Tuyến cáp quang VSTN do VNPT đầu tư 100%, khai trương ngày 4/8/2025, chạy trên đất liền qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, tạo một đường truyền độc lập với cáp quang biển để phân tải và dự phòng. Khi có thêm tuyến cáp quang biển VTS chạy song song cùng hướng đi Singapore, VNPT có thêm lựa chọn khi bố trí đường truyền chính và đường dự phòng cho khách hàng, nhất là lúc một tuyến gặp sự cố.

Sơ đồ tuyến cáp đất liền VSTN của VNPT đầu tư. Ảnh: MST

Theo VNPT, tuyến cáp quang biển VTS dài khoảng 2.325 km, tuyến trục dài khoảng 1.147 km nối khu vực Vũng Tàu (TP HCM) với Changi (Singapore), kèm nhánh tới Thái Lan. Dung lượng thiết kế đạt 30 Tbps mỗi đôi sợi, phần dung lượng khai thác được kích hoạt theo từng giai đoạn tùy nhu cầu.

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai phần góp vốn của VNPT. Tại Việt Nam, VNPT sử dụng hạ tầng trạm cập bờ hiện có do một doanh nghiệp trong nước quản lý và đấu nối dung lượng về mạng VNPT. Tại Singapore, VNPT tham gia đầu tư đường truyền từ trạm cập bờ Changi tới các điểm hiện diện của tập đoàn tại Equinix và Global Switch. Cách tổ chức ấy giúp VNPT chủ động khai thác dung lượng từ mạng trong nước tới các đầu mối kết nối quốc tế.

Theo VNPT, đây không phải lần đầu tập đoàn đầu tư vào cáp quang biển. Tháng 11/1995, VNPT đưa tuyến cáp quang biển Thái Lan - Việt Nam - Hồng Kông (TVH) cập bờ Vũng Tàu vào khai thác. Tuyến cáp kết nối tới hơn 30 hướng và làm nhiệm vụ dự phòng cho hệ thống SMW-3. Sau đó, VNPT tham gia khai thác các hệ thống cáp quang biển AAG, APG, AAE-1, Faster, SJC-2 và hiện triển khai tuyến ALC. Bên cạnh cáp biển, tập đoàn còn phát triển hạ tầng kết nối quốc tế qua hai vệ tinh VINASAT-1, VINASAT-2 và các tuyến cáp đất liền nối Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Các tuyến cáp quốc tế VNPT đang tham gia khai thác, gồm cáp quang biển APG dài 10.400 km cập bờ Đà Nẵng, SJC-2 dài 10.500 km cập bờ Quy Nhơn, AAE-1 dài 25.000 km cập bờ Vũng Tàu, AAG, FASTER dài 11.600 km nối Đài Loan, Nhật Bản với Hoa Kỳ, cùng tuyến cáp quang đất liền VSTN dài 3.900 km do VNPT đầu tư 100%. Ảnh VNPT

VNPT dự báo nhu cầu dung lượng truyền dẫn quốc tế của tập đoàn tăng hơn 22% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Lưu lượng tăng từ hai nguồn chính: Thứ nhất là hoạt động truy cập Internet của thuê bao cố định, di động và các nền tảng nội dung; Thứ hai là trao đổi dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu, nhóm lưu lượng đòi hỏi cao về chất lượng kết nối, độ trễ và khả năng dự phòng. Báo cáo e-Conomy SEA 2026 do Google, Temasek và Bain & Company thực hiện ước tính tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ giao dịch trong các lĩnh vực kinh tế số được khảo sát tại Việt Nam đạt 49 tỷ USD năm 2026, tăng 20% so với năm trước và có thể chạm 90 tỷ USD vào năm 2030. Cùng thời điểm, Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số lên tối thiểu 30% GDP vào năm 2030.

Nhu cầu kết nối quốc tế tập trung rõ hơn tại khu vực phía Nam, nơi TP HCM đang thu hút các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hai dự án trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghệ cao TP HCM đăng ký tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn đăng ký cấp mới tại khu này, trong khi VNPT cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trung tâm dữ liệu IDC Tân Thuận. Nhu cầu truyền dẫn quốc tế còn đến từ hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và kho vận, khi nhà máy đặt dây chuyền tại Việt Nam cần kết nối với hệ thống quản trị ở nước ngoài để đồng bộ dữ liệu sản xuất, giám sát thiết bị, còn doanh nghiệp logistics phải duy trì đường truyền ổn định để theo dõi hàng hóa và xử lý chứng từ liên tục.

Tổng giám đốc VNPT Net Nguyễn Việt Tiến, thứ tư từ phải sang, thay mặt VNPT ký kết khởi công dự án cáp quang biển VTS. Ảnh VNPT

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Tô Dũng Thái cho biết phát triển hạ tầng công nghệ số tiên tiến, gồm 5G, trung tâm dữ liệu và nền tảng số quốc gia, là một trong ba nhiệm vụ ưu tiên của tập đoàn, và thêm tuyến cáp quang biển quốc tế giúp bảo đảm năng lực kết nối cho các hạ tầng ấy. Trong nước, VNPT đang vận hành 132.000 trạm BTS 3G, 4G, 5G, phủ sóng 97% lãnh thổ, 99% dân số cùng 30.100 km cáp quang truyền dẫn, tức lượng thuê bao và dữ liệu cần đi quốc tế ngày càng lớn.

VNPT có thể bán buôn dung lượng cho các nhà mạng và nhà cung cấp Internet muốn bổ sung tuyến truyền dẫn quốc tế, cung cấp kênh dung lượng lớn kết nối trung tâm dữ liệu tại Việt Nam với các điểm hiện diện trong khu vực cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu. Với các doanh nghiệp sản xuất, tài chính và logistics tại phía Nam có hệ thống quản trị đặt ở Singapore, VNPT có thể kết hợp kênh truyền dẫn quốc tế, mạng trong nước và trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ kết nối đồng bộ, kèm phương án dự phòng.

VNPT cũng có thể hoán đổi dung lượng cáp quang biển với các đối tác để mở rộng hướng kết nối và khai thác hiệu quả năng lực đã đầu tư. Khi kết hợp VTS với tuyến cáp đất liền VSTN, mạng trục trong nước, hệ thống trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây, tập đoàn kỳ vọng tăng độ tin cậy của mạng lưới, tiếp cận thêm khách hàng doanh nghiệp và tạo nguồn thu dài hạn từ kinh doanh hạ tầng viễn thông.