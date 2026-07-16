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Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Lê Giang

Lê Giang

14:41 | 16/07/2026
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Nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn vừa tổ chức sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026 tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hơn 1000 người tham dự là lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân sự cấp cao ngành bất động sản.
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Ba trụ cột đang định hình lại thị trường

Trình bày tại sự kiện, Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026
Ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn phát biểu khai mạc sự kiện.

Ông Đinh Minh Tuấn chỉ ra ba thay đổi lớn đang diễn ra đồng thời. Thứ nhất, quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng, tái phân bổ nguồn cung và lực cầu. Tại Hà Nội và TP.HCM, các định hướng quy hoạch dài hạn, cùng với những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng, đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản. Nguồn cung mới không còn chỉ tập trung ở lõi trung tâm, mà dịch chuyển ra các khu vực cận trung tâm, vùng vệ tinh và những trục phát triển mới.

Thứ hai, thị trường đang đi vào giai đoạn minh bạch hóa mạnh hơn. Các chính sách liên quan đến chuẩn hóa giao dịch, xây dựng dữ liệu thị trường, cơ sở dữ liệu đất đai, chứng chỉ môi giới và định danh môi giới đang tạo nền tảng cho một thị trường chuyên nghiệp hơn. Những thay đổi này có thể chưa tạo tác động tức thì lên thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ góp phần giảm bất cân xứng thông tin, hạn chế tin đồn và nâng cao chất lượng giao dịch.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026
Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn.

Thứ ba, thị trường đang phân hóa mạnh. Nếu giai đoạn 2021–2022 từng chứng kiến nhiều phân khúc cùng tăng giá, thì đến năm 2026, diễn biến giữa các loại hình đã khác biệt rõ rệt. Chung cư tiếp tục duy trì sức hút nhờ nhu cầu ở thực và khả năng khai thác ổn định. Trong khi đó, đất nền và một số loại hình tài sản có tính đầu cơ cao có dấu hiệu chững lại hoặc điều chỉnh tại một số khu vực. Cụ thể, dữ liệu thị trường quý 2/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy chung cư chiếm 37% tổng mức độ quan tâm đối với bất động sản bán, trong khi đất nền chiếm 23% và nhà riêng 22%, nhà mặt phố và biệt thự khoảng 9%.

Ông Đinh Minh Tuấn cho biết sự phân hóa này còn diễn ra trong cùng một loại hình bất động sản. Cùng là chung cư, nhưng dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối thuận lợi và tiện ích hoàn thiện sẽ có sức cầu khác biệt so với sản phẩm xa trung tâm, thiếu kết nối hoặc chưa hình thành cộng đồng cư dân. Cùng là đất nền, nhưng đất tại khu vực có hạ tầng thực, dân cư thật và quy hoạch rõ ràng sẽ khác đất chỉ tăng giá nhờ kỳ vọng.

Quy hoạch hạ tầng định hình không gian phát triển

Tổng hợp dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy, từ khoảng năm 2019, nguồn cung mới tại TP.HCM đã bắt đầu dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm. Khu Đông và các vùng đô thị mở rộng ghi nhận nguồn cung tăng, phản ánh xu hướng phát triển theo các hành lang hạ tầng lớn như metro, vành đai và cao tốc.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Tỷ trọng nguồn cung tại khu Đông tăng từ 29% năm 2019 lên khoảng 33% trong 6 tháng đầu năm 2026; nhóm đô thị mở rộng cũng tăng từ gần 5% lên 15%, trong khi khu trung tâm giảm từ 21% xuống 13%.

Tuy nhiên, nguồn cung thường đi trước nhu cầu. Phải đến giai đoạn 2024–2026, dữ liệu quan tâm từ người mua mới bắt đầu phản ánh rõ hơn xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng kết nối tốt và hình thành cộng đồng cư dân rõ.

Tại Hà Nội, xu hướng tương tự cũng đang diễn ra. Nguồn cung mới mở rộng ra các khu vực cận trung tâm, bám theo các tuyến vành đai, đại đô thị và trục kết nối mới. Tỷ trọng nguồn cung tại cận trung tâm tăng từ khoảng 17% năm 2019 lên 23% trong 6 tháng đầu năm 2026; vùng vệ tinh tăng từ gần 8% lên 11%. Ngược lại, lõi trung tâm và lõi trung tâm mở rộng đều giảm tỷ trọng.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định: “Diễn biến tại hai thị trường lớn cho thấy khoảng cách địa lý đang dần được thay thế bằng thời gian di chuyển và chất lượng kết nối. Một khu vực xa trung tâm truyền thống vẫn có thể thu hút nhu cầu nếu hạ tầng thuận tiện, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân đã hoặc đang hình thành.”

Hạ tầng xác định giá trị thực của bất động sản

Trong nhiều năm, hạ tầng thường được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò càng này chuyển dịch rõ nét: từ yếu tố phản ánh kỳ vọng tương lai sang một tiêu chí quan trọng để xác định giá trị thực.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Theo khảo sát môi giới vào Q2/2026 của Batdongsan.com.vn, các dự án nằm gần hạ tầng trọng điểm như metro, đường vành đai hoặc cầu đang nhận được mức độ quan tâm cao. Cụ thể, 65% môi giới tham gia khảo sát cho biết khách hàng của họ “rất ưu tiên” hoặc “ưu tiên” những dự án có kết nối hạ tầng tốt.

Mức độ ưu tiên này cũng được phản ánh qua khả năng chi trả. Có tới 91% ý kiến cho rằng khách hàng sẵn sàng trả thêm để sở hữu bất động sản gần hạ tầng trọng điểm. Trong đó, mức đầu tư thêm được lựa chọn nhiều nhất là 5–10%.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn khuyên nghị người mua và nhà đầu tư cần đặt ra yêu cầu thẩm định kỹ hơn. “Không phải bất động sản “gần hạ tầng” đều có giá trị như nhau. Sản phẩm có lợi thế thực sự là sản phẩm nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp, có khả năng tiếp cận thuận tiện, có dân cư hiện hữu hoặc tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân trong trung hạn.” – Ông Đinh Minh Tuấn bổ sung.

Người mua dịch chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang giá trị sử dụng

Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, người mua đang lựa chọn bất động sản khắt khe hơn, ưu tiên khả năng sử dụng thực tế thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Xu hướng này thể hiện rõ trong cơ cấu tìm kiếm. Tại Hà Nội, tỷ trọng quan tâm chung cư tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% vào tháng 6/2026, trong khi nhà riêng giảm từ 26% xuống 17%. Tại TP.HCM mới, chung cư tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 34–36% trong nửa đầu năm, cao hơn đáng kể so với đất nền ở mức 13–14%.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Kỳ vọng tăng trưởng cũng nghiêng về các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực. Có 53% môi giới đánh giá chung cư là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong 6 tháng tới, cao hơn nhà riêng 25%, đất nền 11%, nhà mặt phố 7%, bất động sản nghỉ dưỡng 3% và biệt thự 2%.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với môi giới trong quý 2/2026 phản ánh, trong nửa đầu năm 2026, mục đích mua chung cư để ở thực chiếm 66%, tăng từ mức 64% cùng kỳ 2025. Mục đích mua chung cư để đầu tư chiếm 34%; trong đó 67% hướng tới cho thuê và 17% để tích sản.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định: “Trong nhiều năm, người Việt xem nhà đất là đích đến cuối cùng của quá trình tích lũy. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2026 cho thấy chung cư đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Đáng chú ý, tại Hà Nội, văn hóa nhà đất đang từng bước chuyển sang văn hóa căn hộ, khi người mua ngày càng coi trọng kết nối, tiện ích, an ninh và môi trường sống”.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, thị trường đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tối ưu chất lượng sống. Sự thay đổi này khiến giá trị bất động sản ngày càng được đo bằng trải nghiệm sử dụng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm: 60% người được hỏi đánh giá chất lượng xây dựng và bàn giao là tiêu chí quan trọng, 54% quan tâm thương hiệu chủ đầu tư, 46% ưu tiên tiện ích nội khu, 27% chú trọng cộng đồng cư dân và 18% quan tâm thiết kế mặt bằng.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Những con số này cho thấy khả năng sử dụng và khai thác thực tế đang trở thành bộ lọc quan trọng. Các tài sản có nhu cầu ở thật, tạo được dòng tiền và nằm trong khu vực hạ tầng, tiện ích đang hoàn thiện sẽ có sức chống chịu tốt hơn trước biến động thị trường.

Người mua bán bất động sản có xu hướng quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính

Khảo sát môi giới Q2/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy, 81% người được hỏi đánh giá mức độ minh bạch thông tin trên thị trường đã tốt hơn so với 2 năm trước.

Trên nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đối với Tin xác thực tăng mạnh từ năm 2023 và đạt mức cao mới trong quý 2/2026. Diễn biến này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các nguồn thông tin đã được kiểm tra, có hồ sơ, hình ảnh hoặc video hỗ trợ xác minh.

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Nhìn tổng thể, thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 bước sang giai đoạn chọn lọc sâu. Quy hoạch và hạ tầng xác lập không gian phát triển; chất lượng sản phẩm quyết định sức cầu; còn dữ liệu và mức độ minh bạch trở thành nền tảng cho quyết định mua bán.

Batdongsan.com.vn là nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam, với khoảng 1 triệu tin đăng và 7 triệu người dùng mỗi tháng. Batdongsan.com.vn có lịch sử phát triển 20 năm tại Việt Nam và hiện là thành viên của PropertyGuru, tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Người tìm kiếm bất động sản có thể tìm thấy hầu hết các thông tin, dữ liệu về bất động sản cũng như các tư vấn và các công cụ hữu ích từ nền tảng.
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Thứ ba, 21/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
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