Không phải làm hồ sơ giấy khi xin cấp phép trang tin điện tử tổng hợp

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định phê duyệt danh mục 225 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Điều 1 Quyết định số 221/QĐ-UBND, triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định.

Định kỳ rà soát, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tái cấu trúc quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với các dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy.

Tổ chức hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Theo đó, có 4 sở có số lượng DVCTT toàn trình áp đảo là: Sở Kế hoạch và Đầu tư có số lượng nhiều nhất với 51 dịch vụ; Sở Y tế 50 dịch vụ; Sở Nội vụ 40 dịch vụ và Sở TT&TT có 37 dịch vụ.

Đáng chú ý, trong 37 DVCTT của Sở TT&TT, bên cạnh các thủ tục cấp phép, sửa đổi giấy phép liên quan đến trò chơi trực tuyến, bưu chính, xuất bản, in… thì còn có thêm các thủ tục trực tuyến liên quan đến vấn đề cấp phép, thiết lập trang tin điện tử tổng hợp.

Cụ thể, các đơn vị khi tiến hành xin phép, sửa đổi, bổ sung, xin cấp lại, gia hạn, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; hay thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, các thủ tục đều được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, mạng truyền số liệu chuyên dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chữ ký số và các điều kiện có liên quan thuộc phạm vi quản lý để các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện thuận lợi; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông để vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia việc nộp hồ sơ trực tuyến thay cho hình thức trực tiếp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch ỦBND tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, bảo đảm điều kiện triển khai các dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy.

Cập nhật, công khai thông tin cung cấp DVCTT không tiếp nhận hồ sơ giấy trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy theo đúng quy định của pháp luật.