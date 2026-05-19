‘Tam giác chiến lược’ Mỹ - Trung - Nga bị thử thách

‘Tam giác chiến lược’ Mỹ - Trung - Nga bị thử thách

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng một năm, diễn ra trong bối cảnh cấu trúc quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga xuất hiện nhiều biến động mới.

Tâm điểm của chuyến thăm lần này không chỉ nằm ở hợp tác song phương Nga - Trung, mà còn ở cách Bắc Kinh xử lý mối quan hệ với Washington sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước.

Theo Dennis Wilder, cựu quan chức tình báo Mỹ và giáo sư Đại học Georgetown, ông Putin muốn nhận được sự đảm bảo rằng bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ Mỹ - Trung cũng sẽ không làm thay đổi “tam giác chiến lược” vốn khiến Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn so với quan hệ của mỗi nước với Washington.

Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy Bắc Kinh đang cố duy trì thế cân bằng chiến lược thay vì nghiêng hẳn về Moscow. Financial Times dẫn các nguồn tin quen thuộc với đánh giá của Mỹ cho biết ông Tập đã nói với ông Trump rằng nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ “hối hận” về cuộc xung đột Ukraine. Thông tin này cho thấy Trung Quốc đang phát đi thông điệp mềm hơn về cuộc chiến kéo dài tại châu Âu.

Năng lượng tiếp tục là “lá bài” của Moscow

Trong chuyến đi Bắc Kinh, năng lượng được xem là ưu tiên lớn nhất của ông Putin. Tuần trước, nhà lãnh đạo Nga phát tín hiệu rằng Moscow sắp đạt được một thỏa thuận “nghiêm trọng” với Trung Quốc về dầu mỏ và khí đốt.

Điều này phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với Nga khi thị trường châu Âu tiếp tục giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga sau xung đột Ukraine. Trung Quốc hiện là khách hàng năng lượng lớn nhất của Moscow và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn thu cho nền kinh tế Nga.

Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng cần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định trong bối cảnh giá dầu toàn cầu biến động mạnh vì chiến sự Iran và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Iran làm rung chuyển thị trường tài chính

Trong khi Nga và Trung Quốc củng cố quan hệ năng lượng, Nhà Trắng bất ngờ phát tín hiệu giảm căng thẳng với Iran.

Tổng thống Trump đã hủy kế hoạch phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Tehran sau khi Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE kêu gọi Washington tạm dừng hành động quân sự.

Ông Trump cho biết nhiều quốc gia Trung Đông đề nghị Mỹ trì hoãn cuộc tấn công thêm “hai hoặc ba ngày” vì tin rằng các bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận.

Thông tin này khiến giá dầu thô hạ nhiệt nhẹ sau nhiều phiên tăng mạnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng do nguy cơ xung đột lan rộng chưa biến mất.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều. Các hợp đồng tương lai cũng cho thấy chứng khoán Mỹ và châu Âu có thể tiếp tục biến động mạnh khi mở cửa giao dịch.

G7 lo ngại “cú sốc lạm phát đình trệ”

Tại Paris, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G7 tiếp tục thể hiện sự thận trọng trước nguy cơ kinh tế toàn cầu giảm tốc.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure nhận định kinh tế châu Âu vẫn giữ được khả năng chống chịu nhất định, nhưng cú sốc nguồn cung từ chiến tranh Iran đang tạo ra sức ép mới lên lạm phát và tăng trưởng.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis cảnh báo cuộc chiến Iran đang tạo ra nguy cơ “lạm phát đình trệ”, tức lạm phát cao đi kèm tăng trưởng yếu, kịch bản từng khiến kinh tế toàn cầu lao đao trong các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trước đây.

AI tiếp tục tác động mạnh tới ngành tài chính

Ở lĩnh vực doanh nghiệp, Standard Chartered công bố kế hoạch cắt giảm hơn 15% nhân sự trong các bộ phận chức năng doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận đến năm 2030.

Ngân hàng này cho biết tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế nhiều vị trí hỗ trợ nghiệp vụ truyền thống.

Động thái của Standard Chartered phản ánh xu hướng ngày càng rõ trong ngành tài chính toàn cầu, nơi AI đang trở thành công cụ cắt giảm chi phí và tái cấu trúc lực lượng lao động quy mô lớn.