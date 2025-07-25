Khắc phục tình trạng mạng chậm: Nguyên nhân và giải pháp hiệu quả ngay tại nhà

Nguyên nhân phổ biến khiến mạng internet chậm:

Thiết bị modem hoặc card mạng gặp vấn đề: Modem/router là thiết bị chủ chốt trong việc truyền tín hiệu mạng. Nếu modem quá cũ, bị lỗi phần cứng, hoặc hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không khởi động lại, có thể dẫn đến quá tải, ảnh hưởng đến tốc độ mạng. Card mạng của máy tính bị hỏng, driver lỗi thời hoặc không tương thích cũng có thể gây gián đoạn khi truy cập mạng.

Modem/router quá cũ

Dây cáp kết nối bị hư hỏng hoặc xuống cấp: Dây cáp từ modem đến máy tính, hoặc từ ngoài vào nhà có thể bị chuột cắn, oxy hóa, rỉ sét, hoặc đầu nối không chắc chắn, làm ảnh hưởng đến tín hiệu, đặc biệt vào những lúc thời tiết ẩm ướt hoặc có mưa lớn.

Đầu dây cáp mạng bị đứt, gỉ sét hoặc đầu nối lỏng lẻo

Sóng WiFi yếu do vật cản hoặc đặt thiết bị sai vị trí: Sóng WiFi dễ bị nhiễu bởi tường bê tông, kim loại, gương lớn hoặc các thiết bị điện tử khác như lò vi sóng, tivi. Đặt router trong góc khuất, sát tường hoặc tầng trệt mà cần dùng mạng ở tầng trên sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng kết nối.

Router đặt ở vị trí khuất, sau tường hoặc cạnh các thiết bị điện tử lớn

Quá nhiều thiết bị cùng truy cập Internet: Trong gia đình hoặc văn phòng, nhiều thiết bị (smartphone, máy tính, tivi, camera IP, thiết bị IoT...) cùng kết nối mạng có thể khiến mạng hoạt động chậm hơn, đặc biệt khi có người tải file lớn, xem video chất lượng cao hoặc chơi game online.



Nhiều thiết bị điện tử đang kết nối Wi-Fi cùng lúc.

Đường truyền cáp quang gặp sự cố kỹ thuật hoặc đang bảo trì: Hạ tầng cáp quang của nhà mạng có thể bị ảnh hưởng do sự cố bên ngoài (đứt cáp, bảo trì hệ thống, va chạm công trình…), khiến toàn bộ khu vực cùng sử dụng mạng bị chậm hoặc mất kết nối tạm thời.

Cáp quang bị đứt hoặc công nhân đang bảo trì đường truyền

Cách xử lý khi mạng internet bị chậm

Khởi động lại modem/router: Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả cao. Sau thời gian dài hoạt động, modem hoặc router có thể bị treo, đầy bộ nhớ hoặc phát sinh lỗi tạm thời. Bạn nên tắt nguồn thiết bị trong 1-2 phút rồi bật lại. Việc này giúp làm mới kết nối, giải phóng bộ nhớ tạm và loại bỏ lỗi mạng nhỏ.

Kiểm tra phích cắm điện của modem/router

Kiểm tra vị trí đặt router WiFi: Đặt router ở vị trí trung tâm, càng cao càng tốt. Tránh đặt gần tường dày, gương lớn hoặc các thiết bị điện tử mạnh. Nếu nhà có nhiều tầng hoặc diện tích rộng, nên sử dụng thêm thiết bị mở rộng sóng WiFi như hệ thống mesh WiFi.

Ví trí modem/router đặt tối ưu trong nhà

Giảm số lượng thiết bị truy cập đồng thời: Tắt kết nối WiFi trên những thiết bị không sử dụng. Ưu tiên thiết bị cần đường truyền mạnh (laptop, smart tivi...) qua băng tần 5GHz nếu router hỗ trợ.

Một bàn làm việc với nhiều thiết bị điện tử đang bật Wi-Fi

Kiểm tra dây cáp và kết nối vật lý: Kiểm tra lại dây từ cổng WAN/router đến nguồn cáp quang hoặc vệ sinh đầu cắm, tránh bụi bẩn hoặc rỉ sét.

kiểm tra hoặc cắm lại dây cáp mạng

Kiểm tra đường truyền bằng thiết bị có dây (LAN): Cắm dây mạng (LAN) trực tiếp vào modem để kiểm tra tốc độ mạng chính xác. Sau đó, truy cập trang Speedtest.net để đo tốc độ Internet. Nếu kết quả vẫn thấp hơn nhiều so với gói cước, hãy thử khởi động lại modem, kiểm tra dây mạng, đổi sang cổng LAN khác hoặc cập nhật driver mạng trên máy tính.

Kiểm tra hoặc cắm lại dây cáp mạng

Liên hệ tổng đài kỹ thuật: Nếu đã thử các cách trên mà mạng vẫn chậm, giật lag, bạn nên gọi tổng đài kỹ thuật của nhà mạng. Kỹ thuật viên sẽ giúp kiểm tra hệ thống từ xa và nếu cần thay modem hoặc xử lý hạ tầng, nhân viên nhà mạng sẽ đến hỗ trợ.

Viettel Telecom: 1800 8168 (Dành cho dịch vụ Internet/Truyền hình) hoặc 1800 8000 (tổng đài chăm sóc khách hàng chung). FPT Telecom: 1900 6600 (Đây là số tổng đài tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật chung của FPT). VNPT (VinaPhone): 1800 1166 (dành cho dịch vụ Internet/MyTV) hoặc 1800 1091 (tổng đài di động VinaPhone). CMC Telecom: 1900 588805 (số tổng đài hỗ trợ, bạn nên kiểm tra lại với CMC về cước phí nếu có)

Q&A

1. Câu hỏi: Nguyên nhân phổ biến nào khiến mạng internet chậm liên quan đến thiết bị phần cứng?

Trả lời: Modem/router cũ, lỗi phần cứng, hoặc hoạt động quá tải; card mạng máy tính bị hỏng, driver lỗi thời hoặc không tương thích.

2. Câu hỏi: Khi mạng WiFi yếu do vật cản hoặc đặt sai vị trí, làm thế nào để khắc phục?

Trả lời: Đặt router ở vị trí trung tâm, càng cao càng tốt; tránh đặt gần tường dày, gương lớn hoặc các thiết bị điện tử mạnh; sử dụng hệ thống mesh WiFi cho nhà nhiều tầng/diện tích rộng.

3. Câu hỏi: Nếu quá nhiều thiết bị cùng truy cập Internet khiến mạng chậm, giải pháp là gì?

Trả lời: Tắt kết nối WiFi trên những thiết bị không sử dụng; ưu tiên thiết bị cần đường truyền mạnh qua băng tần 5GHz.

4. Câu hỏi: Làm thế nào để kiểm tra đường truyền mạng chính xác nhất khi mạng chậm?

Trả lời: Cắm dây mạng (LAN) trực tiếp từ máy tính vào modem để kiểm tra tốc độ, sau đó truy cập Speedtest.net để đo.

5. Câu hỏi: Khi nào cần liên hệ với tổng đài kỹ thuật của nhà mạng?

Trả lời: Khi đã thử tất cả các cách xử lý tại nhà mà mạng vẫn chậm, giật lag.