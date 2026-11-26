Lễ ký kết và khởi công dự án VTS (Việt Nam - Thái Lan - Singapore) có sự tham dự của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đối tác trong nước và quốc tế. Theo VnExpress, Viettel giữ vai trò chủ trì, cùng Singtel (Singapore), AIS (Thái Lan), hai nhà thầu NEC và ACPL triển khai dự án. Phía Việt Nam có VNPT và FPT Telecom tham gia đầu tư, triển khai và vận hành.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Viettel và các đối tác bấm nút khởi công tuyến cáp quang biển VTS kết nối Việt Nam với Singapore sáng 26/11. Ảnh Vietnamnet

Theo VietNamNet, suốt nhiều thập kỷ, mọi tuyến cáp quang biển nối Việt Nam với thế giới đều vận hành theo mô hình liên minh quốc tế truyền thống, nơi doanh nghiệp trong nước chủ yếu góp vốn, mua dung lượng và phụ thuộc vào đối tác ngoại từ khâu thiết kế, định tuyến tới điều hành. Phần lớn các tuyến lại dồn về một hướng qua Biển Đông, khu vực mật độ hàng hải cao, và từng có thời điểm nhiều tuyến cùng gặp sự cố khiến Việt Nam mất tới 60% dung lượng kết nối quốc tế trong gần hai tháng.

Với tuyến cáp quang biển VTS, lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam là Viettel đứng ra khởi xướng, đồng sáng lập và giữ quyền quyết định then chốt từ hoạch định hướng tuyến, thiết kế kỹ thuật, chọn công nghệ tới đầu tư trạm cập bờ.

"Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm. Vì vậy, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư; càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình", Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, nói tại lễ khởi công. Chủ tịch Viettel gọi VTS là "bước chuyển từ tham gia đầu tư sang chủ động kiến tạo, từ đáp ứng nhu cầu kết nối sang từng bước làm chủ hạ tầng kết nối của chính mình".

Theo VietNamNet, các điểm cập bờ cáp biển của Việt Nam hiện chủ yếu nằm ở miền Trung và miền Bắc. Trạm cập bờ do Viettel xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, kết nối trực tiếp với Singapore, sẽ mở thêm hành lang kết nối quốc tế về phía Nam, giảm tải cho các tuyến qua Biển Đông. Tuyến cáp mới cũng giúp thành phố tăng sức hút với các tập đoàn công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn có nhu cầu đặt trung tâm dữ liệu.

"Nếu đường bộ, đường sắt và cảng biển là huyết mạch hữu hình, thì cáp quang biển chính là huyết mạch số kết nối Việt Nam với thế giới", ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhận định. Thành phố cho biết sẽ quy hoạch kết nối đồng bộ trạm cập bờ VTS do Viettel chủ trì với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu tại lễ khởi công cáp quang biển VTS của Viettel. Ảnh Vietnamnet

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long mong dự án giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp biển. "Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài. Chúng ta đang xây dựng năng lực kết nối, năng lực tự chủ và sức chống chịu của hạ tầng số quốc gia", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Viettel cho biết đang khai thác 5 tuyến cáp quang biển, bảo đảm 65% dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam, và chuẩn bị đưa tuyến ALC vào vận hành năm tới. Đến năm 2030, tập đoàn đặt mục tiêu vận hành thêm 5 tuyến, nâng tổng số lên 10 tuyến, trong đó làm chủ ít nhất 2 tuyến và coi VTS là dự án trọng điểm. Hiện Việt Nam dùng sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC và SJC2.

Tuyến cáp biển VTS được xem là công trình cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển khoa học công nghệ cùng Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế đến năm 2030. Theo chiến lược này, Việt Nam đặt mục tiêu đưa vào khai thác thêm 9 tuyến cáp quang biển, nâng tổng dung lượng kết nối quốc tế lên tối thiểu 350 Tbps và có từ 1 đến 2 tuyến do doanh nghiệp trong nước làm chủ.