Hà Nội phát động chiến dịch 'Khát vọng Xanh', công bố hotline tố giác tội phạm ma túy hoạt động 24/7

Lê Giang

Lê Giang

12:18 | 24/12/2025
Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình “Hà Nội – Khát vọng Xanh – Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, chính thức công bố đường dây nóng 0705.13.13.13 tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh: Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về an ninh, an toàn và chất lượng sống của người dân. Trong đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Hà Nội phát động chiến dịch 'Khát vọng Xanh', công bố hotline tố giác tội phạm ma túy hoạt động 24/7
Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ma túy không chỉ là một loại tội phạm nguy hiểm mà còn là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác, là tác nhân trực tiếp phá hủy sức khỏe của con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây bất ổn xã hội, để lại những hệ lụy nặng nề cho giống nòi, xã hội và tương lai của đất nước.

Đáng lo ngại, ma túy đang có xu hướng trẻ hóa đối tượng sử dụng, biến tướng về hành vi, tinh vi về phương thức, thủ đoạn, len lỏi sâu vào mọi ngóc ngách, đời sống đô thị, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, trên không gian mạng...”, đại tá Nguyễn Đức Long cho biết.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội xác định nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy là mục tiêu trọng tâm, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, coi đây là nền tảng để xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh và hiện đại. Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, đây không phải là khẩu hiệu hình thức mà là nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, tiêu chí rõ ràng và đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của nhân dân.

Hà Nội phát động chiến dịch 'Khát vọng Xanh', công bố hotline tố giác tội phạm ma túy hoạt động 24/7
Tiết mục đặc sắc trong chương trình văn nghệ mang thông điệp phòng chống ma túy.
Hà Nội phát động chiến dịch 'Khát vọng Xanh', công bố hotline tố giác tội phạm ma túy hoạt động 24/7
Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt đường dây nóng 24/7 tiếp nhận tố giác tội phạm ma túy.

Tại chương trình, Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố và kích hoạt đường dây nóng 0705.13.13.13, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy 24/7. Lãnh đạo CATP Hà Nội cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người tố giác, xử lý nghiêm túc, kịp thời mọi phản ánh của nhân dân.

“Nhân dân chính là ‘tai mắt’ gần nhất, hiệu quả nhất trong phòng, chống ma túy. Mỗi cuộc gọi, mỗi thông tin kịp thời có thể ngăn chặn cả một đường dây ma túy, cứu một con người, một gia đình và giữ bình yên cho khu dân cư”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

