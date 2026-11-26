Ngày 26/11, trong khuôn khổ sự kiện TECHFEST PHUTHO 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề về xây dựng mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng. Sự kiện nhằm giải quyết bài toán thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và thắt chặt mối liên kết giữa cơ sở đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Tường – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; cùng đại diện các sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa nghiên cứu

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ nhận định địa phương sở hữu nguồn nhân lực chất lượng và tiềm lực nghiên cứu lớn tại các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, sự kết nối giữa khối đào tạo với doanh nghiệp hiện còn hạn chế khiến nhiều đề tài khoa học chưa có môi trường thử nghiệm và thương mại hóa ra thị trường.

Đồng chí Lê Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Để khắc phục thực trạng này, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp theo mô hình liên kết ba nhà gồm Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp. Giải pháp trọng tâm là huy động đa dạng nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả ươm tạo dự án và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu vào quy trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ngay từ giai đoạn đầu.

Hoàn thiện cơ chế vận hành vườn ươm trường học

Tại phiên thảo luận, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã trình bày bốn tham luận chuyên sâu xoay quanh việc khai thác hạ tầng và tri thức tại cơ sở giáo dục. Nội dung các tham luận tập trung vào giải pháp đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại, xây dựng văn hóa khởi nghiệp và phát triển mạng lưới cố vấn chuyên môn cho sinh viên, giảng viên.

Đại diện Trường Đại học Hùng Vương trình bày tham luận tại Hội thảo

Đặc biệt, đại diện Trường Đại học Hùng Vương đã phân tích mô hình và cơ chế vận hành vườn ươm trường học, hay còn gọi là doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off, doanh nghiệp thành lập từ trường đại học để thương mại hóa công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu của chính cơ sở đó). Mô hình này giúp tận dụng tối đa cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và đội ngũ chuyên gia sẵn có của nhà trường để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp non trẻ vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Ký kết hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Hùng Vương đã chính thức ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Viettel Phú Thọ. Thỏa thuận này mở ra cơ chế phối hợp thực chất trong công tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện hai đơn vị cùng các đồng chí lãnh đạo chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Thông qua các đề xuất tại hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ sẽ phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu cơ chế chính sách phù hợp để từng bước hình thành mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp đồng bộ trên toàn tỉnh. Hoạt động này tạo nền tảng đưa tri thức khoa học phục vụ trực tiếp nhu cầu thị trường và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương phát triển.