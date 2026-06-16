Thị trường chứng khoán vừa khép lại phiên 15/6 với sắc xanh trở lại sau bốn tuần điều chỉnh. VN-Index tăng 7,66 điểm lên 1.799,31 điểm nhờ dòng tiền dẫn dắt của nhóm công ty chứng khoán và sự nâng đỡ của cổ phiếu ngân hàng. Cú hồi phục cuối phiên đưa chỉ số trở lại ngay dưới mốc tâm lý 1.800 điểm và mở ra câu chuyện liệu nhịp giảm kéo dài đã chạm đáy hay chưa.

Bước vào phiên 16/6, tâm điểm chú ý dồn về khả năng chinh phục lại mốc 1.800 điểm. Phần lớn công ty chứng khoán giữ quan điểm thận trọng và xem nhịp tăng vừa qua là hồi phục kỹ thuật trong xu hướng giảm ngắn hạn chưa được xác nhận đảo chiều.

Tháng 6 được xem là giai đoạn bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiến trình nâng hạng thị trường, kết quả kinh doanh quý II và định hướng chính sách tiền tệ là ba yếu tố được kỳ vọng định hình xu hướng dòng tiền sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Diễn biến phiên 16/6 vì thế gắn chặt với kỳ vọng nhà đầu tư đặt vào các thông tin vĩ mô sắp lộ diện.

Vn-Index dao động mạnh hôm nay nhưng vẫn thất bại tại mốc 1800 điểm vì cổ phiếu trụ.

Mốc 1.800 điểm trở thành ngưỡng cản tâm lý gần nhất

Về kỹ thuật, vùng 1.800-1.810 điểm là ngưỡng cản gần nhất, kế đến là khu vực 1.820-1.850 điểm. Chứng khoán Tiên Phong dự báo VN-Index dao động trong biên độ 1.750-1.850 điểm, với vùng 1.820-1.850 đóng vai trò kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn. Chuyên gia Tiên Phong khuyến nghị: “Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn suy yếu”.

Ở chiều hỗ trợ, Chứng khoán SSI xác định vùng 1.740-1.780 điểm là điểm tựa gần cần lưu ý, đồng thời cảnh báo các chỉ báo động lượng tiếp tục phát tín hiệu suy yếu. Chứng khoán Bảo Việt cho rằng chỉ số có thể cần kiểm định lại đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1.745-1.755 điểm, trước khi tìm được điểm cân bằng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định chỉ số đang biến động hẹp với thanh khoản thấp, cho thấy cung cầu thận trọng. Theo Yuanta, nhịp hồi hiện tại vẫn mang tính kỹ thuật và xu hướng giảm ngắn hạn chỉ thực sự đảo ngược khi VN-Index vượt 1.850 điểm với khối lượng giao dịch vượt trội. Trước khi tín hiệu xác nhận xuất hiện, rung lắc quanh vùng 1.800 điểm nhiều khả năng còn tiếp diễn.

Nhóm ngành dẫn dắt và dòng tiền đáng chú ý cho phiên tới

Nhóm công ty chứng khoán là tâm điểm sau phiên bứt phá 15/6. Nếu giữ được phong độ, nhóm cổ phiếu tài chính sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nhờ câu chuyện chuyển đổi số hệ thống giao dịch, mở rộng dịch vụ ký quỹ và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số duy trì sự ổn định.

Dòng tiền cũng đang tìm đến những nhóm có câu chuyện riêng. Chứng khoán ASEAN khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào các chủ đề như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường và chu kỳ dịch vụ ngoài khơi. Ở nhóm bán lẻ, MWG tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ đà số hóa kênh phân phối, còn cổ phiếu logistics như GMD hưởng lợi từ nhịp tăng trưởng xuất nhập khẩu và đầu tư công nghệ khai thác cảng.

Top khối ngoại mua bán ròng sàn HSX

Chiều rủi ro cần theo dõi gồm dầu khí và bất động sản vốn hóa lớn. Nhóm dầu khí biến động theo giá dầu thế giới vốn đang lao dốc, trong khi cổ phiếu Vingroup tiếp tục tạo áp lực lớn lên chỉ số chung. Diễn biến mua bán ròng của khối ngoại cũng là biến số quan trọng, bởi quy mô mua ròng phiên 15/6 phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận đột biến tại VIC chứ chưa phản ánh xu hướng khớp lệnh bền vững.

Một điểm tích cực của giai đoạn hiện tại là áp lực bán ròng từ khối ngoại đã hạ nhiệt so với trước. Dòng tiền không còn lan tỏa rộng như đầu năm mà tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt hoặc hưởng lợi từ thay đổi chính sách. Sự dịch chuyển liên tục giữa các nhóm ngành buộc nhà đầu tư chọn lọc kỹ cổ phiếu thay vì mua theo cả ngành.

Chiến lược quản trị rủi ro được ưu tiên

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, hầu hết công ty chứng khoán nghiêng về chiến lược phòng thủ. Chứng khoán Bảo Việt khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu cân bằng ở mức tối thiểu 50%, tận dụng các nhịp tăng để cơ cấu lại danh mục và chốt lời dần vị thế ngắn hạn.

Chứng khoán ASEAN cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, vùng điều chỉnh hiện tại là cơ hội giải ngân thăm dò từng phần tại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững và tránh xa nhóm thiếu thanh khoản.

Nhìn xa hơn diễn biến từng phiên, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường tích cực. Theo phân tích của Chứng khoán VPS, VN-Index có thể cần thêm vài tháng tích lũy để hấp thụ các yếu tố lãi suất, địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư trước khi bước vào nhịp tăng mới. Cơ hội sinh lời giai đoạn tới được cho là không còn dễ dàng như các pha tăng đồng thuận, đòi hỏi nhà đầu tư tiếp cận thận trọng và chọn lọc.

Tổng hòa các quan điểm, phiên 16/6 nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh mốc 1.800 điểm. Tín hiệu tích cực từ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bán lẻ tạo điểm tựa cho kỳ vọng cân bằng, song thị trường vẫn cần một phiên bứt phá kèm thanh khoản lớn để khẳng định nhịp giảm đã thực sự kết thúc. Quản trị rủi ro chặt chẽ và chọn lọc cổ phiếu theo câu chuyện riêng là hướng đi hợp lý trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.