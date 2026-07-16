Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Sau quá trình đánh giá các hồ sơ dự thi một cách khách quan, công tâm và kỹ lưỡng, Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 vừa công bố danh sách 36 đội thi bước vào vòng bán kết, sau khi hoàn tất việc đánh giá toàn bộ hồ sơ dự thi ở vòng sơ khảo cho mùa giải mang chủ đề AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh.

Trong số 36 đội có tên trong danh sách công bố ngày 15/7, khu vực miền Bắc góp mặt 15 đội, miền Trung có 9 đội và miền Nam đóng góp 12 đội, đến từ nhiều trường đại học và học viện trên cả nước như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực miền Bắc góp mặt 15 đội

Danh sách 15 đội thi khu vực miền Bắc bước vào bán kết

Khu vực miền Bắc góp mặt đông đảo nhất với mười lăm đội thi, tập trung chủ yếu tại các trường thuộc Hà Nội như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Phenikaa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng Yên.

STT Tên đội Tên đề tài dự thi Trường/Viện đào tạo 1 E401 Hệ thống đo điện hoạt động dạ dày đa kênh kết hợp sensor fusion thích nghi và AI nhúng phân loại rối loạn nhu động dạ dày trên vi điều khiển STM32H7 Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 TrueStride Hệ thống theo dõi dáng đi thời gian thực sử dụng mạng 7 nút IMU hỗ trợ bệnh nhân sau đột quỵ Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 EdgeFlow EdgeFlow Đại học Phenikaa 4 S-AegisFortis Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tích hợp đa cảm biến ứng dụng TinyML trên thiết bị biên phục vụ công tác phân tích hoạt động và môi trường của lính cứu hỏa theo thời gian thực trong tình huống khẩn cấp Đại học Phenikaa 5 PTIT-NoProblem Thiết kế hệ thống kiểm thử chất lượng mạch điện tự động học cho băng chuyền sản xuất linh hoạt trên mô hình AIoT tại biên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 6 ECG Gameover Nghiên cứu phát hiện rối loạn nhịp tim liên tục bằng mô hình Tiny CNN-LSTM trên thiết bị biên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 7 Embedded AIoT Lab PTIT Nghiên cứu phát hiện bất thường trong động cơ BLDC bằng mô hình học sâu trên thiết bị biên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 8 KLM - MA Thiết kế hệ thống chống nghe lén ba lớp cho mạng truyền thông LoRa/IoT sử dụng phòng thủ thụ động, phòng thủ chủ động và mã hóa AES thích nghi bằng học tăng cường đa tác nhân Học viện Kỹ thuật mật mã 9 MTA MicroWings EdgeAI-Rescue: Hệ thống cứu hộ cứu nạn thời gian thực tích hợp xử lý AI tại biên trên nền tảng KV260 Học viện Kỹ thuật quân sự 10 Lạc Việt Lạc Buddy – Robot giáo dục AIoT hỗ trợ học Lịch sử theo hướng tương tác và cá nhân hóa Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 11 NiceRobot TeachOnce-X: Hệ thống AGV tự hành học quy trình vận hành từ một lần hướng dẫn, tự thích nghi và tự xác minh kết quả Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 12 SenseAble AI SenseAble: Kính thông minh hỗ trợ người khiếm thị tích hợp AI biên và bản đồ topo ngữ nghĩa Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 NewEra Plus Smart Flow Trường Đại học FPT Hà Nội 14 ASTRANOVA OneVoice Transit Badge - Thiết bị dịch thuật Edge AI chuyên dụng cho ngành Giao thông Trường Đại học Giao thông vận tải 15 WiEvac - UTEHY WiEvac - Hệ thống điều phối sơ tán khẩn cấp thông minh ứng dụng sóng WiFi CSI Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Khu vực miền Trung góp mặt 9 đội

Danh sách 9 đội thi khu vực miền Trung bước vào bán kết

Tại khu vực miền Trung, chín đội thi đến từ Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn thuộc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại Học Đông Á và Trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức góp mặt ở vòng bán kết VEDC 2026.

STT Tên đội Tên đề tài dự thi Trường/Viện đào tạo 1 ECO UAV UAV Quan Trắc Môi Trường và Tuần Tra Thông Minh Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 2 BlueWave Hệ thống IoT thông minh cảnh báo ngập lụt đô thị và điều khiển trạm bơm tự động dựa trên cảm biến ảo và AI nhúng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 3 NOVA BlindGuard AI - Hệ thống AI đánh giá rủi ro theo ngữ cảnh và hỗ trợ ra quyết định trong vùng điểm mù của phương tiện cỡ lớn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 4 IT x MECH Hệ thống AIoT tích hợp thiết bị đeo tay cùng với ống nghe số để theo dõi âm phổi và hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý hô hấp mãn tính Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 5 Tech Titans Hệ thống Edge AI phụ trợ giám sát trạng thái và dự báo lỗi sớm cho thiết bị công nghiệp Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng 6 Mango's Guards Hệ thống AIoT xử lý tại biên phân loại chất lượng xoài ứng dụng công nghệ đa phổ NIR Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng 7 VKU_OnTheTop Hệ thống Phát hiện Xâm nhập Mạng Thời gian thực Tăng tốc bằng Phần cứng FPGA Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng 8 CrySense Team CrySense - Hệ thống phân tích trạng thái cảm xúc trẻ sơ sinh thông qua nhận diện mẫu tiếng khóc Trường Đại Học Đông Á 9 QNU-AI RoadSense AIoT – Hệ thống nhúng tích hợp Camera, Edge-AI và đa cảm biến giám sát, định vị và cảnh báo hư hỏng mặt đường thời gian thực Trường Đại học Quy Nhơn

Khu vực miền Nam góp mặt 12 đội

Danh sách 12 đội thi khu vực miền Nam bước vào bán kết

Khu vực miền Nam đóng góp mười hai đội thi vào vòng bán kết VEDC 2026, quy tụ sinh viên từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều thành viên trực thuộc, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

STT Tên đội Tên đề tài dự thi Trường/Viện đào tạo 1 D23_IOT_PTIT TripGuard AI 2.5 - Hệ thống kiểm chứng an toàn sau chuyến cho xe đưa đón học sinh, ứng dụng AI tại biên, hợp nhất dữ liệu đa nguồn, radar mmWave, SOS vật lý, nút xác nhận cuối xe và cảnh báo fail-safe tại chỗ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cơ sở TP.HCM 2 ECOBOT Hệ thống xe tự hành tích hợp xử lý và phân loại rác tại biên (Edge AI) Liên trường Đại học Công Nghệ Kỹ Thuật (UTE) – Đại học Khoa Học Tự Nhiên (HCMUS) 3 MLIoT_RedgeSCUE Phao cứu hộ tự hành tích hợp Edge AI phục vụ tìm kiếm nạn nhân sau lũ lụt Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 4 X86_64 Trạm nghỉ xanh thông minh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 5 cutefishfarmers SMARTFISH AI - Hệ thống IoT nhúng AI giám sát sức khỏe và chăm sóc cá nuôi tự động Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 6 AD Connected - TTLab Nghiên cứu và phát triển Hệ thống định vị trong nhà bằng Tag NFC-BLE không dùng pin Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 7 SmartBeam HUIT Nghiên cứu, thiết kế hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh dựa trên cấu trúc điều khiển phân tán và tích hợp trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh 8 31µF EdgeFlow AI: Hệ thống điều khiển đèn giao thông phân tán ứng dụng AI nhúng, tối ưu hóa dòng chảy giao thông dựa trên mô hình mạng lưới đồ thị đường phố có biên trọng số Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh 9 KGCB Thiết bị bay không người lái dò tìm nguồn phóng xạ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 10 The player MotorCare Edge AI – Thiết bị AI nhúng giám sát và cảnh báo sớm lỗi motor Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 11 BMS-AI Thiết kế hệ thống Edge-AIoT hỗ trợ cảnh báo rủi ro bất thường của pin Lithium-ion trên xe điện bằng học máy nhúng và Digital Twin trạng thái Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 12 kỹ sư AI lỏ Nền tảng Multi-Agent AI cho tự động hóa kho hàng: Tích hợp Edge Vision AI, LLM và ứng dụng VLA trong phân loại, kiểm soát chất lượng Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Kết quả vòng sơ khảo cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của sinh viên nhiều trường trong lĩnh vực điện tử và trí tuệ nhân tạo nhúng, với các đề tài trải rộng từ thiết bị y tế đeo trên người, hệ thống cứu hộ cứu nạn, cảnh báo an toàn giao thông cho tới giám sát công nghiệp và nông nghiệp thông minh.

Ban tổ chức cho biết sẽ gửi thông tin chi tiết về lịch trình, hình thức thi và yêu cầu kỹ thuật của vòng bán kết tới từng đội trong thông báo tiếp theo, đồng thời đề nghị đội trưởng các đội có tên trong danh sách thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử, kể cả mục thư rác, để không bỏ lỡ hướng dẫn quan trọng trước khi bước vào chặng thi kế tiếp.