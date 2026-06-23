Tín hiệu kỹ thuật ủng hộ đà phục hồi nhưng tiềm ẩn rung lắc

Phiên tăng mạnh 22/6 đưa VN-Index lên 1.857,91 điểm và vượt qua đường trung bình động MA50 ngày, ngưỡng cản kỹ thuật mà chỉ số nhiều lần kiểm định bất thành trong tháng qua. Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng lên và hình thành mô hình hai đáy, trong khi MACD thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu, phản ánh động lượng phục hồi ngắn hạn vẫn còn dư địa.

Dù vậy, các tín hiệu cảnh báo cũng xuất hiện. Chỉ báo Stochastic Oscillator hình thành phân kỳ âm trong vùng quá mua, hàm ý rủi ro điều chỉnh có thể gia tăng nếu đường %K cắt xuống dưới đường %D trong các phiên tới. Quan trọng hơn, đà tăng của chỉ số gần như phụ thuộc hoàn toàn vào hai cổ phiếu VIC và VHM, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại giảm giá. Thanh khoản duy trì dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa, khiến chất lượng của nhịp tăng chưa thực sự vững.

Diễn biến VN-Index ngày 22/6

Vùng 1.850 đến 1.860 điểm hiện là kháng cự gần nhất, tương ứng vùng giá cao của thị trường trong tháng qua. Nếu vượt qua vùng cản trên cùng thanh khoản cải thiện, VN-Index có thể hướng tới các mốc cao hơn quanh 1.900 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng 1.810 đến 1.830 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, còn ngưỡng sâu hơn nằm quanh 1.785 đến 1.800 điểm.

Nhóm tài chính và bất động sản kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt

Trong kịch bản dòng tiền tiếp tục cải thiện, nhóm tài chính ngân hàng nhiều khả năng giữ vai trò dẫn dắt nhờ triển vọng tín dụng cải thiện và chất lượng tài sản ổn định. Phiên 22/6 cho thấy lực cầu đã trở lại với BID, LPB, NAB và một số mã ngân hàng vốn hóa vừa, trong khi áp lực bán ở nhóm tài chính không mạnh. Cổ phiếu chứng khoán cũng hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng thanh khoản phục hồi và câu chuyện nâng hạng, với VND và SHS là những mã thu hút dòng tiền.

Nhóm bất động sản nhiều khả năng phân hóa mạnh. Bộ đôi VIC và VHM có thể tiếp tục dẫn dắt nhờ thông tin hạ tầng đường sắt đô thị và quỹ đất lớn, song nhà đầu tư cần thận trọng với khả năng rung lắc sau chuỗi phiên tăng nóng. Phần còn lại của ngành, đặc biệt các mã vốn hóa vừa và nhỏ, vẫn cần thêm thời gian để dòng tiền quay lại khi nhiều nút thắt pháp lý từng bước tháo gỡ và giải ngân đầu tư công tăng tốc.

Ở góc độ công nghệ và bán lẻ, diễn biến có thể trái chiều. Cổ phiếu công nghệ như FPT nhiều khả năng còn chịu áp lực chốt lời và động thái bán ròng của khối ngoại trong ngắn hạn, dù triển vọng dài hạn vẫn gắn với chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và xuất khẩu phần mềm. Nhóm bán lẻ và tiêu dùng giữ sức hấp dẫn riêng nhờ sức mua phục hồi và làn sóng thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo, với các mã đầu ngành như MWG, DGW và MSN nằm trong tầm ngắm của dòng tiền trung hạn. Nhóm logistics và hàng hóa dịch vụ công nghiệp cũng đáng theo dõi khi hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư hạ tầng tăng tốc.

Kịch bản giao dịch và chiến lược cho nhà đầu tư

Phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản giằng co và phân hóa cho phiên 23/6. Chứng khoán Phú Hưng cho rằng tín hiệu kỹ thuật vẫn ủng hộ xu hướng phục hồi, song thanh khoản và độ rộng thị trường mới là yếu tố quyết định khả năng bứt phá. Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư chú trọng quản trị rủi ro, cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã đạt mục tiêu, đồng thời giải ngân mới tại các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi ở vùng giá cao.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược hợp lý là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và ưu tiên quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng kháng cự 1.850 đến 1.860 điểm. Một nhịp tăng đi kèm thanh khoản cải thiện và độ rộng đồng thuận sẽ là tín hiệu xác nhận đáng tin cậy. Ngược lại, nếu chỉ số tiến vào vùng cản với thanh khoản thấp và số mã giảm vẫn áp đảo, khả năng rung lắc và điều chỉnh lấp khoảng tăng giá trước đó cần tính tới.

Về trung và dài hạn, nền tảng của thị trường vẫn tích cực. Tiến trình nâng hạng của FTSE Russell dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, cùng kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp quý II và lực đẩy từ đầu tư công, tạo nền cho triển vọng nửa cuối năm. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt thuộc các nhóm tài chính, bất động sản, bán lẻ và công nghệ, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của chỉ số.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.