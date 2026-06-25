Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 25/6/2026 với tâm thế giằng co, sau khi VN-Index có ba phiên tăng liên tiếp và tiến sát vùng đỉnh lịch sử 1.927 điểm. Quán tính tăng vẫn còn, song các tín hiệu về thanh khoản và độ rộng cho thấy thị trường cần thêm lực cầu để bứt phá khỏi vùng kháng cự phía trước.

Những yếu tố chi phối phiên giao dịch 25/6

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang đứng quanh 1.878 điểm, ngay dưới vùng kháng cự mạnh 1.880-1.890 điểm. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng khi chỉ số tiến vào vùng giá cao, áp lực chốt lời nhiều khả năng gia tăng, khiến diễn biến trở nên giằng co và biên độ dao động rộng hơn. Vùng đỉnh lịch sử 1.927 điểm là mốc cản xa hơn mà thị trường hướng tới nếu vượt được ngưỡng gần.

Công ty Chứng khoán ACB cho rằng khi VN-Index chạm vùng 1.880-1.890 điểm, thị trường có thể rung lắc mạnh hơn và xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngay trong phiên. Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam giữ quan điểm thận trọng, xác định kháng cự gần nhất nằm tại 1.890-1.900 điểm, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư quan sát kỹ và cân nhắc chốt lời những cổ phiếu đã đạt tỷ suất sinh lời kỳ vọng nếu thị trường suy yếu.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 24/6

Một điểm cần quan sát là sự phân kỳ giữa hai sàn trong phiên gần nhất, khi VN-Index tăng còn HNX-Index giảm 2,49%. Trạng thái phản ánh nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn chịu áp lực bán, trong khi dòng tiền co cụm ở cổ phiếu trụ. Nếu kịch bản tương tự lặp lại, chỉ số chung có thể giữ sắc xanh nhưng phần lớn danh mục của nhà đầu tư cá nhân vẫn khó sinh lời, đúng với trạng thái xanh vỏ đỏ lòng.

Yếu tố thanh khoản giữ vai trò quyết định cho khả năng vượt cản. Giá trị giao dịch trên HOSE phiên 24/6 giảm gần 40% so với phiên trước, cho thấy lực cầu chưa thực sự quyết liệt tại vùng giá cao. Nếu dòng tiền không cải thiện và lan tỏa rộng hơn ra ngoài nhóm cổ phiếu trụ, khả năng bứt phá của chỉ số sẽ hạn chế và trạng thái giằng co còn kéo dài.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là biến số cần theo dõi. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên HOSE trong phiên gần nhất, trong khi việc MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng khiến dòng vốn ngoại thiếu động lực đảo chiều. Bối cảnh chứng khoán châu Á biến động mạnh cũng tạo thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Một số công ty chứng khoán lưu ý vùng hỗ trợ gần của VN-Index nằm quanh 1.850 điểm. Trong trường hợp chỉ số đánh mất mốc hỗ trợ vừa nêu cùng thanh khoản suy yếu, khả năng lùi về vùng 1.800 điểm là kịch bản cần tính tới. Ngược lại, nếu lực cầu cải thiện và độ rộng mở rộng, chỉ số có cơ hội tích lũy vững hơn trước khi kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử.

Nhóm ngành và chiến lược nhà đầu tư cần lưu ý

VN-Index thử thách vùng cản 1.890 điểm

Phần lớn công ty chứng khoán đồng thuận rằng cơ hội ngắn hạn vẫn tập trung ở các nhóm ngành thu hút dòng tiền và còn dư địa tăng trưởng lợi nhuận nửa cuối năm. Nhóm tài chính ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột nhờ nền tảng cơ bản và thanh khoản cao, dù mức độ phân hóa giữa các mã đang gia tăng và đòi hỏi sự chọn lọc.

Ở nhóm ngân hàng, sự phân hóa trong phiên gần nhất giữa các mã tăng như LPB, TCB, OCB, ACB và các mã điều chỉnh như BID, VCB, STB cho thấy dòng tiền đang lựa chọn theo câu chuyện riêng của từng nhà băng. Diễn biến lợi nhuận quý II cùng kế hoạch chia cổ tức là yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi để sàng lọc cơ hội trong nhóm trụ cột.

Với nhóm chứng khoán, định giá theo hệ số giá trên lợi nhuận của ngành dịch vụ tài chính đang thấp hơn mức trung bình ba năm, mở ra dư địa cho dòng tiền nếu thị trường xác nhận xu hướng bằng thanh khoản. Tuy vậy, đây là nhóm có hệ số beta cao, biến động mạnh theo thị trường chung, nên phù hợp hơn với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro và bám sát diễn biến từng phiên.

Nhóm bất động sản thu hút sự quan tâm khi các nút thắt pháp lý dần tháo gỡ và tiến độ giải ngân đầu tư công hỗ trợ cho bất động sản khu công nghiệp cùng vật liệu xây dựng. Ở nhóm bán lẻ, sức mua trong nước phục hồi đang phản ánh dần vào kết quả kinh doanh, mở ra kỳ vọng cho nửa cuối năm khi mùa cao điểm tiêu dùng đến gần.

Một số công ty chứng khoán đưa nhóm cảng biển và kho vận vào danh sách theo dõi nhờ triển vọng thương mại và logistics gắn với hoạt động xuất nhập khẩu cùng đầu tư hạ tầng. Riêng nhóm công nghệ, sau giai đoạn tăng mạnh, một số cổ phiếu đầu ngành đang chịu áp lực chốt lời, nên nhà đầu tư cần chọn lọc thay vì mua đuổi theo quán tính.

Về chiến lược, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự. Việc giải ngân mới nên thực hiện ở những nhịp điều chỉnh, hướng tới cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bán lẻ.

Gắn với định hướng phát triển kinh tế số, dòng tiền dài hạn nhiều khả năng tìm đến các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hiệu quả, từ ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt cho tới hạ tầng dữ liệu và điện toán đám mây. Sự hoàn thiện của hạ tầng giao dịch cùng quá trình số hóa thị trường vừa phục vụ mục tiêu nâng hạng, vừa tạo nền tảng cho lớp doanh nghiệp công nghệ niêm yết trong những năm tới.

Tổng hợp lại, phiên 25/6 nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh vùng cản 1.880-1.890 điểm. Kịch bản tích cực là chỉ số tích lũy và chờ thanh khoản cải thiện để hướng tới vùng đỉnh cũ, trong khi kịch bản thận trọng là xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi áp lực chốt lời gia tăng. Nhà đầu tư nên giữ kỷ luật, quản trị tỷ trọng và bám sát diễn biến dòng tiền cùng giao dịch của khối ngoại.