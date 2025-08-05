VNPT làm chủ hạ tầng kết nối

Việc đưa vào vận hành và khai thác tuyến cáp quang đất liền VSTN đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của VNPT về làm chủ hạ tầng kết nối quốc tế đa phương thức: Từ mặt đất, qua biển, trên không gian.

VNPT đưa vào vận hành và khai thác tuyến cáp quang đất liền VSTN

Tuyến cáp VSTN có tổng chiều dài khoảng 3.900 km, đi qua 5 quốc gia: Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore và được xây dựng hoàn toàn trên đất liền, kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực như: IDC Telehouse (Thailand), MY01 Cyberjaya, Equinix JH01 Johor Bahru (Malaysia), Equinix và Global Switch (Singapore), VSTN là lời khẳng định rõ ràng: Việt Nam không còn bị phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến cáp biển.

Việc VNPT trực tiếp kiểm soát toàn tuyến từ Việt Nam đến Singapore không chỉ đảm bảo năng lực vận hành độc lập, xử lý nhanh các tình huống sự cố mà còn bảo toàn chất lượng dịch vụ internet và kết nối quốc tế được liền mạch. VSTN đóng vai trò như một tuyến dự phòng trọng yếu, bổ sung chiến lược cho các tuyến cáp biển hiện có, gia tăng tính ổn định, chủ động và an toàn cho hạ tầng viễn thông quốc gia.

VSTN được sử dụng thiết bị truyền dẫn DWDM ghép bước sóng hiện đại, một trong những công nghệ tối tân nhất hiện nay. Mỗi bước sóng có thể truyền tải dung lượng tối thiểu 300 Gbps, tổng thiết kế toàn tuyến lên đến 4 Tbps và dễ dàng nâng cấp lên 12 Tbps hoặc hơn. Điều này giúp VSTN không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Việc đưa vào khai tác tuyến cáp VSTN giúp Tập đoàn VNPT từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng truyền dẫn đa phương thức kết nối, từ đất liền, qua biển, đến không gian

Với việc đưa vào khai tác tuyến cáp VSTN, Tập đoàn VNPT đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng truyền dẫn đa phương thức kết nối, từ đất liền, qua biển, đến không gian. Sự kết hợp hoàn chỉnh này không chỉ giúp VNPT đảm bảo độ phủ sóng rộng khắp, khả năng truyền tải mạnh mẽ mà còn nâng cao chất lượng và độ tin cậy cho các dịch vụ viễn thông trong nước.

Đồng thời VSTN còn mang ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực. Trong thời đại kinh tế số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu được ví như "nguồn tài nguyên mới" và kết nối xuyên quốc gia chính là chìa khóa để các nền kinh tế ASEAN hội nhập sâu rộng. Với tuyến cáp VSTN, Việt Nam đã khẳng định vị thế trung tâm trung chuyển dữ liệu trong khu vực, góp phần thiết lập một hành lang số liền mạch giữa Đông Dương và Đông Nam Á.