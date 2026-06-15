Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với một phiên rung lắc mạnh. VN-Index lùi sâu trong buổi sáng theo đà bán tháo của dầu khí và nhóm Vingroup, sau đó hồi phục dần về cuối ngày khi dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu công ty chứng khoán.

Chốt phiên 15/6, VN-Index tăng 7,66 điểm, tương đương 0,43%, lên 1.799,31 điểm. HNX-Index tăng 0,42 điểm lên 310,91 điểm còn UPCoM-Index tăng 0,33 điểm lên 126,7 điểm. Rổ VN30 thể hiện sức bật tốt hơn mặt bằng chung khi VN30-Index tăng 18,12 điểm, tương đương 0,93%, lên 1.962,48 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 398 mã tăng giá so với 254 mã giảm giá. Thanh khoản ba sàn vượt 22.211 tỷ đồng, tương ứng gần 868 triệu cổ phiếu sang tay, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 8.709 tỷ đồng. Cú phục hồi cuối phiên giúp chỉ số trở lại sát mốc tâm lý 1.800 điểm sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp.

Bảng điện phiên chứng khoán 15/6 với nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng trần

Nhóm chứng khoán dẫn sóng, cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường

Điểm nhấn lớn nhất của phiên 15/6 thuộc về nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán. Hàng loạt mã bứt lên mạnh mẽ, trong đó TCX, VPX và CTS đồng loạt tăng hết biên độ. Nhiều mã khác cũng tăng tốt như SHS thêm 3,85%, VND thêm 3,51%, VCI thêm 3,6%, SSI thêm 3,44%, VIX thêm 3,23% và VCK thêm 2,84%.

VPX tăng kịch trần lên 27.150 đồng mỗi cổ phiếu sau thông tin được bổ sung vào danh sách chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX niêm yết trên HoSE từ tháng 12/2025, đến nay đã đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết, chất lượng báo cáo tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin để được cấp margin.

Đà tăng của nhóm chứng khoán gắn liền với câu chuyện chuyển đổi số ngành tài chính. Các công ty chứng khoán đang chạy đua nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến, mở rộng dịch vụ cho vay ký quỹ và chuẩn bị hạ tầng công nghệ cho tiến trình nâng hạng thị trường. Kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại khi Việt Nam tiến gần mục tiêu nâng hạng FTSE tạo lực hỗ trợ cho định giá nhóm cổ phiếu tài chính.

Bên cạnh nhóm chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng giao dịch tích cực và góp phần giữ nhịp cho chỉ số. MSB tăng 2,67%, EIB tăng 2,17%, SSB tăng 2,06%, TCB tăng 1,44% và MBB tăng 1,41%. Sự đồng thuận của trụ ngân hàng giúp VN30 vươn lên mạnh hơn phần còn lại của thị trường.

Bán lẻ, logistics hút dòng tiền, dầu khí cùng bất động sản kéo lùi chỉ số

Ở nhóm bán lẻ, MWG tiếp tục thu hút dòng tiền khi tăng 3,93% và trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Sức mua bền bỉ dành cho cổ phiếu bán lẻ phản ánh kỳ vọng phục hồi tiêu dùng nội địa và đà mở rộng kênh bán hàng số của các chuỗi lớn.

Nhóm công nghiệp và logistics ghi nhận nhiều mã tăng tốt. Cổ phiếu cảng biển GMD tăng 4,74%, GEX tăng 3,73% và hàng không VJC tăng 1,6%. Dòng tiền tìm đến nhóm logistics trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và lưu chuyển hàng hóa duy trì nhịp tăng trưởng, đồng thời các doanh nghiệp đầu tư mạnh cho số hóa khai thác cảng và quản trị chuỗi cung ứng.

Nguồn financevietstock

Nhóm công nghệ phân hóa, với FPT vẫn là tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại trong các phiên gần đây nhờ triển vọng mảng dịch vụ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Diễn biến giá cổ phiếu công nghệ phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh quý II sắp công bố.

Ở chiều ngược lại, dầu khí giảm mạnh nhất thị trường. BSR mất 5,69%, PLX giảm 3,87%, PVS giảm 2,86% và GAS lùi sâu, biến nhóm năng lượng thành lực cản lớn nhất của VN-Index khi giá dầu thế giới lao dốc. Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa, VIC giảm 1,48% và VHM giảm 1,87%. Riêng VIC lấy đi khoảng 4,68 điểm của chỉ số, còn VHM làm giảm hơn 2,2 điểm.

Tính chung cả phiên, HPG là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho đà tăng của VN-Index với gần 2 điểm, theo sau là TCX, HVN, MWG, BID, VPX và TCB. Cấu trúc dẫn dắt cho thấy dòng tiền đang xoay vòng giữa các nhóm ngành thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Khối ngoại mua ròng đột biến, thanh khoản khớp lệnh vẫn dè dặt

Khối ngoại trở thành điểm sáng khi mua ròng hơn 4.223 tỷ đồng trên toàn thị trường. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 4.486 tỷ đồng, theo sau là HPG, MWG, GMD và VJC. Quy mô mua ròng đột biến chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn tại VIC, nên nếu loại bỏ phần thỏa thuận, dòng tiền khớp lệnh thực tế vẫn ở mức dè dặt.

Bối cảnh chung vẫn nhiều thử thách. Trước phiên hồi phục 15/6, VN-Index trải qua bốn tuần giảm liên tiếp và mất khoảng 130 điểm, riêng tuần trước giảm 47,25 điểm, tương đương 2,57%. Mặt bằng lãi suất cho vay ký quỹ tăng lên ngưỡng 13-14% mỗi năm trong quý I/2026, cùng lo ngại lạm phát và biến động giá dầu, khiến tâm lý thị trường thận trọng.

Cùng phiên 15/6, thị trường ghi nhận nhiều thông tin doanh nghiệp đáng chú ý. Chứng khoán Kafi chốt khoản vay quốc tế gần 25 triệu USD với tỷ lệ tín chấp 90%, cho thấy các công ty chứng khoán đang mở rộng nguồn vốn để phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ. Ở chiều cảnh báo, Pomina âm vốn chủ sở hữu gần 631 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng, phản ánh sự phân hóa sức khỏe tài chính giữa các doanh nghiệp niêm yết.

Phiên 15/6 mang lại tín hiệu cân bằng tích cực khi lực cầu bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp và kéo chỉ số trở lại sát 1.800 điểm. Dù vậy, mức thanh khoản khớp lệnh chưa thực sự thuyết phục cho thấy dòng tiền lớn vẫn chờ thêm tín hiệu xác nhận trước khi quay lại mạnh mẽ. Sự bứt phá của nhóm chứng khoán và sức bền của cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ là điểm tựa cho kỳ vọng phục hồi trong các phiên sắp tới.