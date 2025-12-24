COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 MINI OC

Sản phẩm mở bán đầu tiên là iGame GeForce RTX 5060 Ti MINI OC 8GB. Theo kế hoạch của hãng, các phiên bản iGame GeForce RTX 5060 Ti MINI OC 16GB và iGame GeForce RTX 5070 MINI OC 12GB sẽ tiếp tục được giới thiệu trong thời gian tới.

Về thiết kế, iGame GeForce RTX 50 MINI OC được làm mới hoàn toàn so với thế hệ trước. Card sử dụng vỏ kim loại nguyên khối với bề mặt đen mờ, theo phong cách tối giản, hạn chế bám vân tay và tăng độ bền trong quá trình sử dụng. Các chi tiết trang trí được xử lý tinh gọn, nhấn mạnh định vị “nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ” mà COLORFUL hướng đến cho dòng MINI OC.

Dù chỉ sử dụng cấu hình một quạt, hệ thống tản nhiệt của iGame GeForce RTX 50 MINI OC vẫn được đầu tư với khung kim loại chắc chắn, các lá tản nhiệt mở rộng và quạt 7 cánh đường kính 95mm.

Tản nhiệt một quạt của iGame GeForce RTX 50 MINI OC

Theo COLORFUL, thiết kế này nhằm tối ưu khả năng truyền và thoát nhiệt trong không gian hẹp, đồng thời đảm bảo hiệu suất ổn định khi card hoạt động ở mức tải cao. Nhờ đó, dòng MINI OC không chỉ giới hạn ở GPU tầm trung mà còn có thể hỗ trợ các mẫu hiệu năng cao như GeForce RTX 5070.

Bên cạnh đó, tấm ốp lưng kim loại của card được hoàn thiện theo phong cách tối giản, kết hợp logo “MINI” tích hợp đèn ARGB ở cạnh bên. Hệ thống đèn này có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm iGame Center, cho phép người dùng đồng bộ và cá nhân hóa ánh sáng trong toàn bộ hệ thống.

Với kích thước 180 × 123 × 39,8mm (không bao gồm giá đỡ), iGame GeForce RTX 50 MINI OC tương thích với phần lớn các vỏ máy ITX phổ biến trên thị trường. Sản phẩm được COLORFUL định vị là giải pháp đồ họa dành cho người dùng muốn xây dựng PC chơi game hoặc làm việc hiệu năng cao trong hình thức nhỏ gọn, tối ưu không gian nhưng không đánh đổi sức mạnh phần cứng.