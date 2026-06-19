Sau phiên bứt phá 18/6, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 19/6 với kỳ vọng kiểm định lại các vùng kháng cự kỹ thuật. VN-Index đóng cửa ngày 18/6 tại 1.830,47 điểm, tăng 1,34%, nhưng độ rộng tiêu cực và thanh khoản dưới 20.000 tỷ đồng cho thấy đà hồi phục chưa thực sự bền vững. Bối cảnh đó khiến giới phân tích giữ quan điểm thận trọng cho phiên kế tiếp.

Vùng cản 1.830 tới 1.840 điểm trong tầm ngắm

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ xu hướng phục hồi, khi MACD thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu và RSI hình thành mô hình hai đáy đi lên. Theo PHS, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng cản 1.830 tới 1.840 điểm trong những phiên tới. Nếu vượt thành công khu vực đó, xu hướng tăng sẽ được củng cố rõ nét hơn, ngược lại mốc 1.785 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ghi nhận tín hiệu tích cực khi RSI xuất hiện phân kỳ dương tại đáy và histogram tăng trở lại, cho thấy dòng tiền mua đang dần quay lại. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục và cân nhắc giải ngân ở những mã đã bật tăng sau nhịp đi ngang thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ.

Nguồn finance.vietstock

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định tín hiệu giữ vững nền giá trên 1.800 điểm tiếp tục mở ra cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, để nhịp hồi phục rõ ràng hơn, VN-Index cần vươn lên trên mốc 1.813 điểm kèm tín hiệu cải thiện của dòng tiền. VDSC lưu ý áp lực bán ròng của khối ngoại đòi hỏi sự tỉnh táo khi đánh giá khả năng duy trì đà tăng ở từng cổ phiếu.

Ở chiều thận trọng hơn, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng chỉ số có thể cần kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 phiên, tương ứng 1.745 tới 1.755 điểm, và khuyến nghị giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức an toàn. Chứng khoán Kafi đánh giá thị trường đi ngang trong biên độ 1.750 tới 1.810 điểm, với thanh khoản thấp có thể duy trì hết quý II trước khi cải thiện vào nửa cuối năm.

Dòng tiền hướng về ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ

Phần lớn công ty chứng khoán đồng thuận rằng dòng tiền sẽ ưu tiên nhóm tài chính dẫn dắt. Nhóm ngân hàng được kỳ vọng giữ vai trò trụ đỡ khi nhiều mã lớn như BID, VCB, CTG và VPB còn dư địa hồi phục sau nhịp điều chỉnh. Nhóm chứng khoán có thể hưởng lợi từ mặt bằng cho vay ký quỹ ở vùng cao, dù áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn hiện hữu sau giai đoạn tăng nóng.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng được VCBS xếp vào danh mục theo dõi giải ngân, với các mã đầu ngành như MWG và PNJ. Trong khi đó, nhóm bất động sản phụ thuộc lớn vào diễn biến của họ Vingroup, vốn đang là biến số chi phối điểm số. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa đà tăng của chỉ số và sức khỏe thực của từng cổ phiếu để tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Chứng khoán SHS nhận định VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh, song chất lượng thị trường đang cải thiện khi nhiều cổ phiếu vượt lên xu hướng giảm ngắn hạn và chuyển sang giai đoạn phục hồi. SHS khuyến nghị duy trì sự cân bằng trong danh mục và cân nhắc cơ hội ở doanh nghiệp đầu ngành có triển vọng tăng trưởng, đang giao dịch ở vùng định giá hợp lý.

Câu chuyện số hóa và nâng hạng dẫn dắt trung hạn

Bảng điện tử chứng khoán phiên 18/6

Trên nền tảng cơ bản, nhiều nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Theo đánh giá của Mirae Asset, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ và bán dẫn, ngân hàng, chứng khoán, logistics cùng năng lượng sẽ là các nhóm được dòng vốn FDI nâng đỡ. Đây là chỉ dấu để nhà đầu tư sàng lọc cổ phiếu theo câu chuyện chuyển đổi số và hạ tầng công nghiệp dài hạn.

Tiến trình hoàn thiện thể chế cũng tạo lực đẩy cho thị trường vốn. Việc sửa đổi Luật Chứng khoán năm 2026 hướng tới đơn giản hóa thủ tục, mở rộng không gian huy động vốn và thúc đẩy số hóa hoạt động công bố thông tin. Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp muốn tiếp cận nhà đầu tư quốc tế cần đầu tư sớm vào quản trị, báo cáo tài chính minh bạch và công bố thông tin ESG khi phù hợp.

Mục tiêu nâng hạng thị trường theo chuẩn MSCI trong giai đoạn 2028 tới 2029 tiếp tục là động lực kỳ vọng. Nếu hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán và chất lượng minh bạch được cải thiện, dòng vốn ngoại có thể quay lại các thị trường mới nổi như Việt Nam. Trong ngắn hạn, cổ phiếu công nghệ đầu ngành như FPT vẫn cần thời gian cân bằng cung cầu sau giai đoạn bị bán ròng mạnh.

Chiến lược giao dịch phiên 19/6

Tổng hợp quan điểm các công ty chứng khoán, kịch bản cơ sở cho phiên 19/6 là VN-Index dao động trong biên độ 1.785 tới 1.840 điểm, với vùng cản gần quanh 1.840 điểm và hỗ trợ quanh 1.785 điểm. Tín hiệu xác nhận xu hướng tăng chỉ rõ ràng khi chỉ số đóng cửa trên 1.840 điểm kèm thanh khoản khớp lệnh cải thiện, cho thấy dòng tiền mới thực sự nhập cuộc.

Ở chiều rủi ro, áp lực tỷ giá sau quyết định của Fed, hoạt động bán ròng của khối ngoại và sự lệ thuộc của chỉ số vào nhóm Vingroup là các yếu tố cần theo dõi. Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành có nền tảng tài chính lành mạnh và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng nóng của một vài mã trụ.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.