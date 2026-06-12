Thỏa thuận Mỹ Iran tác động thế nào đến giá dầu. Theo các nguồn tin, văn kiện gồm 14 điểm này bao gồm cam kết của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.

Thỏa thuận Mỹ Iran làm dịu nỗi lo năng lượng

Thông tin về dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đang trở thành tâm điểm của thị trường tài chính quốc tế. Theo truyền thông nhà nước Iran, văn kiện dự kiến gồm 14 điều khoản, trong đó Mỹ sẽ đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ còn Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Theo các nguồn tin được Bloomberg dẫn lại, Mỹ và Iran có thể ký thỏa thuận hòa bình ngay trong ngày Chủ nhật tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, phía Iran cho biết thời gian và địa điểm cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Dự thảo còn đề cập việc Iran giải phóng một phần tài sản bị đóng băng, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và các đồng minh tham gia kế hoạch tái thiết Iran với quy mô tối thiểu 300 tỷ USD.

Tổng thống Donald Trump trước đó cũng tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận rất tốt về cuộc xung đột với Iran và chỉ còn hoàn thiện các văn kiện cuối cùng. Ông cho rằng eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết.

Vì sao thị trường phản ứng mạnh

Eo biển Hormuz được xem là tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Khoảng 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển và gần 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua khu vực này.

Trong thời gian xung đột, nguy cơ gián đoạn lưu thông tại Hormuz đã khiến thị trường lo ngại thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá dầu tăng mạnh và tạo áp lực lên lạm phát toàn cầu.

Khi xuất hiện thông tin về khả năng đạt được hòa bình, tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng thay đổi.

Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu tăng khoảng 1,8%, nhiều thị trường lớn tăng gần 2%. Trong khi đó, hợp đồng dầu WTI giao tháng 7 giảm khoảng 1,61%, dầu Brent giao tháng 8 giảm khoảng 1,75%.

Các nhà đầu tư đánh giá việc mở lại Hormuz sẽ giúp lưu thông dầu mỏ thuận lợi hơn, giảm chi phí vận chuyển và hạ nhiệt áp lực nguồn cung.

Hàm ý với doanh nghiệp và thị trường Việt Nam

Nếu thỏa thuận được ký kết và thực thi đúng cam kết, thị trường năng lượng toàn cầu có thể bước vào giai đoạn ổn định hơn sau nhiều tháng biến động.

Giá dầu hạ nhiệt sẽ góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào đối với các doanh nghiệp vận tải, logistics, hàng không, sản xuất và hóa chất. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá tại nhiều nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cho rằng thị trường sẽ theo dõi sát quá trình triển khai thỏa thuận. Chỉ cần một điều khoản bị trì hoãn hoặc xuất hiện bất đồng mới, giá dầu hoàn toàn có thể đảo chiều tăng trở lại.