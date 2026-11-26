Giới thiệu kỷ yếu “30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam – Vững nền tảng – Mở tương lai”.

30 năm xây dựng và phát triển là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Chứng khoán Việt Nam. Từ những ngày đầu đặt nền móng cho một thị trường còn non trẻ, đến nay thị trường chứng khoán đã ngày càng hoàn thiện về thể chế, hiện đại về hạ tầng, đa dạng về sản phẩm, mở rộng về quy mô và từng bước hội nhập quốc tế. Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính, chặng đường 30 năm đã ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ, cùng sự đồng hành, đóng góp của các thành viên thị trường, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trân trọng giới thiệu cuốn kỷ yếu “30 năm Ngành Chứng khoán Việt Nam – Vững nền tảng – Mở tương lai”.

Đây là ấn phẩm ghi lại những dấu mốc đáng nhớ, thành tựu nổi bật và những bước chuyển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Nền tảng được kiến tạo trong ba thập kỷ qua chính là điểm tựa để Ngành bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng hơn, khát vọng lớn hơn.

Kỷ yếu được kết cấu thành ba phần nội dung, dẫn dắt người đọc qua hành trình từ những ngày đầu kiến tạo thị trường, quá trình trưởng thành, đổi mới và hội nhập, đến những khát vọng, tầm nhìn về tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phần thứ nhất, “Ba thập kỷ kiến tạo nền tảng”, qua những câu chuyện về buổi đầu khai mở thị trường, những quyết định mang tính nền tảng và nỗ lực của những thế hệ đi trước, phần nội dung này đưa người đọc trở về những năm tháng khởi dựng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều tâm huyết, quyết tâm và niềm tin. Những ký ức, trải nghiệm từ chính những người tham gia kiến tạo thị trường không chỉ tái hiện một chặng đường lịch sử đáng nhớ mà còn làm nổi bật tinh thần tiên phong, sự bền bỉ và khát vọng đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam hôm nay.

Phần thứ hai, “Hiện đại hóa thị trường – Củng cố niềm tin – Hội nhập quốc tế” tập trung phản ánh những bước phát triển, chuyển mình của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới, từ hoàn thiện nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao tính minh bạch, mở rộng quy mô và thu hút dòng vốn, đến đổi mới hoạt động và tăng cường hội nhập quốc tế.

Phần thứ ba, “Một tương lai – Khơi thông nguồn lực” mở ra những định hướng, tầm nhìn và kỳ vọng về chặng đường phía trước, khi thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Qua các bài viết, những thông điệp về đổi mới, khát vọng vươn lên, phát huy nội lực và mở rộng cơ hội phát triển được gửi gắm, thể hiện niềm tin vào triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Xin mời Quý độc giả quét mã để đọc kỷ yếu:

Giới thiệu kỷ yếu “30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam – Vững nền tảng – Mở tương lai”

Với sự kết nối giữa những hồi ức về chặng đường 30 năm xây dựng thị trường chứng khoán, những góc nhìn về quá trình phát triển, đổi mới và hội nhập, cùng những triển vọng về tương lai, kỷ yếu không chỉ lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ của ngành Chứng khoán Việt Nam mà còn ghi lại tâm huyết, trí tuệ và khát vọng của nhiều thế hệ. Đây là dịp nhìn lại để trân trọng những giá trị đã được kiến tạo, kế thừa thành quả và tiếp thêm động lực để ngành Chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở tương lai, khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.