triển dự án quy mô và đồng bộ.

Các địa phương được sáp nhập không chỉ có cơ hội phát huy tối đa thế mạnh sẵn có, mà còn được khai thác thêm các tiềm năng mới nhờ thừa hưởng kinh nghiệm phát triển, quy hoạch và quản lý từ các trung tâm kinh tế lớn. Các đô thị trung tâm cũng được mở rộng không gian phát triển khi các khu vực vùng ven trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhu cầu nhà ở lan tỏa từ nội đô, trên nền tảng hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Dự báo thị trường 6 tháng cuối năm, Báo cáo của VARS nhận định thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận đà phục hồi tốt trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, tình trạng lệch pha cung - cầu dự báo khó có cơ hội được cải thiện do các dự án sẽ tiếp tục mở bán với giá cao khi chi phí tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí đầu tư phát triển dự án tăng mạnh và chi phí đầu tư hạ tầng, tiện ích lớn.

Xu hướng đầu tư sẽ tập trung ở khu vực vùng ven khi mặt bằng giá tại khu vực thành phố đã quá cao, không còn nhiều dư địa tăng trưởng về giá và tỷ suất sinh lời thấp. Giá bất động sản nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn cao.