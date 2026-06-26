Nhóm trụ kéo lùi chỉ số, sắc đỏ lan rộng toàn sàn

Sau ba phiên đi lên liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu điều chỉnh trong phiên 25/6 khi phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn cùng suy yếu. VN-Index đóng cửa giảm 14,95 điểm tương ứng 0,8% và lùi về 1.863,07 điểm, rời xa vùng đỉnh 1.880 điểm vừa chinh phục ở phiên liền trước.

Độ rộng sàn HoSE nghiêng hẳn về bên bán với 177 mã giảm so với 119 mã tăng, trong đó có 69 mã đứng tham chiếu. Tổng khối lượng khớp toàn sàn đạt hơn 490 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch quanh 16.114 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh chủ động giảm khoảng 24% so với phiên hôm trước, cho thấy dòng tiền giải ngân chậm lại và tỏ ra chọn lọc hơn trước rủi ro điều chỉnh.

Bảng điện VN-Index phiên 25/6 giảm điểm, khối ngoại bán ròng hơn nghìn tỷ

Sức ép lớn nhất đến từ nhóm Vingroup khi cả bốn mã cùng giảm sâu và lọt vào nhóm tác động tiêu cực nhất lên chỉ số. VIC giảm 2,39%, VHM giảm 1,94%, VRE giảm 2,31% và VPL giảm 2,87%. Trong phiên chiều, VIC và VHM có nhịp hồi nhẹ giúp thu hẹp mức giảm, nhờ đó áp lực lên điểm số được giảm bớt phần nào về cuối ngày. Riêng VIC khớp lệnh tới 683,5 tỷ đồng, thuộc nhóm sôi động nhất thị trường.

Rổ VN30 khép phiên giảm 0,28% với chỉ 8 mã tăng so với 18 mã giảm. Thanh khoản nhóm vốn hóa lớn vẫn chiếm trên 60% giá trị toàn sàn nhưng đã hạ nhiệt, giá trị giao dịch tại VN30 giảm 17% và đạt gần 9.000 tỷ đồng. Không mã nào trong rổ được sang tay vượt mức nghìn tỷ đồng, phản ánh tâm lý chờ đợi của dòng tiền lớn. Thống kê cho thấy 74 mã giảm từ 1% trở lên đã chiếm tới 34,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, mức cho thấy lực bán dưới tham chiếu mạnh lên rõ trong phiên chiều.

Ngân hàng phân hóa, dầu khí và bất động sản chịu sức ép

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa và trở thành điểm tựa hiếm hoi của thị trường. TCB tăng tốt nhất rổ VN30 với mức tăng 2,77% và nằm trong nhóm được giao dịch sôi động nhất, riêng phiên chiều cổ phiếu tăng thêm 1,52%. STB tăng trên 1%, OCB tăng 2,83%, trong khi LPB co hẹp đà giảm và đóng cửa nhích 0,9%. Ngược lại, VCB, BID và CTG đồng loạt suy yếu và góp phần kéo lùi chỉ số chung.

Nhóm dầu khí chịu sức ép mạnh nhất phiên. BSR giảm 3,72% và là mã giảm sâu nhất rổ VN30, bên cạnh GAS giảm 2,27% và PLX giảm 1,46%. Diễn biến tiêu cực của nhóm năng lượng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới lùi về vùng thấp, khiến tâm lý của nhà đầu tư với cổ phiếu dầu khí thêm dè dặt.

Cổ phiếu bất động sản và chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ. GEX giảm 1,8%, nhóm cổ phiếu chứng khoán có VIX giảm 1,47% và VND giảm 1,42%. Ở mảng logistics, GMD giảm 2,67% và đứng trong số mã gây áp lực rõ lên chỉ số. Mảng bán lẻ và tiêu dùng ghi nhận PNJ giảm giá, trở thành một trong những midcap tác động tiêu cực nhất phiên cùng với CRV.

Sắc xanh vẫn le lói ở một số điểm. VJC tăng trên 2%, SAB tăng trên 1%, còn POW tăng 2,84% với thanh khoản trên trăm tỷ đồng. TCX tăng 1,58% và PC1 tăng 1,15% cũng góp thêm sắc xanh cho bảng điện. Nhóm tăng giá từ 1% trở lên thu hút khoảng 22,3% giá trị khớp lệnh, song số mã tăng quá ít và biên độ hẹp nên không đủ sức cân bằng lực bán đang chiếm ưu thế.

Khối ngoại xả ròng hơn nghìn tỷ, tâm lý thận trọng lên cao

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ lớn nhất phiên khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.099 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng sàn HoSE ghi nhận mức bán ròng 1.073 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tuần, trong khi HNX bị rút ròng 24 tỷ đồng và UPCoM bị bán ròng gần 2,5 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào loạt cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM dẫn đầu danh sách bán ròng với 180,6 tỷ đồng, theo sau là CTG 160 tỷ đồng và FPT 137 tỷ đồng. BSR bị bán ròng 113,9 tỷ đồng, VIC 94,9 tỷ đồng và STB 67,4 tỷ đồng. Chiều mua ròng khá mỏng, chỉ có LPB được gom 43,2 tỷ đồng, POW 39 tỷ đồng và BMP 22,6 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 25/6 cho thấy thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn đi lên, với dòng tiền yếu và tính chọn lọc cao. Việc nhóm trụ suy yếu cùng lúc khối ngoại gia tăng bán ròng khiến tâm lý thận trọng lan rộng. Phần lớn nhóm ngành vẫn giữ trạng thái phân hóa, dòng tiền có xu hướng chờ giải ngân ở vùng giá thấp thay vì mua đuổi.

Theo quan điểm chung của giới phân tích, nhịp chỉnh lần này mang tính kỹ thuật sau khi chỉ số tăng nóng và áp sát vùng kháng cự mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cân bằng, ưu tiên những cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt và hạn chế dùng đòn bẩy khi khối ngoại còn duy trì trạng thái bán ròng.