Apple ra mắt AirTag thế hệ mới: Tìm đồ xa hơn, loa lớn hơn, giá từ 890.000 đồng

Apple giới thiệu AirTag thế hệ mới tại thị trường Việt Nam

Theo công bố từ Apple, AirTag mới được trang bị chip Ultra Wideband (UWB) thế hệ thứ 2, tương tự trên các thiết bị như iPhone 17, iPhone Air và Apple Watch Ultra 3. Nhờ đó, tính năng “Tìm chính xác” (Precision Finding) cho phép người dùng định vị đồ vật từ khoảng cách xa hơn tới 50% so với thế hệ trước, thông qua hướng dẫn trực quan kết hợp phản hồi cảm ứng, hình ảnh và âm thanh.

Lần đầu tiên, Apple cho phép sử dụng tính năng “Tìm chính xác” trực tiếp trên Apple Watch từ Series 9 hoặc Ultra 2 trở lên, giúp người dùng tìm đồ ngay trên cổ tay mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào iPhone. Bên cạnh đó, chip Bluetooth mới cũng góp phần mở rộng phạm vi kết nối khi xác định vị trí vật dụng.

AirTag mới có khoảng cách tìm xa hơn 50% so với các thế hệ trước đó

Apple cho biết thiết kế bên trong của AirTag đã được tinh chỉnh nhằm nâng cao hiệu suất loa. Âm lượng phát ra lớn hơn 50% so với đời đầu, cho phép người dùng nghe tín hiệu từ khoảng cách xa gấp đôi, đặc biệt hữu ích khi AirTag bị kẹt trong các không gian hẹp như ghế sofa, túi xách hay ngăn kéo.

AirTag tiếp tục khai thác mạng lưới “Tìm” (Find My), dựa trên hàng trăm triệu thiết bị Apple trên toàn cầu để hỗ trợ xác định vị trí đồ vật bị thất lạc. Dữ liệu vị trí được truyền tải một cách ẩn danh và mã hóa đầu cuối, đảm bảo chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập.

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng “Chia sẻ vị trí vật dụng”, cho phép người dùng chia sẻ vị trí AirTag tạm thời với bên thứ ba, trong đó có hơn 50 hãng hàng không đối tác. Giải pháp này nhằm hỗ trợ tìm kiếm hành lý đến chậm hoặc thất lạc tại sân bay. Theo số liệu do Apple dẫn lại từ SITA, việc áp dụng tính năng này giúp giảm 26% tình trạng chậm trễ hành lý và giảm tới 90% các trường hợp hành lý bị mất không thể tìm lại.

Quyền chia sẻ sẽ tự động vô hiệu hóa sau khi đồ vật được tìm thấy hoặc sau tối đa 7 ngày.

AirTag mới giúp người dùng có thể sử dụng Apple Watch để dẫn đến vị trí cần tìm.

Về quyền riêng tư, Apple khẳng định AirTag không lưu trữ lịch sử vị trí trên thiết bị. Mọi dữ liệu trong mạng lưới “Tìm” đều được mã hóa đầu cuối, đồng thời tích hợp các biện pháp chống theo dõi không mong muốn như cảnh báo đa nền tảng và định danh Bluetooth thay đổi thường xuyên.

AirTag thế hệ mới vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài, đảm bảo tương thích với toàn bộ phụ kiện hiện có. Apple cũng tiếp tục nhấn mạnh định hướng bảo vệ môi trường, khi sử dụng 85% nhựa tái chế trong vỏ, 100% nguyên tố đất hiếm tái chế trong nam châm và vàng tái chế trên bảng mạch. Bao bì giấy được làm hoàn toàn từ sợi có thể tái chế.

Tại Việt Nam, AirTag mới có giá bán 890.000 đồng cho một thiết bị và 2.990.000 đồng cho gói bốn thiết bị, không thay đổi so với thế hệ trước. Người dùng có thể khắc hình cá nhân hóa miễn phí khi mua trên trang web Apple Việt Nam hoặc ứng dụng Apple Store.

Sản phẩm yêu cầu iPhone chạy iOS 26 trở lên hoặc iPad chạy iPadOS 26 trở lên, đồng thời cần đăng nhập Tài khoản Apple và bật tính năng Tìm trong iCloud.