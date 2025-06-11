Chính phủ thúc đẩy xây dựng trung tâm giao dịch bất động sản điện tử

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 294/TB-VPCP ngày 9/6/2025 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thị trường bất động sản diễn ra ngày 24/5. Trong đó, chỉ đạo nổi bật nhất liên quan đến việc xây dựng xây dựng mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý” (sau đây gọi tắt là trung tâm giao dịch bất động sản điện tử).

Mô hình giao dịch điện tử hiện đại

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, kết nối với các cơ sở dữ liệu về dân cư và Đề án 06 của Bộ Công an, cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường bất động sản, bảo đảm cơ sở dữ liệu sống, sạch, hiệu quả, đồng bộ.

Ảnh minh họa

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý”, trong đó, các giao dịch bất động sản và các thủ tục từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử tương tự như mô hình giao dịch chứng khoán để bảo đảm công khai, minh bạch về tài sản, giá giao dịch phục vụ công tác quản lý, không để thất thoát thuế.

Mô hình này được kỳ vọng mang lại tính minh bạch cho thị trường bất động sản. Người mua bán có thể theo dõi giá cả, thông tin giao dịch một cách công khai, tương tự như cách nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Điểm khác biệt quan trọng so với cách giao dịch truyền thống hiện tại là việc tập trung hóa thông tin. Thay vì giao dịch rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau, hệ thống tập trung sẽ ghi nhận tất cả hoạt động mua bán bất động sản. Toàn bộ quy trình từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế đến đăng ký giao dịch đất đai đều thực hiện trên nền tảng số.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của mô hình này là đảm bảo công khai minh bạch về tài sản và giá giao dịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hệ thống sẽ giúp ngăn chặn tình trạng thất thoát thuế trong giao dịch bất động sản.

Hiện tại, nhiều giao dịch bất động sản diễn ra "dưới bàn" với giá trị thực tế cao hơn giá khai báo. Người mua bán thường khai báo giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Với hệ thống giao dịch điện tử minh bạch, cơ quan thuế có thể giám sát chặt chẽ giá trị thực của các giao dịch. Điều này buộc người tham gia thị trường phải khai báo đúng giá trị, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế.

Thời hạn triển khai khẩn trương

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng phải báo cáo về mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý” trong tháng 6/2025.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan. Việc triển khai cần đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong điều kiện thực tế Việt Nam.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ liên quan nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số để liên thông các thủ tục từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử.

Ủy ban nhân dân các tiỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu về bất động sản, đề xuất chính sách về bất động sản nghi dưỡng, bất động sản công nghiệp.

Mô hình giao dịch bất động sản điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường. Người mua nhà có thể tiếp cận thông tin giá cả minh bạch, tránh tình trạng thổi giá hoặc giao dịch không rõ ràng.

Các nhà đầu tư cũng hưởng lợi từ việc có thông tin chính xác về biến động giá bất động sản theo thời gian. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn.

Đối với cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp dữ liệu toàn diện về hoạt động thị trường bất động sản. Từ đó, các chính sách điều tiết thị trường có thể được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và chính xác.

Việc xây dựng trung tâm giao dịch bất động sản điện tử đòi hỏi đầu tư lớn về công nghệ và hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống cần đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và có khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Thách thức khác là việc thay đổi thói quen giao dịch của người dân. Nhiều người vẫn quen với cách mua bán bất động sản truyền thống, đòi hỏi thời gian để làm quen với môi trường điện tử.

Cần có chính sách đào tạo và hướng dẫn sử dụng hệ thống cho cả người mua bán và các đơn vị trung gian như môi giới, công chứng viên. Đồng thời, hệ thống pháp lý cũng cần được hoàn thiện để đảm bảo tính minh bạch và hiệu lực của các giao dịch điện tử.

Nếu triển khai thành công, trung tâm giao dịch bất động sản điện tử sẽ thay đổi diện mạo thị trường bất động sản Việt Nam, hướng tới sự minh bạch và hiệu quả cao hơn.