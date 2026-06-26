Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần 26/6 trong trạng thái giằng co, khi điểm số giữ được sắc xanh chủ yếu nhờ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, còn phần đông cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ. Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát, đẩy thanh khoản về vùng thấp nhất trong nhiều tuần và phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước vùng đỉnh lịch sử.

Sự phục hồi về cuối phiên chiều giúp chỉ số tránh được một phiên giảm điểm, song biên độ hẹp và độ rộng nghiêng về phía giảm cho thấy thị trường chưa tìm lại được động lực thực sự.

Bảng điện tử thị trường chứng khoán phiên 26/6 tăng điểm nhẹ

VN-Index giữ sắc xanh nhờ bộ đôi nhà Vingroup

Đóng cửa phiên 26/6, VN-Index tăng 8,84 điểm, tương đương 0,47%, lên 1.871,91 điểm. Chiều ngược lại, HNX-Index giảm 1,61 điểm, lùi về 317,83 điểm sau khi chịu sức ép từ nhóm dầu khí và một số mã vốn hóa lớn. Sắc đỏ vẫn lan rộng trên bảng điện khi toàn thị trường ghi nhận 325 mã tăng so với 412 mã giảm, cho thấy đà đi lên của chỉ số mang tính cục bộ.

Điểm tựa lớn nhất của VN-Index đến từ bộ đôi nhà Vingroup. VIC tăng 1,33% lên 228.000 đồng, còn VHM bứt phá 3,51% lên 162.000 đồng và tiến sát vùng đỉnh cũ. Hai mã trụ đóng góp phần lớn trong gần 11,71 điểm tăng mà nhóm cổ phiếu dẫn dắt mang về cho chỉ số, bên cạnh sự hỗ trợ của VCB và SSB. Riêng VHM dẫn đầu thanh khoản toàn sàn HoSE với giá trị khớp lệnh khoảng 1.680 tỷ đồng, còn VIC đứng thứ hai với gần 580 tỷ đồng.

Ở chiều kìm hãm, LPB trở thành gánh nặng nổi bật khi giảm 5,36% xuống 53.000 đồng, ngay sau phiên vượt đỉnh lịch sử cách đó hai ngày. Cùng với GVR giảm 3,02%, BSR giảm 1,42% và BID giảm nhẹ 0,48%, nhóm cổ phiếu suy yếu lấy đi hơn 3,3 điểm của VN-Index. Trong rổ VN30, số mã tăng vẫn nhỉnh hơn với 17 mã đi lên và 11 mã đi xuống, song sức mạnh về giá chưa đủ để tạo đột phá.

Diễn biến độ rộng cũng cải thiện dần về cuối ngày. Vào đầu phiên chiều, sàn HoSE từng có thời điểm chỉ ghi nhận khoảng 90 mã tăng so với hơn 210 mã giảm, trước khi lực cầu chủ động xuất hiện và thu hẹp khoảng cách. Tuy vậy, đa số cổ phiếu tăng chỉ ở mức nhẹ và đi kèm thanh khoản thấp, nên tín hiệu đảo chiều chưa thực sự thuyết phục.

Bất động sản dẫn dắt, ngân hàng và chứng khoán phân hóa

Xét theo nhóm ngành, bất động sản vươn lên dẫn dắt thị trường với mức tăng 1,52%, mạnh nhất trong các nhóm chính. Ngoài bộ đôi VIC và VHM, sắc xanh còn lan tỏa sang VRE tăng 1,35%, NLG tăng 3,93% lên 26.450 đồng, KBC tăng 0,34% và DXG tăng 0,4%. Dòng tiền tìm đến nhóm bất động sản giúp bù đắp cho sự suy yếu ở nhiều cổ phiếu trụ cột khác và trở thành lực đỡ quan trọng cho chỉ số chung.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa rõ rệt và chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng trước đó. Bên cạnh LPB lao dốc, TCB lùi về tham chiếu quanh 33.400 đồng, HDB giảm 0,78% còn 25.400 đồng, VPB chỉ tăng nhẹ 0,19% lên 26.750 đồng. Ở hướng ngược lại, VCB tăng 0,99% lên 61.400 đồng, STB tăng 2,08% lên 73.700 đồng và SSB bứt phá 5,92% lên 16.100 đồng. Sự lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ thay vì mua trải rộng cho thấy dòng tiền vào nhóm ngân hàng vẫn dè dặt.

Nhóm chứng khoán giao dịch thiếu đồng thuận. VIX tăng 0,90% lên 16.850 đồng và VND tăng 1,44% với giá trị khớp lệnh hơn 222 tỷ đồng, trong khi ORS giảm 1,10% về 13.500 đồng. Mức độ phân hóa trong nhóm môi giới phản ánh tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư đối với triển vọng thanh khoản thị trường trong giai đoạn tới.

Ngược dòng với phần lớn bảng điện là diễn biến của nhóm năng lượng, vốn giảm mạnh nhất thị trường với 1,21% khi BSR lùi về 24.250 đồng, PLX giảm 1,21% còn 36.800 đồng và PVS giảm 1,32% xuống 37.500 đồng. Dù vậy, POW vẫn đi ngược nhóm với mức tăng 2,07% lên 14.800 đồng, đồng thời thu hút khối ngoại mua ròng hơn 75 tỷ đồng, trở thành một trong số ít điểm sáng của nhóm tiện ích và dầu khí.

Bán lẻ, công nghệ trái chiều và dòng tiền chờ đợi

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng phân hóa mạnh. MWG tăng 1,68% lên 78.500 đồng và PET bứt phá 3,93% trở thành điểm sáng của nhóm phân phối. Trái lại, FRT giảm 2,97% xuống 124.000 đồng, DGW giảm 1,64% còn 39.100 đồng và PNJ giảm 0,94% về 63.500 đồng khi áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên ở nhóm tiêu dùng thiết yếu và bán lẻ công nghệ.

Cổ phiếu công nghệ trải qua một phiên giằng co. Trong buổi sáng, nhóm công nghệ thông tin giảm khoảng 0,8% do sức ép từ FPT, sau đó thu hẹp đà giảm về cuối ngày. Chốt phiên, FPT chỉ còn giảm nhẹ 0,28% xuống 70.800 đồng, trong khi CMG tăng 0,37% lên 27.150 đồng và ELC tăng 0,91% lên 16.600 đồng. Ở nhóm dịch vụ số và truyền thông, VNZ tăng 3,63% lên 402.000 đồng, VTK tăng 0,75% lên 53.400 đồng và YEG tăng 1,36%, phản ánh dòng tiền đầu cơ vẫn luân chuyển vào một số câu chuyện riêng.

Ở nhóm logistics, cảng biển và vận tải, giao dịch diễn ra thưa thớt theo mặt bằng thanh khoản chung và chưa xuất hiện lực cầu đủ mạnh để tạo xu hướng rõ ràng. Tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE cả phiên chỉ đạt hơn 12.252 tỷ đồng, tương ứng khoảng 408 triệu cổ phiếu, còn HNX khớp 548,3 tỷ đồng. Trung bình tuần này, HoSE giao dịch 13.705 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 12% so với tuần trước và là tuần thứ năm liên tiếp duy trì dưới mốc 20.000 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 332 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào VHM với giá trị hơn 379 tỷ đồng, VIC hơn 119 tỷ đồng, cùng POW và ACB. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15 tỷ đồng, chủ yếu ở PVS và SHS. Việc khối ngoại quay lại gom nhóm Vingroup phần nào nâng đỡ tâm lý, dù lực mua chưa lan tỏa ra phần còn lại của thị trường.

Theo góc nhìn từ một số công ty chứng khoán, VN-Index đang tích lũy ngay dưới vùng kháng cự mạnh quanh đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm, nên trạng thái giằng co và thanh khoản thấp có thể còn kéo dài cho tới khi xuất hiện thông tin đủ sức tạo lực đẩy. Trong trung hạn, dòng tiền vẫn theo dõi các câu chuyện hỗ trợ như tiến trình nâng hạng thị trường, sự vận hành ổn định của hệ thống công nghệ giao dịch mới và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đây là những yếu tố có thể giúp dòng vốn quay lại khi tâm lý thận trọng dần dịu bớt.