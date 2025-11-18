Chính phủ ban hành quy trình liên thông điện tử cấp phép karaoke

Quy trình mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian

Theo đó, Nghị định 297/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025, tạo luồng thủ tục hành chính liên thông điện tử cho ngành karaoke. Nghị định này quy định cách thức doanh nghiệp hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh, xin chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và xin giấy phép kinh doanh karaoke chỉ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người nộp hồ sơ chỉ cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử của tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân để kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Hệ thống tự động chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy trình pháp luật.

Thực hiện thủ tục liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Baochinhphu

Thời hạn giải quyết rút ngắn đáng kể

Hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia sau 17 giờ hàng ngày hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết sẽ được tính thời hạn xử lý từ 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo. Quy định này giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ thời điểm hệ thống bắt đầu đếm thời gian giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ và biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ do Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin có liên quan được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động cập nhật.

Ba loại giấy tờ người dân cần nộp

Thủ tục hành chính liên thông điện tử này yêu cầu người nộp hồ sơ chuẩn bị ba loại giấy tờ chính:

Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định này). Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thụ về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an hoặc văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được đóng dấu về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Công an xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trên Hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Kết quả cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được đóng dấu về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan cấp Giấy phép xem xét Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an đồng bộ về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy trình cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và trả kết quả cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để đồng bộ về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không cấp phép

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không vượt quá 16 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ và thanh toán phí theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chính xác theo quy định, cán bộ công chức viên chức nhân viên tại Bộ phận Một cửa thông báo về việc tiếp nhận chính thức và yêu cầu chính sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức cá nhân không muộn hơn 8 giờ làm việc kể từ khi Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận hồ sơ. Việc thông báo được gửi đến tài khoản của tổ chức cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua tin nhắn SMS tự động. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi thông báo hoặc theo thời hạn quy định của pháp luật chuyên ngành, nếu tổ chức cá nhân không hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ, cán bộ công chức viên chức nhân viên giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định, cán bộ công chức viên chức nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ của tổ chức cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Người nộp hồ sơ thanh toán phí thế nào

Người nộp hồ sơ thanh toán lệ phí của hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại kho dữ liệu điểm nộp hồ sơ theo thông báo trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS theo các phương thức chuyển vào tài khoản thụ hưởng của cơ quan có thẩm quyền hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia và các nền tảng thanh toán hợp lệ khác.

Lệ phí đăng ký thực hiện nhóm thủ tục hành chính không được hoàn trả cho người nộp trong trường hợp hồ sơ kinh doanh không được cấp Giấy phép.

