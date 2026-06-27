Chỉ số tăng tuần thứ hai liên tiếp nhưng thanh khoản hụt hơi

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 22-26/6 trong sắc xanh. Chốt phiên cuối tuần ngày 26/6, VN-Index dừng tại 1.871,91 điểm, tăng 8,84 điểm tương đương 0,47%. Tính chung cả tuần, chỉ số sàn HoSE cộng thêm 47,38 điểm, tương đương 2,59%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp sau mức tăng gần 33 điểm của tuần trước đó. Rổ VN30 đóng cửa tại 2.008,57 điểm, trở lại vững trên mốc 2.000 điểm và tiếp tục là trụ đỡ chính cho thị trường.

Nhìn rộng hơn, hai tuần tăng liên tiếp giúp thị trường củng cố nhịp hồi phục sau chuỗi điều chỉnh kéo dài trước đó và đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh cũ. Tuy nhiên, đà tăng vẫn nghiêng nhiều về điểm số hơn là chất lượng dòng tiền, bởi phần lớn mức tăng đến từ vài mã vốn hóa lớn thay vì sự đồng thuận trên diện rộng. Trạng thái đó khiến giới phân tích giữ quan điểm thận trọng dù chỉ số liên tục đóng cửa trong sắc xanh.

Bảng điện tử thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 26/6 tăng điểm nhẹ

Diễn biến trong tuần cho thấy bốn trong năm phiên tăng điểm. Ngay phiên đầu tuần 22/6, thị trường bứt phá hơn 30 điểm nhờ bộ đôi VIC và VHM tăng kịch trần. Đà đi lên kéo dài qua phiên 23/6 và 24/6, đưa VN-Index lên 1.878,02 điểm sau ba phiên tăng liên tiếp. Áp lực chốt lời xuất hiện trong phiên 25/6 khiến chỉ số lùi 14,95 điểm về 1.863,07 điểm, trước khi lực cầu cuối phiên 26/6 giúp thị trường lấy lại sắc xanh và khép tuần ở vùng cao.

Điểm trừ lớn nhất của tuần vẫn là thanh khoản. Giá trị khớp lệnh bình quân cả tuần thấp hơn khoảng 32% so với mức trung bình 20 tuần gần nhất, cho thấy dòng tiền mới chưa thực sự nhập cuộc. Riêng phiên 26/6, thanh khoản sàn HoSE đạt 533 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.109 tỷ đồng, gần như đi ngang so với phiên liền trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số mã giảm vượt trội so với số mã tăng, phản ánh trạng thái xanh vỏ đỏ lòng trong bối cảnh đà tăng của chỉ số phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ.

Trên hai sàn còn lại, diễn biến trái chiều. HNX-Index lùi 1,61 điểm về 317,83 điểm trong phiên cuối tuần, trong khi UPCoM-Index giữ sắc xanh tại 128,92 điểm. Điểm sáng của phiên 26/6 là khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh. Trên sàn HoSE, nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.287,3 tỷ đồng và bán ra 1.955,5 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 331,8 tỷ đồng. Sàn HNX bán ròng 15,3 tỷ đồng còn UPCoM mua ròng 0,3 tỷ đồng, đưa tổng mức mua ròng cả ba sàn lên khoảng 316,8 tỷ đồng. Lực mua tập trung vào VHM với giá trị mua ròng gần 379,7 tỷ đồng, theo sau là VIC, POW, ACB và NLG ở mức hơn 51,5 tỷ đồng, trong khi HDB, VNM, MBB, FRT và CTG dẫn đầu chiều bán ròng, giúp thu hẹp áp lực bán sau phiên 25/6 khối ngoại xả ròng khoảng 1.100 tỷ đồng trên HoSE.

Bất động sản dẫn dắt, ngân hàng và dầu khí chịu áp lực điều chỉnh

Bức tranh ngành trong tuần phân hóa rõ rệt. Bất động sản giữ vai trò đầu tàu nhờ sức kéo từ hệ sinh thái Vingroup. Trong phiên cuối tuần, VHM tăng 3,51% lên 162.000 đồng và dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 1.680 tỷ đồng, VIC tăng 1,33% lên 228.000 đồng, VRE tăng 1,35% và NLG tăng 3,93%. Dù vậy, sắc xanh chưa lan tỏa khi nhiều cổ phiếu cùng ngành lùi giá như NVL giảm 0,79%, VPI giảm 0,64%, KDH giảm 0,69%, IDC giảm 1,22% và KSF giảm 2,23%.

Nhóm ngân hàng là một trong những ngành kém tích cực nhất ở cấp chỉ số ngành trong phiên cuối tuần, chủ yếu do LPB lao dốc 5,36% về vùng 53.000 đồng sau chín phiên tăng liên tục và một mình kéo VN-Index mất gần 2 điểm. Diễn biến giữa các mã lại phân hóa khi HDB giảm 0,78%, BID giảm 0,48% và TCB đứng giá tham chiếu, trong khi VCB tăng 0,99%, ACB tăng 0,89%, VIB tăng 0,94%, STB tăng 2,08%, VPB nhích 0,19% và SSB tăng 5,92%, có lúc chạm giá trần. Ngoài ra, cổ phiếu cao su GVR mất hơn 3% về 32.100 đồng.

Nhóm chứng khoán nghiêng về sắc xanh ở các mã dẫn dắt. VIX tăng 0,9% và VND tăng 1,44%, trong khi SSI giảm nhẹ 0,38% và ORS giảm 1,1%. Thông tin doanh nghiệp đáng chú ý là Chứng khoán An Bình hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 3.011,5 tỷ đồng sau đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, còn Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội ký biên bản hợp tác toàn diện với Quỹ KIM Việt Nam ngay đầu tuần, cho thấy hoạt động tăng vốn và hợp tác chiến lược của khối công ty chứng khoán vẫn sôi động.

Năng lượng và dầu khí là nhóm giao dịch kém tích cực nhất phiên cuối tuần. BSR giảm 1,42%, PVS giảm 1,32%, GAS giảm 0,65%, PLX giảm 1,21% và PVC giảm 1,56%, dù POW đi ngược dòng khi tăng 2,07% và thu hút lực mua của khối ngoại. Nhóm hóa chất cũng chịu sức ép với DGC giảm 2,05% và DCM giảm 0,43%.

Ở chiều tích cực, bán lẻ thuộc nhóm tăng tốt nhờ MWG tăng 1,68%, dù FRT điều chỉnh 2,97% và PNJ giảm 0,94%. Nhóm logistics, cảng biển và hàng không phân hóa khi HAH tăng 0,76% và SGN tăng 5%, trong khi SCS giảm 2,42% và GMD đứng giá tham chiếu.

Nguồn finance.vietstock

Công nghệ tài chính nổi lên giữa vùng trũng thông tin

Giữa một tuần thiếu vắng thông tin hỗ trợ, mảng công nghệ tài chính lại có những chuyển động đáng quan tâm. Công ty Chứng khoán SSI cùng VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, tích hợp hoạt động đầu tư và thanh toán trên cùng một nền tảng số. Đây là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam do một công ty chứng khoán và một ngân hàng thương mại cùng phát triển theo mô hình thẻ quốc tế, cho thấy ranh giới giữa dịch vụ ngân hàng số và đầu tư đang mờ dần dưới tác động của số hóa.

Dòng chảy số hóa còn thể hiện ở định giá của doanh nghiệp tài chính tiêu dùng. Chứng khoán Vietcap nâng giá mục tiêu cổ phiếu F88 lên 98.000 đồng và dự báo tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu năm 2026 có thể tiệm cận 40%, phản ánh kỳ vọng vào mô hình cho vay ứng dụng công nghệ và mạng lưới điểm giao dịch số hóa. Xu hướng đó gợi mở dư địa tăng trưởng cho các mô hình tài chính nhúng công nghệ trong giai đoạn tới.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin chịu sức ép. Trong phiên cuối tuần, FPT giảm nhẹ 0,28% và tiếp tục nằm trong nhóm chịu lực bán ròng của khối ngoại, sau khi bị rút ròng khoảng 137 tỷ đồng ở phiên 25/6, cùng DGW giảm 1,64%. Diễn biến đó cộng hưởng với phiên giảm của cổ phiếu công nghệ trên thị trường Mỹ, khi Nasdaq mất hơn 118 điểm trong phiên 25/6 do áp lực từ Apple và lo ngại chi phí linh kiện bán dẫn gia tăng.

Câu chuyện nâng hạng tiếp tục là nền tảng trung và dài hạn cho thị trường vốn. Theo Chứng khoán Kỹ Thương, lộ trình triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026 và vận hành đầy đủ trong quý I/2027, do đó thời điểm Việt Nam đủ chuẩn nâng hạng có thể rơi vào giai đoạn 2028-2029. Hạ tầng giao dịch số và việc rút ngắn khoảng cách giữa chính sách với thực thi vẫn là yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn ngoại quay lại trong các kỳ đánh giá tới của MSCI.